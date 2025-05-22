Prep state tournament results and schedule
Published 6:00 am Thursday, May 22, 2025
Here’s a look at where local prep teams and athletes will be playing in state tournaments this week.
Updated with results through May 21.
Click links throughout for additional information.
BASEBALL
May 24
No. 10 Jackson vs. No. 7 North Creek, 10 a.m. at LaPierre Field (Kennewick)
No. 9 Camas vs. No. 8 Lake Stevens, 10 a.m. at Heritage Park (Puyallup)
May 20
No. 14 Snohomish 6, No. 19 Bellevue 2
No. 13 Shorewood 5, No. 20 Ridgeline 3
May 24
No. 11 Enumclaw at No. 6 Stanwood, 1 p.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)
No. 13 Shorewood at No. 4 Ballard, 1 p.m. at Bannerwood Park (Bellevue)
No. 14 Snohomish at No. 3 Kennewick, 10 a.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)
May 24
No. 10 Nathan Hale at No. 7 Archbishop Murphy, 1 p.m. at Bainbridge H.S.
At Funko Field, Everett
No. 15 Castle Rock at No. 2 Cedar Park Christian, 10 a.m.
No. 10 Royal at No. 7 Charles Wright/Life Christian, 1 p.m.
FASTPITCH SOFTBALL
At Columbia Playfields, Richland
May 23
No. 15 Lake Stevens at No. 2 Richland, 9 a.m.
No. 13 Jackson at No. 4 Skyline, 11 a.m.
No. 9 Glacier Peak at No. 9 Graham-Kapowsin, 11 a.m.
At Regional Athletic Complex (Lacey)
May 22
No. 17 Roosevelt at No. 16 Edmonds-Woodway, 3 p.m.
May 23
No. 10 Snohomish at No. 7 Gig Harbor, 9 a.m.
No. 12 Monroe at No. 5 Ballard, 11 a.m.
No. 17 Roosevelt/No. 16 Edmonds-Woodway at No. 1 Stanwood, 11 a.m.
At Carlon Park (Selah)
May 23
No. 10 Archbishop Murphy at No. 7 Selah, 9 a.m.
At Gateway Sports Complex (Yakima)
May 23
No. 11 Mary Walker at No. 6 Darrington, 8 a.m.
BOYS SOCCER
May 21
No. 4 Puyallup 2, No. 13 Lake Stevens 1 (OT)
May 20
No. 17 Central Kitsap 2, No. 16 Shorecrest 1
May 22
No. 17 Central Kitsap at No. 1 Shorewood, 7 p.m. at Shoreline Stadium
May 23
No. 11 Edmonds-Woodway at No. 6 Monroe, 6 p.m. at Mercer Island H.S.
May 20
No. 4 Archbishop Murphy 4, No. 13 Tumwater 1
May 24
No. 5 North Kitsap/No. 12 Quincy at Archbishop Murphy, 1 p.m.
May 23
No. 11 King’s at No. 6 Royal, 4 p.m. at Columbia H.S. (White Salmon)
BOYS GOLF
May 20-21
4A—Hawks Prairie – The Link (Lacey) Click for scores
3A—Creek at Qualchan G.C. (Spokane) Click for scores
2A—Riverside G.C. (Chehalis) Click for scores
1A—Liberty Lake G.C. Click for scores
GIRLS GOLF
May 20-21
4A—Eagles Pride G.C. (DuPont) Click for scores
3A—Indian Canyon G.C. (Spokane) Click for scores
2A—Tumwater Valley G.C. Click for scores
1A—Liberty Lake G.C. Click for scores
BOYS & GIRLS TENNIS
May 23-24
4A—Kamiakin H.S. & the Pacific Clinic (Kennewick)
3A—Vancouver Tennis Center
2A—Nordstrom Tennis Center (Seattle)
1A—Yakima Tennis Club
TRACK & FIELD
May 29-31
4A, 3A, 2A—Mount Tahoma H.S. (Tacoma)
1A, 2B, 1B—Zaepfel Stadium (Yakima)