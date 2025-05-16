Weekend prep track and field roundup for May 15-17

Weekend prep track & field roundup for May 15-17:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 4A Championships

At John C. Larson Stadium, Arlington H.S.

Boys team scores: Lake Stevens 139, Kamiak 128, Arlington 120, Glacier Peak 111, Jackson 75, Mariner 74, Cascade 12.

Girls team scores: Lake Stevens 233.5, Jackson 156.5, Arlington 122, Kamiak 63, Glacier Peak 55, Mariner 43, Cascade 24.

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Wesco 3A North Championships

At Veterans Memorial Stadium, Snohomish H.S.

Boys team scores: Snohomish 221, Stanwood 143, Monroe 141, Everett 71, Marysville-Getchell 40.

Girls team scores: Snohomish 252.5, Stanwood 208, Marysville-Getchell 79, Everett 72, Monroe 64.5.

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Wesco 3A South Championships

At Edmonds Stadium

Boys team scores: Shorewood 217, Edmonds-Woodway 122, Meadowdale 111, Shorecrest 92, Mountlake Terrace 55, Lynnwood 52.

Girls team scores: Shorecrest 194.5, Shorewood 131.5, Edmonds-Woodway 128, Mountlake Terrace 116, Lynnwood 59, Meadowdale 51.

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2A South Sub-District Championships

At Quil Ceda Stadium, Marysville Pilchuck H.S.

Boys team scores: Anacortes 240, Burlington-Edison 124, Marysville Pilchuck 80, Lakewood 63, Archbishop Murphy 16.

Girls team scores: Anacortes 254, Burlington-Edison 139, Lakewood 72, Marysville Pilchuck 68, Archbishop Murphy 5.

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Emerald Sound Conference Championships

At Woolsey Stadium, King’s H.S.

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