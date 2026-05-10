Prep track: Jackson sweeps Everett School District Championships
Published 10:33 am Sunday, May 10, 2026
Prep track & field roundup for Friday and Saturday (May 8-9):
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Everett School District Championships
Boys teams scores: Jackson 108.25, Everett 52.5, Cascade (Everett) 28.25.
Girls team scores: Jackson 111, Everett 43, Cascade (Everett) 35.
Edmonds District Championships
Boys teams scores: Meadowdale 166, Edmonds-Woodway 140, Mountlake Terrace 107, Lynnwood 100.
Girls team scores: Edmonds-Woodway 225, Mountlake Terrace 147, Lynnwood 79, Meadowdale 68.
Full results can be found HERE.
Shoreline Showdown
Boys teams scores: Shorewood 87, Shorecrest 58
Girls team scores: Shorecrest 94, Shorewood 51
Full results can be found HERE.
Full results can be found HERE.
Marysville City Championships