Site Logo

Prep state tournament results and schedule

Published 9:30 am Saturday, May 24, 2025

By Aaron Coe

The state competitions are winding down. Jackson baseball and Shorewood soccer remain will play in state semifinals on Friday. State track also begins later this week. Here’s a look at what’s happened so far and what lies ahead.

Updated with results through 7 p.m. May 24

Click links throughout for additional information.

BASEBALL

Class 4A

May 24

First round (loser out)

No. 8 Lake Stevens 11, No. 9 Camas 1

No. 10 Jackson 5, No. 7 North Creek 0

Quarterfinals (loser out)

No. 1 Puyallup 6, No. 8 Lake Stevens 5

No. 10 Jackson 6, No. 2 Kamiakin 4

May 30

Semifinals

No. 10 Jackson vs. No. 3 Eastlake, 4 p.m. at Parker-Faller Field (Yakima)

Class 3A

May 20

First round (loser out)

No. 14 Snohomish 6, No. 19 Bellevue 2

No. 13 Shorewood 5, No. 20 Ridgeline 3

May 24

Second round (loser out)

No. 11 Enumclaw 2, No. 6 Stanwood 1 (9)

No. 4 Ballard 2, No. 13 Shorewood 1

No. 3 Kennewick 4, No. 14 Snohomish 1

Class 2A

May 24

First round (loser out)

No. 7 Archbishop Murphy 6, No. 10 Nathan Hale 2

Quarterfinals (loser out)

No. 2 Bainbridge 6, No. 7 Archbishop Murphy 2

Class 1A

At Funko Field, Everett

May 24

First round

No. 2 Cedar Park Christian 9, No. 15 Castle Rock 1

No. 7 Charles Wright/Life Christian 4, No. 10 Royal 3

Quarterfinals

No. 7 Charles Wright/Life Christian 9, No. 2 Cedar Park Christian 3

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS SOCCER

Class 4A

May 21

First round

No. 4 Puyallup 2, No. 13 Lake Stevens 1 (OT)

Class 3A

May 20

First round (loser out)

No. 17 Central Kitsap 2, No. 16 Shorecrest 1

May 22

Second round (loser out)

No. 1 Shorewood 1, No. 17 Central Kitsap 0

May 23

Second round (loser out)

No. 11 Edmonds-Woodway 3, No. 6 Monroe 2 (4-3 PK)

May 24

Quarterfinals (loser out)

No. 1 Shorewood 1, No. 8 Bellevue 0 (7-6 PK)

No. 3 Mercer Island 3, No. 11 Edmonds-Woodway 2

May 30

Semifinals

No. 1 Shorewood vs. No. 12 Ingraham, 2:15 p.m. at Sparks Stadium (Puyallup)

Class 2A

May 20

First round (loser out)

No. 4 Archbishop Murphy 4, No. 13 Tumwater 1

May 24

Second round (loser out)

No. 5 North Kitsap 1, No. 4 Archbishop Murphy 0

Class 1A

May 23

Second round (loser out)

No. 11 King’s 2, No. 6 Royal 1

May 24

Quarterfinals (loser out)

No. 3 Columbia 3, No. 11 King’s 0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

FASTPITCH SOFTBALL

Class 4A

May 23

At Columbia Playfields, Richland

First round

No. 15 Lake Stevens 4, No. 2 Richland 3

No. 13 Jackson 4, No. 4 Skyline 1

No. 8 Graham-Kapowsin 8, No. 9 Glacier Peak 5

Quarterfinals

No. 13 Jackson5, No. 4 North Creek 4

No. 10 Rogers (Puyallup) 2, No. 15 Lake Stevens 0

Consolation (loser out)

No. 9 Glacier Peak 9, No. 16 Yelm 1

No. 11 Emerald Ridge 7, No. 9 Glacier Peak 1

No. 4 Skyline 11, No. 15 Lake Stevens 3

May 24

Semifinals

No. 1 Skyview 2, No. 13 Jackson 0

Consolation (loser out)

No. 13 Jackson 4, No. 11 Emerald Ridge 3

Consolation final (3rd/4th)

Graham-Kapowsin 10, No. 13 Jackson 5

Class 3A

At Regional Athletic Complex (Lacey)

May 22

First round

No. 17 Roosevelt 14, No. 16 Edmonds-Woodway 6 (loser out)

May 23

Second round

No. 10 Snohomish 4, No. 7 Gig Harbor 1

No. 12 Monroe 8, No. 5 Ballard 1

No. 1 Stanwood 3, No. 17 Roosevelt 0

Quarterfinals

No. 10 Snohomish 1, No. 18 Inglemoor 0 (8)

No. 4 Sedro-Woolley 10, No. 12 Monroe 0 (6)

No. 8 Garfield 5, No. 1 Stanwood 4

Consolation (loser out)

No. 1 Stanwood 14, No. 19 Hermiston 1

No. 2 Mt. Spokane 9, Monroe 8

May 24

Semifinals

No. 6 Liberty 3, No. 10 Snohomish 2

Consolation (loser out)

No. 2 Mt. Spokane 14, No. 1 Stanwood 1

No. 2 Mt. Spokane 10, No. 10 Snohomish 4

Class 2A

At Carlon Park (Selah)

May 23

First round

No. 10 Archbishop Murphy 10, No. 7 Selah 7

Quarterfinal

No. 2 Mark Morris 4, No. 10 Archbishop Murphy 1

Consolation (loser out)

No. 12 Ephrata 12, No. 10 Archbishop Murphy 4

Class 1B

At Gateway Sports Complex (Yakima)

May 23

First round

No. 6 Darrington 14, No. 11 Mary Walker 1

Quarterfinals

No. 3 Inchelium 19, No. 6 Darrington 0

May 24

Consolation (loser out)

No. 10 Ocosta 15, No. 6 Darrington 10

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS GOLF

May 20-21

4A—Hawks Prairie – The Link (Lacey) Click for scores

3A—Creek at Qualchan G.C. (Spokane) Click for scores

2A—Riverside G.C. (Chehalis) Click for scores

1A—Liberty Lake G.C. Click for scores

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

GIRLS GOLF

May 20-21

4A—Eagles Pride G.C. (DuPont) Click for scores

3A—Indian Canyon G.C. (Spokane) Click for scores

2A—Tumwater Valley G.C. Click for scores

1A—Liberty Lake G.C. Click for scores

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

BOYS & GIRLS TENNIS

May 23-24

Click here for full boys results.

Click here for full girls results.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

TRACK & FIELD

May 29-31

4A, 3A, 2A—Mount Tahoma H.S. (Tacoma)

1A, 2B, 1B—Zaepfel Stadium (Yakima)

You Might Like