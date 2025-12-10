Edmonds-Woodway boys wrestling moves to 3-0 in duals
Published 10:48 pm Wednesday, December 10, 2025
Prep roundup for Wednesday, Dec. 10:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS WRESTLING
Non-league
Edmonds-Woodway 45, Woodinville 30
At Edmonds-Woodway H.S.
106—Gregory Campbell (W) pinned Joey Wachira 1:49; 113—Isaiah Meyer (E) tech. fall Shantanu Birari 21-5; 120—Alex Krumov (E) maj. dec. Simon Porter 15-2; 126—Aidan Duong (E) won by forfeit; 132—Kaiden Bitz (W) pinned Anthony Osnaya 2:48; 138—Aziret Bakytov (E) maj. dec. Sawyer Munson 15-5; 144—Owen Smith (E) dec. Luis Plancarte 13-9; 150—Hunter Evans (W) pinned Roland Rapelje 2:55; 157—Dylan Rice (E) pinned Liam Gallagher 0:44; 165—Jacob Ramos (E) won by forfeit; 175—Augie Hurtado (E) pinned Carden Thomas 3:46; 190—Joseph Lampe (W) pinned Nathan Schlack 1:01; 215—Carmelo Larocca (E) tech. fall Brandon Avilez-Delgado 21-5; 285—Aidan Anable (W) pinned Alex White 0:27.
Anacortes 55, Everett 20
At Anacortes H.S.
106—Fisher Houk (E) dec. Kale Steffen 17-12; 113—Nash Kirby (A) maj. dec. Jose Esperidion 20-9; 120—Tyee Fankhauser (A) won by forfeit; 126—Cameron Grant (E) pinned Carter Elfving 2:26; 132—Wyatt Paul (A) dec. Angelo Miyanaga 10-3; 138—Max Swetnam (A) pinned Darey Pestana 5:56; 144—Dallas Bates (A) pinned Tallon Maricle-Dunn 2:24; 150—Carter Farias-Lofgren (A) pinned Arthur Miller 4:34; 157—Lucien Franacioch (A) pinned Jack Franklin 1:17; 165—Josh Strago (E) tech. fall Gabe Ellertson 18-1; 175—Alex Buiukli (E) pinned Miguel Maldonado 2:59; 190—James Rose (A) pinned Othman Shams Eddin 0:27; 215—Ronnie Ray (A) won by forfeit; 285—Ayden O’Connell (A) pinned Keoni Sharsy 0:21.
GIRLS WRESTLING
Wesco
Stanwood 54, Meadowdale 12
At Mountlake Terrace H.S.
100—Double forfeit; 105—Double forfeit; 110—Avalon Kahn (S) won by forfeit; 115—Double forfeit; 120—Jamie Crider (S) won by forfeit; 125—Jordyn O’Neill (S) pinned Isabel Hooke 0:52; 130—Evangeline Baumbach (S) pinned Kristine Ly 1:27; 135—Ayda Boualamallah (M) pinned Khloe Karasti 5:10; 140—Bronwen Anthes (S) pinned Rihanna Whitehead 1:14; 145—Malia Alexander (S) won by forfeit; 155—Veda Acuff-Nienhuser (S) won by forfeit; 170—Britney Allen (S) pinned Virginia Jeronimo Hernandez 1:39; 190—Makayla Finch (S) pinned Kayden Kollman 2:12; 235—Serah Jawo (M) won by forfeit.
Mountlake Terrace 12, Meadowdale 12
Stanwood 24, Mountlake Terrace 6
Monroe, Snohomish, Arlington at Glacier Peak, scores not reported
GIRLS FLAG FOOTBALL
Wesco
Everett 21, Cascade 15
Jackson 21, Monroe 20