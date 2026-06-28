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Wesco announces All-Conference softball teams

Published 5:49 pm Sunday, June 28, 2026

By Aaron Coe Herald Writer

Everett’s Anna Luscher pitches during the 3A district championship game on Thursday, May 14, 2026 in Everett, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Everett’s Anna Luscher pitches during the 3A district championship game on Thursday, May 14, 2026 in Everett, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its All-Conference softball teams for the 2026 season.

Wesco 4A

First team

Peyton Aanstad, Arlington

Kodie Rasmussen, Cascade

Alexis Garcia, Glacier Peak

Madi Jacquot, Jackson

Mia Ediger, Jackson

Synclair Mawudeku, Kamiak

Jocelyn Boonsripisal, Kamiak

Gabriela Veighey, Kamiak

Reese Breckenridge, Lake Stevens

Alexis Osterholtz, Lake Stevens

Second team

Mia Walker, Cascade

Morgan Udy, Glacier Peak

Audrey Fortune, Glacier Peak

Clara Dorgan, Jackson

Olivia Martinez, Kamiak

Kenzie Barrington, Kamiak

Emerson Cummins, Lake Stevens

Alaina Emme, Lake Stevens

Honorable mention

Aliana Langsea, Jackson

Alana Banog, Jackson

Nicole Burnett, Jackson

Cam Hansen, Kamiak

Riley Karabach, Kamiak

Peyton Bradley, Lake Stevens

Coach of the Year

Ann Bradley, Kamiak

Wesco 3A/2A North

First team

Anna Luscher, Everett

Mia Hoekendorf, Everett

Elle Glover, Marysville Getchell

Tenny Oylear, Monroe

Holly Pettitt, Monroe

Abby Edwards, Snohomish

Amelie Lopez, Snohomish

Addi Anderson, Stanwood

Aaliyah Shafer, Stanwood

Second team

Haylie Oyler, Everett

Abby Guthrie, Marysville Getchell

Maylana Valencia, Marysville Getchell

Vivian Knuckey, Monroe

Brooke Boswell, Monroe

Rhys Doyle, Snohomish

Taylor Ward, Snohomish

Roz Girard, Snohomish

Jemma Lopez, Stanwood

Taylor Almanza, Stanwood

Jordan Rancourt, Stanwood

Honorable mention

Braylon Yarwood, Everett

Rylee Akau, Marysville Pilchuck

Sophie Jeske, Monroe

Jordyn Smith, Snohomish

Isabelle Meyers, Snohomish

Coach of the Year

Mike Millar, Everett

Wesco 3A/2A South

First team

Carly Madhavan, Archbishop Murphy

Ari Dixon, Archbishop Murphy

Ellie Alderson, Edmonds Woodway

Kennedy Fane, Lynnwood

Madison Mitchell, Meadowdale

Payton Aldridge, Meadowdale

Bri Reyes, Mountlake Terrace

Amaya Johnson, Mountlake Terrace

Alyssa Carver, Shorewood

Lillian Perreault, Shorewood

Ellie Van Horn, Shorewood

Second team

Sarah Fletcher, Archbishop Murphy

Helena Marsh, Edmonds-Woodway

Olivia Michaels, Lynnwood

Samantha Martens, Meadowdale

Peyton Warnock, Meadowdale

Evie Snow, Mountlake Terrace

Charlotte Snook, Mountlake Terrace

Lilia Titiali’i-McKinnon, Shorecrest

Zoey Perreault, Shorewood

Grace McLaughlin, Shorewood

Honorable mention

Bella Swanson, Edmonds-Woodway

Jordyn Stokes, Mountlake Terrace

Olivia Brown, Mountlake Terrace

Natalie Fernandez, Shorecrest

Maddie Schilperoort, Shorewood

Rose Gallagher, Shorewood

Coach of the Year

Paul Jensen, Shorewood

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