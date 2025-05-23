Prep state tournament results and schedule

Published 8:30 am Friday, May 23, 2025

By Aaron Coe

Here’s a look at where local prep teams and athletes will be playing in state tournaments this week.

Updated with results through 8:19 p.m. May 23

Click links throughout for additional information.

BASEBALL

Class 4A

May 24

No. 10 Jackson vs. No. 7 North Creek, 10 a.m. at LaPierre Field (Kennewick)

No. 9 Camas vs. No. 8 Lake Stevens, 10 a.m. at Heritage Park (Puyallup)

Class 3A

May 20

No. 14 Snohomish 6, No. 19 Bellevue 2

No. 13 Shorewood 5, No. 20 Ridgeline 3

May 24

No. 11 Enumclaw at No. 6 Stanwood, 1 p.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)

No. 13 Shorewood at No. 4 Ballard, 1 p.m. at Bannerwood Park (Bellevue)

No. 14 Snohomish at No. 3 Kennewick, 10 a.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)

Class 2A

May 24

No. 10 Nathan Hale at No. 7 Archbishop Murphy, 1 p.m. at Bainbridge H.S.

Class 1A

At Funko Field, Everett

No. 15 Castle Rock at No. 2 Cedar Park Christian, 10 a.m.

No. 10 Royal at No. 7 Charles Wright/Life Christian, 1 p.m.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

FASTPITCH SOFTBALL

Class 4A

May 23

At Columbia Playfields, Richland

First round

No. 15 Lake Stevens 4, No. 2 Richland 3

No. 13 Jackson 4, No. 4 Skyline 1

No. 8 Graham-Kapowsin 8, No. 9 Glacier Peak 5

Quarterfinals

No. 13 Jackson5, No. 4 North Creek 4

No. 10 Rogers (Puyallup) 2, No. 15 Lake Stevens 0

Consolation (loser out)

No. 9 Glacier Peak 9, No. 16 Yelm 1

No. 11 Emerald Ridge 7, No. 9 Glacier Peak 1

No. 4 Skyline 11, No. 15 Lake Stevens 3

May 24

Semifinals

No. 13 Jackson vs. No. 1 Skyview, 11 a.m.

Class 3A

At Regional Athletic Complex (Lacey)

May 22

First round

No. 17 Roosevelt 14, No. 16 Edmonds-Woodway 6 (loser out)

May 23

Second round

No. 10 Snohomish 4, No. 7 Gig Harbor 1

No. 12 Monroe 8, No. 5 Ballard 1

No. 1 Stanwood 3, No. 17 Roosevelt 0

Quarterfinals

No. 10 Snohomish 1, No. 18 Inglemoor 0 (8)

No. 4 Sedro-Woolley 10, No. 12 Monroe 0 (6)

No. 8 Garfield 5, No. 1 Stanwood 4

Consolation (loser out)

No. 1 Stanwood 14, No. 19 Hermiston 1

No. 2 Mt. Spokane 9, Monroe 8

May 24

No. 10 Snohomish vs. No. 6 Liberty, semifinal, 10 a.m.

No. 1 Stanwood vs. No. 2 Mt. Spokane, consolation, 10 a.m.

Class 2A

At Carlon Park (Selah)

May 23

First round

No. 10 Archbishop Murphy 10, No. 7 Selah 7

Quarterfinal

No. 2 Mark Morris 4, No. 10 Archbishop Murphy 1

Consolation (loser out)

No. 12 Ephrata 12, No. 10 Archbishop Murphy 4

Class 1B

At Gateway Sports Complex (Yakima)

May 23

First round

No. 6 Darrington 14, No. 11 Mary Walker 1

Quarterfinals

No. 3 Inchelium 19, No. 6 Darrington 0

May 24

Consolation (loser out)

No. 6 Darrington vs. No. 10 Ocosta, 9 a.m.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS SOCCER

Class 4A

May 21

No. 4 Puyallup 2, No. 13 Lake Stevens 1 (OT)

Class 3A

May 20

No. 17 Central Kitsap 2, No. 16 Shorecrest 1

May 22

No. 1 Shorewood 1, No. 17 Central Kitsap 0

May 23

No. 11 Edmonds-Woodway 3, No. 6 Monroe 2 (4-3 PK)

May 24

No. 8 Bellevue at No. 1 Shorewood, quarterfinal, 1 p.m. at Shoreline Stadium

No. 11 Edmonds-Woodway vs. No. 3 Mercer Island, 1:30 p.m. at Mercer Island H.S.

Class 2A

May 20

No. 4 Archbishop Murphy 4, No. 13 Tumwater 1

May 24

No. 5 North Kitsap at No. 4 Archbishop Murphy, 1 p.m.

Class 1A

May 23

No. 11 King’s at No. 6 Royal, 4 p.m. at Columbia H.S. (White Salmon), score not reported

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS GOLF

May 20-21

4A—Hawks Prairie – The Link (Lacey) Click for scores

3A—Creek at Qualchan G.C. (Spokane) Click for scores

2A—Riverside G.C. (Chehalis) Click for scores

1A—Liberty Lake G.C. Click for scores

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

GIRLS GOLF

May 20-21

4A—Eagles Pride G.C. (DuPont) Click for scores

3A—Indian Canyon G.C. (Spokane) Click for scores

2A—Tumwater Valley G.C. Click for scores

1A—Liberty Lake G.C. Click for scores

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS & GIRLS TENNIS

May 23-24

Click here for full boys results.

Click here for full girls results.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

TRACK & FIELD

May 29-31

4A, 3A, 2A—Mount Tahoma H.S. (Tacoma)

1A, 2B, 1B—Zaepfel Stadium (Yakima)

