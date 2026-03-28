Edmonds-Woodway takes down Shorwood in Wesco South match
Published 9:55 am Saturday, March 28, 2026
Prep girls tennis roundup for Friday and Saturday (March 27-28):
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
FRIDAY
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 5, Shorewood 2
Singles—Micah Crose (S) def. Maddy Ashe 7-6 (7-3) 7-6 (8-6); Jessica Saleska (S) def. Amelia Miller 6-1, 6-2; Abby Petersen (E) def. Sophia Nguyen 6-4, 6-3; Hanna Heong (E) def Miha Mayuzumi 6-0, 6-0; Doubles—Darcy Brenner-Sidney Bates (E) def. Lilah Becker-Shinuen Moon 6-4, 6-1; Izzy Beltran-Synryn Gill (E) def. Haileigh Cunningham-Kiera Vega 6-3, 6-0; Ava Oliver-Jenna Hodson (E) def. Anika Benson-Kennedy Woods 6-0, 6-0.
Non-league
Everett 6, Mariner 1
At Mariner H.S.
Singles—Lauren Desimone (E) def. Crystal Mendoza Cruz 6-0, 6-4. Meagan McMains (E) def. Kayla Cahyadi 6-0, 6-1. Elizabeth Modseyen (E) def. Michelle Huynh 6-3, 6-1. Grace Regan-Bone (E) def. Kayla Abendroth 6-0, 6-0. Doubles—Sophia Munro-Avery Hammer (E) def. Morgan Trenh-Christina Pham 4-6, 6-4, 10-7. Tegan Trefry-Alice Buchanan (E) def. Rohey Jaiteh-Sophia Feolino 6-0, 6-0. Emily Huynh-Malany Lai (M) def. Alice Nelson-Lydia Hogan 6-1, 6-3.
Jackson 6, Lynnwood 1
At Lynnwood H.S.
Singles—Teegan Bridgeman (J) def. Rose Tulga 6-1, 6-2. Francys Montilla (J) def. Tayler Simbulan 6-1, 6-1. Gracie Schouten (J) def. Rachel Ericson 6-0, 6-1. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Tien Vo 6-1, 6-0. Doubles—Ava Basias-Adeline Tran (L) def. Leah Wilson-Myla Nguyen 7-6 (7-1), 3-6, 11-9. Jimena Bellson-Nadia Villarreal-Carriedo (J) def. Maggie Hesedahl-Venus Hernandez 6-4, 6-2. Arusni Pasudore-Sarrul Tumurbantar (J) def. Naomi Aquino-Melissa Seng 6-2, 6-2.
Snohomish 7, Arlington 0
At Snohomish H.S.
Singles—Mak Dauer (S) def. Grace Armes 6-0, 6-0. Janelle Childs (S) def. Iris Suchan 6-0, 6-1. Morgan Gibson (S) def. Audrey Marsh 6-4, 6-2. Elle Cottet (S) def. Savannah Thomas 6-1, 6-1. Doubles—Annie VanAssche-Lily Masche (S) def. Grae Farris Mia Whobrey 6-2, 6-0. Claire Bosa-Ava Beaver (S) def. Lyla Morzelewski-Ellie Linklater (S) 6-1, 6-3. Chloe Dauer-Bianca Richards (S) def. Andrea Hernandez Villaloba-Ashlyn Huling 6-2, 6-0.
Marysville Pilchuck at Lakewood, score not reported
Mountlake Terrace at Bothell, postponed
SATURDAY
Monroe at Mason, 10 a.m. at Harmony Meadows
Seattle Prep at Shorewood, 11 a.m.