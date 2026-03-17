Site Logo

Lake Stevens 7 highlights Wesco All-Conference girls wrestling

Published 10:07 am Tuesday, March 17, 2026

By Aaron Coe

Everett’s Mia Cienega wrestles during the 3A girls 235-pound championship match at the Mat Classic on Friday, Feb. 20, 2026 in Tacoma, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
1/2

Wesco has announced its All-Conference girls wrestling teams for the 2025-26 season.

Wesco 4A

100—Belylnl Pascaslo-Umana Mariner

105—Layla Silveus Lake Stevens

110—Cameron Erdmann Glacier Peak

115—Isabela Alvarez Mariner

120—Lexie Borden Lake Stevens

125—Araxi Crew Arlington

130—Ellana Shreve Glacier Peak

135—Lily Ganal Lake Stevens

140—Jannethzy Cortes-Hernandez Mariner

145—Kylee Wicklund Lake Stevens

155—Jillian Hradec, Lake Stevens

170—Afebia Aemere, Lake Stevens

190—Tiffany Perez-Guerrero, Lake Stevens

235—Isabelle Mendoza, Glacier Peak

4A Coach of the Year

Joshua St. Marie, Glacier Peak

Wesco 3A

100—Ny Ny Pendleton, Edmonds Woodway

105—Kailyann Dencker, Everett

110—Genesis Corro, Marysville Getchell

115—Finley Houck, Shorewood

120—Malia Ottow, Snohomish

125—Zoey Wilde, Stanwood

130—Abigail Gamm, Snohomish

135—Hailey Carswell, Monroe

140—Venus Hernandez, Lynnwood

145—Audrey Briels, Snohomish

155—Caitriona Wieber, Everett

170—Makayla Finch, Stanwood

190—Vida Cienega, Everett

235—Mia Cienega, Everett

Coach of the Year

3A/2A North: Marcus Requa, Stanwood

3A/2A South: Gina Gallegos, Lynnwood

Wesco 2A

110—Kaidynce Olsen, Marysville Pilchuck; 115—Maya Helo, MP; 145—Kaylee Carsten, MP; 190—Sophia Kashuba, Archbishop Murphy; 235—Cheylah Moses, MP.

