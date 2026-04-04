Prep Roundup: Doubles wins lead Glacier Peak past Jackson
Published 4:57 pm Saturday, April 4, 2026
Prep roundup for Friday and Saturday (April 3-4):
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
FRIDAY
GIRLS TENNIS
Wesco 4A
Glacier 4, Jackson 3
At Glacier Peak H.S.
Singles—Teegan Brigman (J) def. Jasmine Neph 6-4, 6-4. Sofia Carmona (G) def. Francys Montilla 6-3, 6-2. Kumi Jayasinghe (G) def. Gracie Schouten, 3-6, 7-6 (7-2), 6-1. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Sophia Leuk 6-1, 6-1. Doubles—Kaitlin Wong-Tenasyn Pacini (G) def. Leah Wilson-Myla Nguyen 6-1, 7-5. Jimena Beltran-Nadia Villarreal-Carriedo (J) def. Maddy Undseth-Bella Edmonds 6-2, 4-6, 7-5. Elizabeth Huang-Tina Malynovsa (G) def. Arushi Dashore-Ravenna Holland 6-1, 6-0.
Lake Stevens 5, Arlington 2
At Arlington H.S.
Singles—Grace Armes (A) def. Maya McLaurin 6-2, 6-0. Juliana Manley (L) def. Iris Suchan 6-3, 6-3. Amanda Pfiester (L) def. Tatiana Carrilo 7-5, 6-3. Tabitha Miller (L) def. Ryli Marshall 6-1, 6-0. Doubles—Megan Dauber-Elise Morton (L) def. Audrey Marsh-Kara Glassman 7-6 (7-4) 6-4. Grace Farris-Mia Whobrey (A) def. Chloe Bernstein-Liah Campbell 6-2, 6-2. Taylor Bryant-Kerra Bilkovich (L) def. Andrea Hernandez Villalba-Ashlyn Huling 6-0, 6-3.
Wesco 3A/2A South
Lynnwood 6, Meadowdale 1
At Lynnwood H.S.
Singles—Rose Tulga (L) def. Claire Yim 4-6, 7-5, 10-3. Tayler Simbulan (L) def. Jenna Vanderpoel 6-3, 6-4. Rachel Ericson (L) Bella Partido Del Rosario 6-3, 6-2. Saryna Moua (A) def. Tien Vo 6-3, 6-3. Doubles—Avia Barias-Adeline Tran (L) def. Sophia Owen Venitia-Nguyen 6-1, 6-1. Maggie Hesedahl-Venus Hernandez (L) def. Eleanor Ly-Marline Venz 6-4, 6-2. Melissa Seng-Tina Vo (L) def. Reina Yanadori-Brooklyn Randall 6-3, 6-1.
— — — — — —
Shorecrest at Mountlake Terrace, scores not reported
Granite Falls at Coupeville, scores not reported