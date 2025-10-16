Shorewood sweeps multi-team meet on Thursday
Published 8:42 pm Thursday, October 16, 2025
Prep girls swimming roundup for Thursday, Oct. 16:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco South
Shorewood 139, Lynnwood 41
Shorewood 107, Kamiak 78
Kamiak 121, Lynnwood 52
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Shorewood (Addy Falkin, Daniel Buchholz, Olivia Sanchez, Vivan Foral) 2:07.42; 200 freestyle—Allie Mae Gallagher (S) 2:17.76; 200 individual medley—Katie Zou (K) 2:29.53; 50 freestyle—Sienna Cordoba (K) 27.46; Diving—Avery Fairchild (K) 147.00; 100 butterfly—Buchholz (S) 1:02.65; 100 freestyle—Gallagher (S) 1:01.34; 500 freestyle—Hannah Kang (K) 6:16.33; 200 freestyle relay—Shorewood (Addison Marx, Addie Aker, Natalia Martin, Gallagher) 1:52.26; 100 backstroke—Buchholz (S) 1:05.94; 100 breaststroke—Lexi Coates (L) 1:17.61; 400 freestyle relay—Shorewood (Foral, Gallagher, Sanchez, Buchholz) 4:05.74.
— — — — — —
Jackson, Mountlake Terrace vs Meadowdale, score not reported
Wesco North
Lake Stevens 119, Monroe 63
At Lake Stevens H.S.
200 medley relay—Lake Stevens (Ainsley Miller, Gwen Werner, Serenity Watts, Isabella Martin) 2:10.15; 200 freestyle—Andrea Carranza (M) 2:18.92; 200 individual medley—Allen (L) 2:47.53; 50 freestyle—Martin (L) 28.20; Diving—Brynn Magelsen (M) 180.75; 100 butterfly—Emily Gesick 1:10.25; 100 freestyle—Werner (L) 59.76; 500 freestyle—Renee Ridout (M) 6:05.37; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Makayla Haack, Addison Bowen, Werner, Watts) 1:56.80; 100 backstroke—Miller (L) 1:15.02; 100 breaststroke—Werner (L) 1:20.85; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Bowen, Allen, Martin, Joylynn Kim) 4:26.12
Archbishop Murphy 88, Mariner 31
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Archbishop Murphy (Kamille Catapang, Sahara Locke, Sydney Locke, Kashvi Khanna) 2:51.72; 200 freestyle—Shelby Chandler (A) 2:18.03; 50 freestyle—Rachel Reynolds (A) 30.41; 100 butterfly—Chandler (A) 1:13.42; 100 freestyle—Adrijana Korzynek (A) 1:17.87; 200 freestyle relay—Archbishop Murphy (Reynolds, Aubrie Head, Emilia Bindas, Chandler) 2:10.69; 100 backstroke—Reynolds (A) 1:21.45; 100 breaststroke—Aisha Mbowe (M) 2:36.72; 400 freestyle relay—Archbishop Murphy (Reynolds, Head, Korzynek, Chandler) 4:55.96.