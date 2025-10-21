Stanwood, Glacier Peak, Cascade earn decisive Tuesday wins

Prep girls swimming roundup for Tuesday, Oct. 21:

Wesco North

Stanwood 131, Monroe 39

At Stanwood H.S.

200 medley relay—Stanwood (Sarah Veazey, Isla Hollingsworth, Ryane Wright, Kaelyn Caskey) 2:17.92; 200 freestyle—Anna Paul (S) 2:20.42; 200 individual medley—Alora de Vera (S) 2:27.14; 50 freestyle—Alex Marquis (S) 28.24; 100 butterfly—de Vera (S) 1:09.61; 100 freestyle—Paul (S) 1:00.94; 500 freestyle—Renee Ridout (M) 6:07.16; 200 freestyle relay—Stanwood (Marquis, de Vera, Wright, Paul) 1:54.07; 100 backstroke—Kaitlynn Helphrey (S) 1:15.18; 100 breaststroke—Hollingsworth (S) 1:26.69; 400 freestyle relay—Stanwood (Marquis, Olivia Otto, Paul, de Vera) 4:08.42.

Glacier Peak 122, Snohomish 57

At Snohomish H.S.

200 medley relay—Glacier Peak (Keelie Sullivan, Anna Becerra, Jolie Takano, Megan Maley) 2:00.81; 200 freestyle—Taylor Thompson (G) 2:07.32; 200 individual medley—Sullivan (G) 2:16.35; 50 freestyle—Maley (G) 26.33; Diving—Claire Butler (G) 275.90; 100 butterfly—Kaydence Moore (S) 1:17.56; 100 freestyle—Maley (G) 57.98; 500 freestyle—Brooke Vandehey (G) 6:27.58; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Riley Lowell, Namuun Munkhnasan, Vandehey, Thompson) 1:53.83; 100 backstroke—Sullivan (G) 58.71; 100 breaststroke—Becerra (G) 1:15.06; 400 freestyle relay—Glacier Peak (Takano, Thompson, Sullivan, Maley) 3:56.84.

Cascade 112, Everett 51

200 medley relay—Cascade (Alana Dewing, May S. Phut, Raegan Meyer, Ellie Edwards) 2:16.29; 200 freestyle—Lilly Beebe (C) 2:35.57; 200 individual medley—Dewing (C) 2:46.78; 50 freestyle—Phut (C) 26.49; 100 butterfly—Meyer (C) 1:27.07; 100 freestyle—Malachi Smith (E) 1:07.29; 500 freestyle—Beebe (C) 6:51.84; 200 freestyle relay—Cascade (Dewing, Edwards, Beebe, Phut) 2:01.05; 100 backstroke—Dewing (C) 1:17.74; 100 breaststroke—Phut (C) 1:13.20; 400 freestyle relay—Cascade (Maya Dickerson, Selma Sullivan, Meyer, Beebe) 5:02.99.

Marysville Pilchuck 93, Archbishop Murphy 42

Marysville Getchell 108, Archbishop Murphy 30

At Marysville Pilchuck H.S.

200 medley relay—Marysville Pilchuck (Elizabeth Richey, Ava Christensen, Hallie Higgins, Zoey Getty) 2:22.11; 200 freestyle—Katherine Carlson (MG) 2:11.29; 200 individual medley—Higgins (MP) 2:23.17; 50 freestyle—Milee Yanagida (MG) 29.38; Diving—Jill Thomas (MP) 146.15; 100 butterfly—Higgins (MP) 1:05.45; 100 freestyle—Natalie Bennett (MG) 1:06.36; 500 freestyle—Carlson (MG) 5:51.12; 200 freestyle relay—Marysville Pilchuck (Higgins, Vian Nguyen-vo, Christensen, Getty) 2:06.72; 100 backstroke—Hazel Perkins (MG) 1:26.74; 100 breaststroke—Christensen (MP) 1:33.84; 400 freestyle relay—Marysville Getchell (Bennett, Perkins, Jenna Muise, Carlson) 4:56.76.

Wesco South

Kamiak 94, Mountlake Terrace 66

Non-league

Shorewood vs. Mariner, score not reported