Stanwood, Snohomish manage sweeps

Prep girls tennis roundup for Thursday, March 26:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 3A/2A North

Stanwood 7, Marysville Getchell 0

At Stanwood H.S.

Singles—Grace Ross (S) def. Felicity So 6-0, 6-0. Addison Bowie (S) def. Vanessa Ugniva 6-1, 6-1. Mylee LaComb (S) def. Elshady Yahonnes 6-0, 6-0. Addy Schuh (S) def. Teaghan Weller 6-0, 6-1; Doubles—Abbie Carlson-Katie Rahmn (S) def. Dylan Deboer-Daniela Marmolejo 6-0, 6-0. Zoey Halligan-Megan Smith (S) def. Okasana-Kathryn Hu 6-1, 6-0. Poppy Hanson-Teagan Swanson (S) def. Hazel Perkins-Sophia Reiger 6-0, 6-0.

Snohomish 7, Marysville Pilchuck 0

Singles—Janelle Childs (S) def. Stella Baumgart 6-1, 6-0. Elle Cottet (S) def. Analise Weber 6-1, 6-0. Ella Woolley (S) def. Grace Cabrera 6-0, 6-0. Ella Beaver (S) def. Gabi Cabrera 6-0, 6-0; Doubles—Lily Masche-Chloe Dauer (S) def. Amina Helo-Danna Mendoza 6-0, 6-0. Ava Beaver-Claire Bosa (S) def. Lila Freeman-Milan Rivera Valencia 6-0, 6-0. Noelle Larson-Bianca Richards (S) def. Addison Lopez-Jill Thomas 6-0, 6-0.

Monroe 4, Everett 3

At Monroe H.S.

Singles—Emersyn Hartway (M) def. Lauren Desmone 6-1, 6-1. Emiko Spengles (M) def. Meagan McMains 6-0, 6-3. Elizabeth Mouseyev (E) def. Eliana Horner 6-1, 6-1. Grace Regan-Bone (E) def. Ellie Heskew 6-4, 6-4; Doubles—Keeley Reed-Rowyn Grant (M) def. Sophia Munro-Avery Hammer 6-7, 6-3, 7-5. Teagan Trefry-Alice Buchanan (E) def. Eva Heit-Addyson Sullivan 6-4, 6-1. Ava Magruder-Ashtyn Wheeler (M) def. Alice Nelson-Lydia Hogan 6-1, 6-4.

Wesco 4A

Kamiak 5, Lake Stevens 2

At Lake Stevens H.S.

Singles—Maya McLaurin (L) def. Anna Kim 6-3, 0-6. Tiya Aleti (K) def. Elise Morton 6-3, 6-3. Juliana Mauley (L) def. Hannah Kim 6-1, 6-4. Anne Marie Madson (K) def. Amanda Pfiester 6-3, 6-3, 12-10; Doubles—Madelyn Pugh-Yeji Park (K) def. Megan Dauber-Liam Campbell 6-3, 6-3. Julie Yi-Charlotte Lee (K) def. Tabitha Miller-Chloe Bernstein 6-4, 6-3. Angela Madson-Jimin Hahm (K) def. Taylor Bryant-Andi Heininger 6-1, 6-2.

Jackson 6, Mariner 1

Singles—Teegan Bridgman (J) def. Crystal Mendoza-Cruz 6-0, 6-0. Francys Montilla (J) def. Christina Pham 7-5, 6-1. Gracie Schouten (J) def. Eliza Riaz 6-1, 6-1. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Rohey Jaiteh 6-0, 6-0; Doubles—Leah Wilson-Mila Nguyen (J) def. Morgan Trinh-Michelle 6-0, 6-0. Jimena Beltran Orduno-Nadia Villarreal-Carriedo (J) def. Mia Le-Kayla Abendroth 6-0, 6-2. Emily Hyunh-Malani Lai (M) def. Ravenna Holland-Amelia Smart 6-3, 6-2.

Glacier Peak 7, Arlington 0

At Glacier Peak H.S.

