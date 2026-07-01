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Wesco announces All-Conference baseball teams

Published 11:05 am Wednesday, July 1, 2026

By Aaron Coe Herald Writer

Glacier Peak’s Emmett Brown high-fives Matthew Marquardt after scoring during the game against Meadowdale on Wednesday, April 8, 2026 in Lynnwood, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
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Glacier Peak’s Emmett Brown high-fives Matthew Marquardt after scoring during the game against Meadowdale on Wednesday, April 8, 2026 in Lynnwood, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Glacier Peak’s Emmett Brown high-fives Matthew Marquardt after scoring during the game against Meadowdale on Wednesday, April 8, 2026 in Lynnwood, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Glacier Peak’s Emmett Brown high-fives Matthew Marquardt after scoring during the game against Meadowdale on Wednesday, April 8 in Lynnwood. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its All-Conference baseball teams for the 2026 season.

Wesco 4A

MVP

Blake Moser, Lake Stevens, INF

First team

Emmett Brown, Glacier Peak, INF

Cayden DeElena, Lake Stevens, INF

Easton Aalbu, Arlington, INF

Blake Moser, Lake Stevens, INF

Atticus Quist, Glacier Peak, OF

Ashton Bergman, Jackson, OF

Kellen Gadin, Lake Stevens, OF

Camden Knudson, Arlington, C

Jacob Heston, Lake Stevens, C

Jace Graham, Arlington, P

Quin Johns, Jackson, P

Charles Long-Scott, Lake Stevens, P

Ryan Sundby, Glacier Peak, P

Gavin Clark, Jackson, UTIL

Second team

Jake Doman, Glacier Peak, INF

Colby Bossert, Jackson, INF

Josh Bouley, Lake Stevens, INF

Austin Halvorson, Jackson, INF

Lucas Keller, Glacier Peak, OF

Jonah Swordstrom, Kamiak, OF

Dan Delcoure, Arlington, OF

Kaleb Bishop, Glacier Peak, C

Jaxen Edwards, Kamiak, C

JW Grose, Glacier Peak, P

Owen Greer, Kamiak, P

Cole Mueller, Glacier Peak, P

Emmitt Linehan, Lake Stevens, P

Luke Dutchin, Kamiak, UTIL

Honorable mention

Aiden Yoo, Glacier Peak

Matt Marquardt, Glacier Peak

Will Dacy, Glacier Peak

Brody Monica, Glacier Peak

Jackson Birrell, Glacier Peak

Derek Sundstorm, Jackson

Colton White, Jackson

Rylan Taguchi, Jackson

Gavin Duckart, Jackson

Evan Ryan, Lake Stevens

Chase Fluke, Lake Stevens

Ayden Hale, Lake Stevens

Chad Greaby, Lake Stevens

Cole Armstrong-Hoss, Kamiak

Blake Fischer, Kamiak

Maddux Phimmasane, Kamiak

Reidar Gudgeon, Arlington

Dylan Durfee, Arlington

Aidan Jones, Arlington

Steven Wilson, Cascade

Trevyn Avery, Cascade

Coach of the Year

Bryce Cote, Kamiak

Wesco 3A/2A North

MVP

AJ Welch, Monroe, P/INF

First team

Jaxson Beard, Stanwood, INF

Finley Howard, Marysville Getchell, INF

Cooper Agen, Marysville Getchell, INF

AJ Welch, Monroe, INF

Breckin Davisson, Snohomish, OF

Caleb Campbell, Monroe, OF

Rider Walsh, Snohomish, OF

Trevor Vorderbruggen, Snohomish, P

Tanner Requa, Stanwood, P

Caleb Campbell, Monroe, P

AJ Welch, Monroe, P

Corban Forslund, Stanwood, C

Landon Klein, Snohomish, UTIL

Second team

Adam Manke, Monroe, INF

Reve LeRoux, Snohomish, INF

Tanner Requa, Stanwood, INF

Peyton Wallace, Marysville Getchell, INF

Michael Bertapelle, Marysville Getchell, OF

Graham Schwender, Stanwood, OF

Dean Fagan, Stanwood, OF

Braddock Johnson, Stanwood, P

Cooper Agen, Marysville Getchell, P

Steven Doersam, Stanwood, P

Owen Brunni, Everett, P

Jackson Wakin, Marysville Getchell, C

Luke Davis, Snohomish, UTIL

Honorable mention

Joe Enrico, Monroe

Andre Tarasov, Monroe

Gavin Prescott, Monroe

Maddox Bingham, Monroe

Mike Enrico, Monroe

Alec Nitzel, Monroe

Caleb Johnson, Marysville Getchell

John Dragland, Marysville Getchell

Coulson Baxter, Marysville Getchell

Trenton Danielson, Marysville Getchell

Cullen Maloney, Stanwood

Brody Seigel, Stanwood

Grady Lamb, Stanwood

Ryan Hansen, Stanwood

Chase Clark, Snohomish

Ethan Green, Snohomish

Blake Smith, Snohomish

Coach of the Year

Gabe Rochon, Marysville Getchell

Wesco 3A/2A South

MVP

Kanata Barber, Shorewood, INF

First team

Kanata Barber, Shorewood, INF

David Telling, Shorecrest, INF

Myles Hulse, Archbishop Murphy, INF

Andrew Bau, Edmonds-Woodway, INF

Tim Thomas, Archbishop Murphy, OF

Owen Meek, Mountlake Terrace, OF

Toshi Gilginas, Edmonds-Woodway, OF

Trevelyan Podawiltz, Edmonds-Woodway, C

Oli Verdoes, Shorecrest, P

Kealoha Kepo’o Sabate, Meadowdale, P

Owen Meek, Mountlake Terrace, P

Declan Crawford, Edmonds-Woodway, P

Danny Morgan, Shorewood, UTIL

Second Team

Jack Gripentrog, Mountlake Terrace, INF

Cruz Escandon, Edmonds-Woodway, INF

Kealoha Kepo’o Sabate, Meadowdale, INF

Ryder Bowman, Lynnwood, INF

Elyas Rojas, Shorecrest, OF

Lorenzo Jaramillo, Shorewood, OF

Lukas Wanke, Shorewood, OF

DJ McGuire, Lynnwood, C

Danny Morgan, Shorewood, C

Lukas Wanke, Shorewood, P

Finn Crawford, Edmonds Woodway, P

Jake Gripentrog, Mountlake Terrace, P

Cooper Thompson, Archbishop Murphy, UTIL

Honorable mention

Max Rojas, Shorewood

Reid Oliveto, Shorewood

Finn Bachler, Shorewood

Will VanDeMark, Mountlake Terrace

Charlie Schofield, Mountlake Terrace

Xander Spence, Mountlake Terrace

Nash Echelbarger, Meadowdale

Carson Bishop, Meadowdale

Logan Allen, Archbishop Murphy

Zach Boucek, Archbishop Murphy

Mason Reinhard, Archbishop Murphy

Andreas Simonsen, Edmonds-Woodway

William Alseth, Edmonds-Woodway

Erik Alsdurf, Edmonds-Woodway

Jackson Schultz, Shorecrest

Koen Ekstrom, Shorecrest

Coach of the Year

Dan Somoza, Edmonds-Woodway

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