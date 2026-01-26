Marysville schools win meets
Published 9:30 pm Monday, January 26, 2026
Prep boys wrestling roundup for Monday, Jan. 26:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco 3A/2A North
Marysville Pilchuck 64, Everett 18
At Marysville Pilchuck H.S.
132—Brady Holliday (M) pinned Angelo Miyanaga 6:59; 138—Dylan Turner (M) pinned Casen Castorena 5:37; 144—Gunner Janes (M) pinned Brian Kitto 1:33; 150—Emony Villa-Johnson (M) won by forfeit; 157—Breyden Childress (M) won by forfeit;165—Cole Jones Longstreet (M) pinned Josh Strago 4:30; 175—Alex Buiukli (E) pinned Sebastian Eagle :35; 190—Steven Morales (M) pinned Logan Alongi 2:51; 215—Aiden Eagle (M) maj. dec. Dominic Huber 12-3; 285—Narinder Chana (E) pinned Santiago Jimenez 5:16; 106—Erwin Castillo (M) pinned Fisher Houk 4:39; 113—Eric Aguirre-Sarmiento (M) pinned Angel Wrachford 3:04; 120—Cameron Wood (M) won by forfeit; 126—Cameron Grant (E) won by inj. forfeit over Garrett Turner.
Marysville Getchell 53, Monroe 21
At Marysville Getchell H.S.
285—Caleb Johnson (MG) maj. dec. Talon Rutledge 12-4; 106—Julius Ruiz (MG) pinned Gavin Hemming 3:13; 113—Allen Canares (MG) pinned Trey Mathis :43; 120—Michael Carpenter (Mo) pinned Innozen Alberto 5:18; 126—Aiden Shipley (Mo) dec. Roman Ruiz 6-4; 132—Kai Osthus (MG) maj. dec. Grant George 17-5; 138—Eusevio Bernius (MG) pinned Micah Hamar :37; 144—Zachary Donoghue (MG) maj. dec. Owen Eagan-Heffernan 12-2; 150—Logan Christy (MG) pinned James Miller 2:56; 157—Aidan Partridge (MG) pinned Shane Irwin 1:33; 165—Caleb Erickson (Mo) pinned Levi Rooks 2:17; 175—Teygan Thomas (MG) pinned Timmy Anterola :45; 190—Nels Ekman (Mo) pinned Mohammed Alshatee 4:23; 215—Ben Jensen (MG) tech. fall Judah Kobernik 20-2.
Wesco 4A
Lake Stevens 84, Cascade 0
At Lake Stevens H.S.
106: Charles Vogel (L) pinned Raman Saeed :44; 113: Andres Vargas (L) pinned Preston Chao :41; 120: Isley Chu (L) won by forfeit; 126: Samuel Owen (L) pinned Matthew Osbjornsen :15; 132: Jameson Bradford (L) pinned Kaidin Thomas 2:14; 138: Ian Silveus (L) pinned Rocco Bancalari :14; 144: Alessandro Rush (L) pinned Aaren Arias :28; 150: Henry Campbell (L) pinned Verick Runolfson :28; 157: Cheyzen Quevedo (L) pinned Nour Qandeel 2:55; 165: Nacho Arellano (L) pinned Aaron Hymes :59; 175: Aaron Oropeza (L) pinned JT Hardy :07; 190: jaiziah ancheta (L) pinned Ethan Evans 1:00; 215: Logan Loftin (L) pinned Davin Yesiki 1:20; 285: Mikey Lawrence (L) pinned Sam Martinez :09.