Singles—Jasmine Neph (G) def. Grace Armes 6-1, 6-3. Sofia Carmona (G) def. Iris Suchan 6-0, 6-0. Kumi Jayasinghe (G) def. Savannah Thomas 6-0, 6-1. Sara Pena (G) def. Tatiana Carrillo 6-0, 6-0; Doubles—Alyssa Box-Sarah Box (G) def. Audrey Marsh-Kara Glassman 6-2, 6-2. Kaitlin Wong-Tenasyn Pacini (G) def. Grace Farris-Lyla Morzelewski 6-1, 6-1. Oliva Robbins-Sophia Leuk (G) def. Mia Whobrey-Ellie Linklater 6-1, 6-4.

Wesco 3A/2A South

Edmonds-Woodway 4, Lynnwood 3

At Lynnwood H.S.

Singles—Maddie Ash (E) def. Rose Tulga 6-4, 6-3. Tayler Simbulan (L) def. Amelia Miller 6-1, 6-1. Abby Petersen (E) def. Rachel Ericson 6-2, 6-1. Symvya Gill (E) def. Tien Vo 6-1, 6-2; Doubles—Ava Barias-Adeline Tran (L) def. Darcy Brennan-Sydney Bates 6-4, 6-4. Maggie Hesedahl-Venus Hernandez (L) def. Ava Oliver-Jenna Hodson 1-6, 6-3, 10-7. Hannah Heong-Ellie Sadler (E) def. Naomi Aguino-Melissa Seng 2-6, 6-4, 10-5.

Shorewood 6, Mountlake Terrace 1

At Mountlake Terrace H.S.

Singles—Micah Cruise (S) def. Amanda Wangmo 6-1, 6-0. Jessica Saleska (S) def. Minh-Grace Ngo 6-1, 6-0. Sophia Nguyen (S) def. Julia Shteyngart 6-3, 3-6, 10-7. Gigi Amgalan (S) def. Alex Robles 6-3, 6-4; Doubles—Lilah Becker-Madeline Thorpe (S) def. Camden Curtis-Leia Anteneh 6-0, 6-3. Hannah Nguyen-Anka Ariunsihan (M) def. Kieva Vega-Shinuen Moon 6-2, 2-6, 10-8. Ava Eckhardt-Haleigh Cunningham (S) def. Lia Martins-Emmalyn Eastman 6-1, 6-0.

Shorecrest 7, Meadowdale 0

At Meadowdale H.S.

Singles—Sophie Schmitz (S) def. Claire Yim 7-5, 6-3. Lauren Kajimura (S) def. Jenna Vanderpoel 6-2, 6-2. Zuma Vining (S) def. Saryna Vining 6-0, 6-1. Mia Halset (S) def. Sophia Owen 6-1, 6-0; Doubles—Walker Temme-Thayer Katahara-Stewart (S) def. Venitia Nguyen-Leyna Ball 6-2, 6-2. Sabina Schoeld-Calla Rihnsmith (S) def. Reina Yanadari-Audrina Ko 6-0, 6-0. Gigi Garbaccio-Neena Mercado (S) def. Cayetano Figuero-Marlene Venz 7-5, 6-3.

Non-league

Cascade 7, Archbishop Murphy 0

At Cascade H.S.

Singles—Dani Desimone (C) def. Angelia Pedersen 7-6, 7-5. Jessica Lor (C) def. Sonia Hlebichuk 6-3, 6-1. Lili Tran (C) def. Kamille Catapang 7-5, 5-7, 10-7. Abby Gayner (C) def. Eunice Torres 6-0, 6-0; Doubles—Tashi Sherpa-Miley Ho (C) def. Lizzy Robinson-Taylor Nguyen 6-4, 6-0. Eva Wagner-Grace Phu (C) def. Vianne Tran-Anneliese Hallgren 6-0, 6-1. Gabby Ollom-Dana Zeghuzi (C) def. Soulin Chhor-Angela Ocana 6-0, 6-0.