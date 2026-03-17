Lake Stevens 7 highlights Wesco All-Conference girls wrestling
Published 10:07 am Tuesday, March 17, 2026
Wesco has announced its All-Conference girls wrestling teams for the 2025-26 season.
Wesco 4A
100—Belylnl Pascaslo-Umana Mariner
105—Layla Silveus Lake Stevens
110—Cameron Erdmann Glacier Peak
115—Isabela Alvarez Mariner
120—Lexie Borden Lake Stevens
125—Araxi Crew Arlington
130—Ellana Shreve Glacier Peak
135—Lily Ganal Lake Stevens
140—Jannethzy Cortes-Hernandez Mariner
145—Kylee Wicklund Lake Stevens
155—Jillian Hradec, Lake Stevens
170—Afebia Aemere, Lake Stevens
190—Tiffany Perez-Guerrero, Lake Stevens
235—Isabelle Mendoza, Glacier Peak
4A Coach of the Year
Joshua St. Marie, Glacier Peak
Wesco 3A
100—Ny Ny Pendleton, Edmonds Woodway
105—Kailyann Dencker, Everett
110—Genesis Corro, Marysville Getchell
115—Finley Houck, Shorewood
120—Malia Ottow, Snohomish
125—Zoey Wilde, Stanwood
130—Abigail Gamm, Snohomish
135—Hailey Carswell, Monroe
140—Venus Hernandez, Lynnwood
145—Audrey Briels, Snohomish
155—Caitriona Wieber, Everett
170—Makayla Finch, Stanwood
190—Vida Cienega, Everett
235—Mia Cienega, Everett
Coach of the Year
3A/2A North: Marcus Requa, Stanwood
3A/2A South: Gina Gallegos, Lynnwood
Wesco 2A
110—Kaidynce Olsen, Marysville Pilchuck; 115—Maya Helo, MP; 145—Kaylee Carsten, MP; 190—Sophia Kashuba, Archbishop Murphy; 235—Cheylah Moses, MP.