Arlington dominates multi-team meet

Published 11:50 pm Thursday, March 26, 2026

By Qasim Ali

Prep track and field roundup for Thursday, March 26:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

(Visit HeraldNet.com for full results)

Wesco

Marysville Getchell, Everett vs. Arlington

At Arlington H.S.

Boys team scores: Arlington 111, Marysville Getchell 39; Everett 99, Marysville Getchell 47; Arlington 105, Everett 45.

Girls team scores: Arlington 98, Marysville Getchell 52; Marysville Getchell 72, Everett 61; Arlington 89, Everett 60.

Lynnwood, Cascade vs. Shorewood

At Shoreline Stadium

Boys team scores: Lynnwood 84, Cascade 61; Shorewood 110, Lynnwood 40; Shorewood 118, Cascade 32.

Girls team scores: Cascade 75, Lynnwood 62; Shorewood 102, Lynnwood 39; Shorewood 109, Cascade 41.

Kamiak vs. Jackson

At Everett Memorial Stadium

Boys team scores: Jackson 110.5, Kamiak 48.5.

Girls team scores: Jackson 81, Kamiak 78.

Lake Stevens vs. Glacier Peak

At Veterans Memorial Stadium

Boys team scores: Lake Stevens 82, Glacier Peak 68.

Girls team scores: Lake Stevens 105, Glacier Peak 45.

Shorecrest, Meadowdale vs. Edmonds-Woodway, scores not reported

Stanwood, Archbishop Murphy vs. Marysville Pilchuck, scores not reported

Non-league

Sultan, Mountlake Terrace vs. Mariner

At Frank Goddard Memorial Stadium

Boys team scores: Mariner 121.5, Sultan 47.5; Mountlake Terrace 109, Sultan 49; Mountlake Terrace 94, Mariner 83.

Girls team scores: Mariner 90, Sultan 40; Mountlake Terrace 113, Sultan 22; Mountlake Terrace 108, Mariner 44.

