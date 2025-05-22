Prep state tournament results and schedule

Published 6:00 am Thursday, May 22, 2025

By Aaron Coe

Here’s a look at where local prep teams and athletes will be playing in state tournaments this week.

Updated with results through May 21.

Click links throughout for additional information.

BASEBALL

Class 4A

May 24

No. 10 Jackson vs. No. 7 North Creek, 10 a.m. at LaPierre Field (Kennewick)

No. 9 Camas vs. No. 8 Lake Stevens, 10 a.m. at Heritage Park (Puyallup)

Class 3A

May 20

No. 14 Snohomish 6, No. 19 Bellevue 2

No. 13 Shorewood 5, No. 20 Ridgeline 3

May 24

No. 11 Enumclaw at No. 6 Stanwood, 1 p.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)

No. 13 Shorewood at No. 4 Ballard, 1 p.m. at Bannerwood Park (Bellevue)

No. 14 Snohomish at No. 3 Kennewick, 10 a.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)

Class 2A

May 24

No. 10 Nathan Hale at No. 7 Archbishop Murphy, 1 p.m. at Bainbridge H.S.

Class 1A

At Funko Field, Everett

No. 15 Castle Rock at No. 2 Cedar Park Christian, 10 a.m.

No. 10 Royal at No. 7 Charles Wright/Life Christian, 1 p.m.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

FASTPITCH SOFTBALL

At Columbia Playfields, Richland

May 23

Class 4A

No. 15 Lake Stevens at No. 2 Richland, 9 a.m.

No. 13 Jackson at No. 4 Skyline, 11 a.m.

No. 9 Glacier Peak at No. 9 Graham-Kapowsin, 11 a.m.

Class 3A

At Regional Athletic Complex (Lacey)

May 22

No. 17 Roosevelt at No. 16 Edmonds-Woodway, 3 p.m.

May 23

No. 10 Snohomish at No. 7 Gig Harbor, 9 a.m.

No. 12 Monroe at No. 5 Ballard, 11 a.m.

No. 17 Roosevelt/No. 16 Edmonds-Woodway at No. 1 Stanwood, 11 a.m.

Class 2A

At Carlon Park (Selah)

May 23

No. 10 Archbishop Murphy at No. 7 Selah, 9 a.m.

Class 1B

At Gateway Sports Complex (Yakima)

May 23

No. 11 Mary Walker at No. 6 Darrington, 8 a.m.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS SOCCER

Class 4A

May 21

No. 4 Puyallup 2, No. 13 Lake Stevens 1 (OT)

Class 3A

May 20

No. 17 Central Kitsap 2, No. 16 Shorecrest 1

May 22

No. 17 Central Kitsap at No. 1 Shorewood, 7 p.m. at Shoreline Stadium

May 23

No. 11 Edmonds-Woodway at No. 6 Monroe, 6 p.m. at Mercer Island H.S.

Class 2A

May 20

No. 4 Archbishop Murphy 4, No. 13 Tumwater 1

May 24

No. 5 North Kitsap/No. 12 Quincy at Archbishop Murphy, 1 p.m.

Class 1A

May 23

No. 11 King’s at No. 6 Royal, 4 p.m. at Columbia H.S. (White Salmon)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS GOLF

May 20-21

4A—Hawks Prairie – The Link (Lacey) Click for scores

3A—Creek at Qualchan G.C. (Spokane) Click for scores

2A—Riverside G.C. (Chehalis) Click for scores

1A—Liberty Lake G.C. Click for scores

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

GIRLS GOLF

May 20-21

4A—Eagles Pride G.C. (DuPont) Click for scores

3A—Indian Canyon G.C. (Spokane) Click for scores

2A—Tumwater Valley G.C. Click for scores

1A—Liberty Lake G.C. Click for scores

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS & GIRLS TENNIS

May 23-24

Click here for full boys schedules.

Click here for full girls schedules.

4A—Kamiakin H.S. & the Pacific Clinic (Kennewick)

3A—Vancouver Tennis Center

2A—Nordstrom Tennis Center (Seattle)

1A—Yakima Tennis Club

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

TRACK & FIELD

May 29-31

4A, 3A, 2A—Mount Tahoma H.S. (Tacoma)

1A, 2B, 1B—Zaepfel Stadium (Yakima)

