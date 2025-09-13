Prep roundup for Saturday, Sept. 13
Published 11:30 am Saturday, September 13, 2025
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
GIRLS SOCCER
Non-league
Meadowdale 7, Sedro-Woolley 0
Granite Falls 6, Lynnwood 0
Lynden 1, Arlington 0
Mariner 3, Friday Harbor 3
Ferndale 3, Stanwood 2
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
VOLLEYBALL
Non-league
Bear Creek 3, Sultan 0
Grace Academy 3, Evergreen Lutheran 2
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BOYS TENNIS
Non-league
Bothell 7, Mariner 0
EVERETT — Singles: Nikhi P. (B) def. Ilya Tambanua 1-2 (Fft. Inj.). Andrew L. (B) def. Bien Clarin 6-3, 6-0. Mack M. (B) def. Oliver Tetelepta 6-0, 6-2. Anson B. (B) def. Jaiden Nguyen 6-1, 6-2. Doubles: Roman G.-Charlie T. (B) def. Tom Nguyen-Daniel Moce 4-6, 6-0, 10-7. Levi S.-Thomas S. (B) def. Alex Le-Herald Duran 6-0, 6-0; Janit K.-Shawn L. (B) def. Kevin Luu-Eric Pham 6-0, 6-1.
CROSS COUNTRY
Jackson at Olympia XC Classic
At LBA Park
Team and individual results can be found HERE.
GearUp Northwest XC Preview
At Civic Field, Bellingham
Local teams: Arlington, Glacier Peak, Kamiak, King’s, Lakewood, Lynnwood, Mariner, Marysville Getchell, Marysville Pilchuck, Meadowdale, Monroe, Shorewood, Snohomish and Sultan.