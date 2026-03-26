Arlington dominates multi-team meet
Published 11:50 pm Thursday, March 26, 2026
Prep track and field roundup for Thursday, March 26:
Wesco
Marysville Getchell, Everett vs. Arlington
At Arlington H.S.
Boys team scores: Arlington 111, Marysville Getchell 39; Everett 99, Marysville Getchell 47; Arlington 105, Everett 45.
Girls team scores: Arlington 98, Marysville Getchell 52; Marysville Getchell 72, Everett 61; Arlington 89, Everett 60.
Lynnwood, Cascade vs. Shorewood
At Shoreline Stadium
Boys team scores: Lynnwood 84, Cascade 61; Shorewood 110, Lynnwood 40; Shorewood 118, Cascade 32.
Girls team scores: Cascade 75, Lynnwood 62; Shorewood 102, Lynnwood 39; Shorewood 109, Cascade 41.
Kamiak vs. Jackson
At Everett Memorial Stadium
Boys team scores: Jackson 110.5, Kamiak 48.5.
Girls team scores: Jackson 81, Kamiak 78.
Lake Stevens vs. Glacier Peak
At Veterans Memorial Stadium
Boys team scores: Lake Stevens 82, Glacier Peak 68.
Girls team scores: Lake Stevens 105, Glacier Peak 45.
Shorecrest, Meadowdale vs. Edmonds-Woodway, scores not reported
Stanwood, Archbishop Murphy vs. Marysville Pilchuck, scores not reported
Non-league
Sultan, Mountlake Terrace vs. Mariner
At Frank Goddard Memorial Stadium
Boys team scores: Mariner 121.5, Sultan 47.5; Mountlake Terrace 109, Sultan 49; Mountlake Terrace 94, Mariner 83.
Girls team scores: Mariner 90, Sultan 40; Mountlake Terrace 113, Sultan 22; Mountlake Terrace 108, Mariner 44.