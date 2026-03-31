Prep girls tennis: Mountlake Terrace wins on final doubles match
Published 10:49 pm Tuesday, March 31, 2026
Prep girls tennis roundup for Tuesday, March 31:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30)
Wesco 3A/2A South
Mountlake Terrace 4, Archbishop Murphy 3
At Gateway M.S.
Singles—Kamdyn Latta (A) def. Amanda Wangmo 6-2, 7-6(2). Jules Rioja (A) def. Tramanh Ho 6-1, 6-1. Minh-Grace Ngo (M) def. Angelia Pedersen 6-4, 6-4. Julia Shtegngart (M) def. Kamille Catapang 6-1, 6-4; Doubles—Alex Robles-Clara Loveless (M) def. Fernanda Lopez-Anneliese Hallgren 6-4, 6-1. Lizzy Robinson-Taylor Nguyen (A) def. Camden Curtis-Leia Anteneh 6-3, 6-4. Anka Ariunsaihan-Redi Kassa (M) def. Ceci Mayans-Eunie Torres 6-0, 6-3.
Shorecrest 5, Lynnwood 2
At Kellogg M.S.
Singles—Zuma Vining (S) def. Rose Tulga 6-3, 6-3. Lauren Kajimura (S) def. Tayler Simbulan 6-0, 6-1. Sophie Schmitz (S) def. Rachel Ericson 6-2, 6-0. Mia Halset (S) def. Tien Vo 6-3, 6-0; Doubles—Maggie Hesedahl-Venus Hernandez (L) def. Walker Temme-Thayer Katahara-Stewart 6-4, 7-5. Sabina Schoeld-Calla Rihnsmith (S) def. Maggie Hesedahl-Venus Hernandez 7-6(9), 6-0. Naomi Aquino-Melissa Seng (L) def. Gigi Garbaccio-Neena Mercado 6-2, 7-5.
Shorewood 6, Meadowdale 1
At Shorewood H.S.
Singles—Micah Crose (S) def. Claire Yim 6-1, 6-1. Jessica Sakska (S) def. Jenna Vanderpoel 6-3, 6-3. Sophia Nguyen (S) def. Bella Burtido del Rosario 6-1, 6-2. Shinuen Moon (S) def. Saryna Moua 6-4, 6-1; Doubles—Lilah Becker-Addy Falkin (S) def. Sophia Owen-Venitia Nguyen 6-2, 6-1. Madeline Thorpe-Kiera Vega (S) def. Eleanor Ly-Leyna Ball 6-4, 6-3. Cayetana Figuera-Marlene Venz (M) def. Gigi Amgalan-Haileigh Cunningham 6-4, 7-6(5).
Wesco 4A
Jackson 6, Arlington 1
At Arlington H.S.
Singles—Teegan Bridgman (J) def. Grace Armes 6-0, 6-0. Francys Montilla (J) def. Iris Suchan 6-1, 6-2. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Savannah Thomas 6-2, 6-1. Tatiana Carrillo (A) def. Lauren Chung 6-4, 6-3; Doubles—Leah Wilson-Myla Nguyen (J) def. Audrey Marsh-Kara Glassman 5-7, 6-4, 10-8. Jimena Beltran-Nadia Villarreal-Carriedo (J) def. Grace Farris-Lyla Morzelewski 6-3, 6-1. Arushi Dashore-Ravenna Holland (J) def. Mia Whobrey-Ashlyn Huling 6-4, 6-4.
Cascade at Glacier Peak, score not reported