Wesco announces All-Conference softball teams
Published 5:49 pm Sunday, June 28, 2026
Wesco has announced its All-Conference softball teams for the 2026 season.
Wesco 4A
First team
Peyton Aanstad, Arlington
Kodie Rasmussen, Cascade
Alexis Garcia, Glacier Peak
Madi Jacquot, Jackson
Mia Ediger, Jackson
Synclair Mawudeku, Kamiak
Jocelyn Boonsripisal, Kamiak
Gabriela Veighey, Kamiak
Reese Breckenridge, Lake Stevens
Alexis Osterholtz, Lake Stevens
Second team
Mia Walker, Cascade
Morgan Udy, Glacier Peak
Audrey Fortune, Glacier Peak
Clara Dorgan, Jackson
Olivia Martinez, Kamiak
Kenzie Barrington, Kamiak
Emerson Cummins, Lake Stevens
Alaina Emme, Lake Stevens
Honorable mention
Aliana Langsea, Jackson
Alana Banog, Jackson
Nicole Burnett, Jackson
Cam Hansen, Kamiak
Riley Karabach, Kamiak
Peyton Bradley, Lake Stevens
Coach of the Year
Ann Bradley, Kamiak
Wesco 3A/2A North
First team
Anna Luscher, Everett
Mia Hoekendorf, Everett
Elle Glover, Marysville Getchell
Tenny Oylear, Monroe
Holly Pettitt, Monroe
Abby Edwards, Snohomish
Amelie Lopez, Snohomish
Addi Anderson, Stanwood
Aaliyah Shafer, Stanwood
Second team
Haylie Oyler, Everett
Abby Guthrie, Marysville Getchell
Maylana Valencia, Marysville Getchell
Vivian Knuckey, Monroe
Brooke Boswell, Monroe
Rhys Doyle, Snohomish
Taylor Ward, Snohomish
Roz Girard, Snohomish
Jemma Lopez, Stanwood
Taylor Almanza, Stanwood
Jordan Rancourt, Stanwood
Honorable mention
Braylon Yarwood, Everett
Rylee Akau, Marysville Pilchuck
Sophie Jeske, Monroe
Jordyn Smith, Snohomish
Isabelle Meyers, Snohomish
Coach of the Year
Mike Millar, Everett
Wesco 3A/2A South
First team
Carly Madhavan, Archbishop Murphy
Ari Dixon, Archbishop Murphy
Ellie Alderson, Edmonds Woodway
Kennedy Fane, Lynnwood
Madison Mitchell, Meadowdale
Payton Aldridge, Meadowdale
Bri Reyes, Mountlake Terrace
Amaya Johnson, Mountlake Terrace
Alyssa Carver, Shorewood
Lillian Perreault, Shorewood
Ellie Van Horn, Shorewood
Second team
Sarah Fletcher, Archbishop Murphy
Helena Marsh, Edmonds-Woodway
Olivia Michaels, Lynnwood
Samantha Martens, Meadowdale
Peyton Warnock, Meadowdale
Evie Snow, Mountlake Terrace
Charlotte Snook, Mountlake Terrace
Lilia Titiali’i-McKinnon, Shorecrest
Zoey Perreault, Shorewood
Grace McLaughlin, Shorewood
Honorable mention
Bella Swanson, Edmonds-Woodway
Jordyn Stokes, Mountlake Terrace
Olivia Brown, Mountlake Terrace
Natalie Fernandez, Shorecrest
Maddie Schilperoort, Shorewood
Rose Gallagher, Shorewood
Coach of the Year
Paul Jensen, Shorewood