Jackson sweeps doubles to stay undefeated

Prep boys tennis roundup for Friday, Oct. 3:

Wesco 4A

Jackson 4, Kamiak 3

At Kamiak H.S.

Singles: Levi Seslar (K) def. Andy Stark 6-3, 6-4. Dylan Kim (K) def. Saurish Srivastava 7-6(5), 4-6, 10-6. Rajveer Lahankar (J) def. Chris McCullough 6-2, 6-1. Edward Hammar (K) def. Chris Cho 6-4, 6-1; Doubles: David Song-Ashton Bergman (J) def. Taylor Pyun-Christian Shin 6-1, 6-1. Ryan Wijaya-Arhan-Sinha (J) def. Keagan Estes-Jaiden Kim 6-0, 6-2. Jordan Gagon-Jacob Chiang (J) def. Zane Labugen-Paul Ha 6-1, 6-2.

Cascade 6, Mariner 1

At Cascade H.S.

Singles: Nathan Kim (C) def. Tom Nguyen 6-1, 6-0. Jiang Yang (C) def. Kevin Luu 6-2, 6-0. Jad Elayan def. Alex Le 6-0, 6-0. Jaiden Nguyen (M) def. Roel Fuguiao 4-6, 6-2, 10-4; Doubles: Agustine Dang-Dylan Siayngco (C) def. Oliver Tetelepta-Bian Clarin 6-0-6-1. Stony Bik-Kian Arayata (C) def. Daniel Moce-Thales Pham 6-1, 6-0. Clarence Bobadilla-Ted Trinh (C) def. Hyrum Camara-Preston Klam 6-2, 6-1.

Wesco 3A/2A North

Snohomish 6, Monroe 1

At Monroe H.S.

Singles: Jackson Fawcett (S) def. Miguel Malagon 6-0, 6-0. Tully VanAssche (S) def. Isaiah Kiehl 6-4, 7-6(2). Colton Moores (S) def. Aiden Shipley 6-3, 6-1. Ayaan Shariff (S) def. Camden Potter 7-6(3), 6-4; Doubles: Everett Woolley-Alden Graafstra (S) def. Lucas Hogle-Ryan Pickens 6-0, 6-2. Taron Allison-Ryan Fykerud (S) def. Ryder Olson-Elias Funston 6-2, 6-4. Christian Macfarlane-Jackson Butterfield (M) def. Noah Calle-Carter Moores 6-2, 5-7, 10-2.

Shorewood at Meadowdale, score not reported

Northwest

Lakewood at Sedro-Woolley, score not reported