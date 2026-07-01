Wesco announces All-Conference baseball teams
Published 11:05 am Wednesday, July 1, 2026
Wesco has announced its All-Conference baseball teams for the 2026 season.
Wesco 4A
MVP
Blake Moser, Lake Stevens, INF
First team
Emmett Brown, Glacier Peak, INF
Cayden DeElena, Lake Stevens, INF
Easton Aalbu, Arlington, INF
Blake Moser, Lake Stevens, INF
Atticus Quist, Glacier Peak, OF
Ashton Bergman, Jackson, OF
Kellen Gadin, Lake Stevens, OF
Camden Knudson, Arlington, C
Jacob Heston, Lake Stevens, C
Jace Graham, Arlington, P
Quin Johns, Jackson, P
Charles Long-Scott, Lake Stevens, P
Ryan Sundby, Glacier Peak, P
Gavin Clark, Jackson, UTIL
Second team
Jake Doman, Glacier Peak, INF
Colby Bossert, Jackson, INF
Josh Bouley, Lake Stevens, INF
Austin Halvorson, Jackson, INF
Lucas Keller, Glacier Peak, OF
Jonah Swordstrom, Kamiak, OF
Dan Delcoure, Arlington, OF
Kaleb Bishop, Glacier Peak, C
Jaxen Edwards, Kamiak, C
JW Grose, Glacier Peak, P
Owen Greer, Kamiak, P
Cole Mueller, Glacier Peak, P
Emmitt Linehan, Lake Stevens, P
Luke Dutchin, Kamiak, UTIL
Honorable mention
Aiden Yoo, Glacier Peak
Matt Marquardt, Glacier Peak
Will Dacy, Glacier Peak
Brody Monica, Glacier Peak
Jackson Birrell, Glacier Peak
Derek Sundstorm, Jackson
Colton White, Jackson
Rylan Taguchi, Jackson
Gavin Duckart, Jackson
Evan Ryan, Lake Stevens
Chase Fluke, Lake Stevens
Ayden Hale, Lake Stevens
Chad Greaby, Lake Stevens
Cole Armstrong-Hoss, Kamiak
Blake Fischer, Kamiak
Maddux Phimmasane, Kamiak
Reidar Gudgeon, Arlington
Dylan Durfee, Arlington
Aidan Jones, Arlington
Steven Wilson, Cascade
Trevyn Avery, Cascade
Coach of the Year
Bryce Cote, Kamiak
Wesco 3A/2A North
MVP
AJ Welch, Monroe, P/INF
First team
Jaxson Beard, Stanwood, INF
Finley Howard, Marysville Getchell, INF
Cooper Agen, Marysville Getchell, INF
AJ Welch, Monroe, INF
Breckin Davisson, Snohomish, OF
Caleb Campbell, Monroe, OF
Rider Walsh, Snohomish, OF
Trevor Vorderbruggen, Snohomish, P
Tanner Requa, Stanwood, P
Caleb Campbell, Monroe, P
AJ Welch, Monroe, P
Corban Forslund, Stanwood, C
Landon Klein, Snohomish, UTIL
Second team
Adam Manke, Monroe, INF
Reve LeRoux, Snohomish, INF
Tanner Requa, Stanwood, INF
Peyton Wallace, Marysville Getchell, INF
Michael Bertapelle, Marysville Getchell, OF
Graham Schwender, Stanwood, OF
Dean Fagan, Stanwood, OF
Braddock Johnson, Stanwood, P
Cooper Agen, Marysville Getchell, P
Steven Doersam, Stanwood, P
Owen Brunni, Everett, P
Jackson Wakin, Marysville Getchell, C
Luke Davis, Snohomish, UTIL
Honorable mention
Joe Enrico, Monroe
Andre Tarasov, Monroe
Gavin Prescott, Monroe
Maddox Bingham, Monroe
Mike Enrico, Monroe
Alec Nitzel, Monroe
Caleb Johnson, Marysville Getchell
John Dragland, Marysville Getchell
Coulson Baxter, Marysville Getchell
Trenton Danielson, Marysville Getchell
Cullen Maloney, Stanwood
Brody Seigel, Stanwood
Grady Lamb, Stanwood
Ryan Hansen, Stanwood
Chase Clark, Snohomish
Ethan Green, Snohomish
Blake Smith, Snohomish
Coach of the Year
Gabe Rochon, Marysville Getchell
Wesco 3A/2A South
MVP
Kanata Barber, Shorewood, INF
First team
Kanata Barber, Shorewood, INF
David Telling, Shorecrest, INF
Myles Hulse, Archbishop Murphy, INF
Andrew Bau, Edmonds-Woodway, INF
Tim Thomas, Archbishop Murphy, OF
Owen Meek, Mountlake Terrace, OF
Toshi Gilginas, Edmonds-Woodway, OF
Trevelyan Podawiltz, Edmonds-Woodway, C
Oli Verdoes, Shorecrest, P
Kealoha Kepo’o Sabate, Meadowdale, P
Owen Meek, Mountlake Terrace, P
Declan Crawford, Edmonds-Woodway, P
Danny Morgan, Shorewood, UTIL
Second Team
Jack Gripentrog, Mountlake Terrace, INF
Cruz Escandon, Edmonds-Woodway, INF
Kealoha Kepo’o Sabate, Meadowdale, INF
Ryder Bowman, Lynnwood, INF
Elyas Rojas, Shorecrest, OF
Lorenzo Jaramillo, Shorewood, OF
Lukas Wanke, Shorewood, OF
DJ McGuire, Lynnwood, C
Danny Morgan, Shorewood, C
Lukas Wanke, Shorewood, P
Finn Crawford, Edmonds Woodway, P
Jake Gripentrog, Mountlake Terrace, P
Cooper Thompson, Archbishop Murphy, UTIL
Honorable mention
Max Rojas, Shorewood
Reid Oliveto, Shorewood
Finn Bachler, Shorewood
Will VanDeMark, Mountlake Terrace
Charlie Schofield, Mountlake Terrace
Xander Spence, Mountlake Terrace
Nash Echelbarger, Meadowdale
Carson Bishop, Meadowdale
Logan Allen, Archbishop Murphy
Zach Boucek, Archbishop Murphy
Mason Reinhard, Archbishop Murphy
Andreas Simonsen, Edmonds-Woodway
William Alseth, Edmonds-Woodway
Erik Alsdurf, Edmonds-Woodway
Jackson Schultz, Shorecrest
Koen Ekstrom, Shorecrest
Coach of the Year
Dan Somoza, Edmonds-Woodway