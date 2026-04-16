Site Logo

Prep track and field: Everett prevails at multi-team meet Thursday

Published 8:29 pm Thursday, April 16, 2026

By Qasim Ali

Prep track and field roundup for Thursday, April 16:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco

Everett, Lynnwood vs. Mariner

At Mariner H.S.

Boys team scores: Everett 108.5, Lynnwood 76.5; Mariner 100.67, Lynnwood 78.33; Everett 101.5, Mariner 87.5.

Girls team scores: Everett 88, Lynnwood 84; Lynnwood 90, Mariner 87; Everett 91, Mariner 73.

Click HERE for complete results.

Archbishop Murphy, Stanwood vs. Shorecrest

At Shoreline Stadium

Boys team scores: Shorecrest 105, Archbishop Murphy 36; Stanwood 124, Archbishop Murphy 25; Stanwood 89, Shorecrest 61.

Girls team scores: Shorecrest 130, Archbishop Murphy 16; Stanwood 113, Archbishop Murphy 31; Shorecrest 79.67, Stanwood 70.33.

Click HERE for complete results.

Meadowdale, Marysville Pilchuck vs. Cascade

At Everett Memorial Stadium

Boys team scores: Cascade 123, Marysville-Pilchuck 59; Meadowdale 116, Cascade 69; Meadowdale 138, Marysville-Pilchuck 39.

Girls team scores: Cascade 85.5, Marysville-Pilchuck 75.5; Cascade 90, Meadowdale 69; Marysville-Pilchuck 85, Meadowdale 58.

Click HERE for complete results.

Shorewood, Edmonds-Woodway vs. Mountlake Terrace

At Edmonds District Stadium

Click HERE for full results

Kamiak vs. Lake Stevens

At Lake Stevens H.S.

Boys team scores: Lake Stevens 97, Kamiak 44.

Girls team scores: Kamiak 77, Lake Stevens 73.

Click HERE for complete results.

Glacier Peak vs. Arlington

At Arlington H.S.

Boys team scores: Arlington 79, Glacier Peak 70.

Girls team scores: Arlington 93, Glacier Peak 56.

Click HERE for complete results.

Jackson vs. Snohomish

At Veterans Memorial Stadium

Boys team scores: Jackson 79, Snohomish 71.

Girls team scores: Jackson 83, Snohomish 67.

Click HERE for complete results.

Marysville Getchell vs. Monroe

At Marysville Pilchuck H.S.

Boys team scores: Marysville-Getchell 83, Monroe 72.

Girls team scores: Marysville-Getchell 89, Monroe 64.

Click HERE for complete results.

You Might Like