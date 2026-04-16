Prep track and field: Everett prevails at multi-team meet Thursday
Published 8:29 pm Thursday, April 16, 2026
Prep track and field roundup for Thursday, April 16:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco
Everett, Lynnwood vs. Mariner
At Mariner H.S.
Boys team scores: Everett 108.5, Lynnwood 76.5; Mariner 100.67, Lynnwood 78.33; Everett 101.5, Mariner 87.5.
Girls team scores: Everett 88, Lynnwood 84; Lynnwood 90, Mariner 87; Everett 91, Mariner 73.
Click HERE for complete results.
Archbishop Murphy, Stanwood vs. Shorecrest
At Shoreline Stadium
Boys team scores: Shorecrest 105, Archbishop Murphy 36; Stanwood 124, Archbishop Murphy 25; Stanwood 89, Shorecrest 61.
Girls team scores: Shorecrest 130, Archbishop Murphy 16; Stanwood 113, Archbishop Murphy 31; Shorecrest 79.67, Stanwood 70.33.
Click HERE for complete results.
Meadowdale, Marysville Pilchuck vs. Cascade
At Everett Memorial Stadium
Boys team scores: Cascade 123, Marysville-Pilchuck 59; Meadowdale 116, Cascade 69; Meadowdale 138, Marysville-Pilchuck 39.
Girls team scores: Cascade 85.5, Marysville-Pilchuck 75.5; Cascade 90, Meadowdale 69; Marysville-Pilchuck 85, Meadowdale 58.
Click HERE for complete results.
Shorewood, Edmonds-Woodway vs. Mountlake Terrace
At Edmonds District Stadium
Kamiak vs. Lake Stevens
At Lake Stevens H.S.
Boys team scores: Lake Stevens 97, Kamiak 44.
Girls team scores: Kamiak 77, Lake Stevens 73.
Click HERE for complete results.
Glacier Peak vs. Arlington
At Arlington H.S.
Boys team scores: Arlington 79, Glacier Peak 70.
Girls team scores: Arlington 93, Glacier Peak 56.
Click HERE for complete results.
Jackson vs. Snohomish
At Veterans Memorial Stadium
Boys team scores: Jackson 79, Snohomish 71.
Girls team scores: Jackson 83, Snohomish 67.
Click HERE for complete results.
Marysville Getchell vs. Monroe
At Marysville Pilchuck H.S.
Boys team scores: Marysville-Getchell 83, Monroe 72.
Girls team scores: Marysville-Getchell 89, Monroe 64.