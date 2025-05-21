Prep state tournament results and schedule
Published 10:30 am Wednesday, May 21, 2025
Here’s a look at where local prep teams and athletes will be playing in state tournaments this week.
BASEBALL
Class 4A
May 24
No. 10 Jackson vs. No. 7 North Creek, 10 a.m. at LaPierre Field (Kennewick)
No. 9 Camas vs. No. 8 Lake Stevens, 10 a.m. at Heritage Park (Puyallup)
Class 3A
May 20
No. 14 Snohomish 6, No. 19 Bellevue 2
No. 13 Shorewood 5, No. 20 Ridgeline 3
May 24
No. 11 Enumclaw at No. 6 Stanwood, 1 p.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)
No. 13 Shorewood at No. 4 Ballard, 1 p.m. at Bannerwood Park (Bellevue)
No. 14 Snohomish at No. 3 Kennewick, 10 a.m. at Roy Johnson Field (Kennewick)
Class 2A
May 24
No. 10 Nathan Hale at No. 7 Archbishop Murphy, 1 p.m. at Bainbridge H.S.
FASTPITCH SOFTBALL
At Columbia Playfields, Richland
May 23
Class 4A
No. 15 Lake Stevens at No. 2 Richland, 9 a.m.
No. 13 Jackson at No. 4 Skyline, 11 a.m.
No. 9 Glacier Peak at No. 9 Graham-Kapowsin, 11 a.m.
Class 3A
At Regional Athletic Complex (Lacey)
May 22
No. 17 Roosevelt at No. 16 Edmonds-Woodway, 3 p.m.
May 23
No. 10 Snohomish at No. 7 Gig Harbor, 9 a.m.
No. 12 Monroe at No. 5 Ballard, 11 a.m.
No. 17 Roosevelt/No. 16 Edmonds-Woodway at No. 1 Stanwood, 11 a.m.
Class 2A
At Carlon Park (Selah)
May 23
No. 10 Archbishop Murphy at No. 7 Selah, 9 a.m.
Class 1B
At Gateway Sports Complex (Yakima)
May 23
No. 11 Mary Walker at No. 6 Darrington, 8 a.m.
BOYS SOCCER
Class 4A
May 21
No. 13 Lake Stevens at No. 4 Puyallup, 6 p.m., at Sparks Stadium (Puyallup)
Class 3A
May 20
No. 17 Central Kitsap 2, No. 16 Shorecrest 1
May 22
No. 17 Central Kitsap/No. 16 Shorecrest at No. 1 Shorewood, 7 p.m. at Shoreline Stadium
May 23
No. 11 Edmonds-Woodway at No. 6 Monroe, 6 p.m. at Mercer Island H.S.
Class 2A
May 20
No. 4 Archbishop Murphy 4, No. 13 Tumwater 1
May 24
No. 5 North Kitsap/No. 12 Quincy at Archbishop Murphy, 1 p.m.
Class 1A
May 23
No. 11 King’s at No. 6 Royal, 4 p.m. at Columbia H.S. (White Salmon)
BOYS GOLF
May 20-21
4A—Hawks Prairie – The Link (Lacey)
3A—Creek at Qualchan G.C. (Spokane)
2A—Riverside G.C. (Chehalis)
1A—Liberty Lake G.C.
GIRLS GOLF
May 20-21
4A—Eagles Pride G.C. (DuPont)
3A—Indian Canyon G.C. (Spokane)
2A—Tumwater Valley G.C.
1A—Liberty Lake G.C.
BOYS & GIRLS TENNIS
May 23-24
Click here for full boys schedules.
Click here for full girls schedules.
4A—Kamiakin H.S. & the Pacific Clinic (Kennewick)
3A—Vancouver Tennis Center
2A—Nordstrom Tennis Center (Seattle)
1A—Yakima Tennis Club
TRACK & FIELD
May 29-31
4A, 3A, 2A—Mount Tahoma H.S. (Tacoma)
1A, 2B, 1B—Zaepfel Stadium (Yakima)