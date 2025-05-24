Prep state tournament results and schedule
Published 9:30 am Saturday, May 24, 2025
The state competitions are winding down. Jackson baseball and Shorewood soccer remain will play in state semifinals on Friday. State track also begins later this week. Here’s a look at what’s happened so far and what lies ahead.
Updated with results through 7 p.m. May 24
Click links throughout for additional information.
BASEBALL
May 24
First round (loser out)
No. 8 Lake Stevens 11, No. 9 Camas 1
No. 10 Jackson 5, No. 7 North Creek 0
Quarterfinals (loser out)
No. 1 Puyallup 6, No. 8 Lake Stevens 5
No. 10 Jackson 6, No. 2 Kamiakin 4
May 30
Semifinals
No. 10 Jackson vs. No. 3 Eastlake, 4 p.m. at Parker-Faller Field (Yakima)
May 20
First round (loser out)
No. 14 Snohomish 6, No. 19 Bellevue 2
No. 13 Shorewood 5, No. 20 Ridgeline 3
May 24
Second round (loser out)
No. 11 Enumclaw 2, No. 6 Stanwood 1 (9)
No. 4 Ballard 2, No. 13 Shorewood 1
No. 3 Kennewick 4, No. 14 Snohomish 1
May 24
First round (loser out)
No. 7 Archbishop Murphy 6, No. 10 Nathan Hale 2
Quarterfinals (loser out)
No. 2 Bainbridge 6, No. 7 Archbishop Murphy 2
At Funko Field, Everett
May 24
First round
No. 2 Cedar Park Christian 9, No. 15 Castle Rock 1
No. 7 Charles Wright/Life Christian 4, No. 10 Royal 3
Quarterfinals
No. 7 Charles Wright/Life Christian 9, No. 2 Cedar Park Christian 3
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BOYS SOCCER
May 21
First round
No. 4 Puyallup 2, No. 13 Lake Stevens 1 (OT)
May 20
First round (loser out)
No. 17 Central Kitsap 2, No. 16 Shorecrest 1
May 22
Second round (loser out)
No. 1 Shorewood 1, No. 17 Central Kitsap 0
May 23
Second round (loser out)
No. 11 Edmonds-Woodway 3, No. 6 Monroe 2 (4-3 PK)
May 24
Quarterfinals (loser out)
No. 1 Shorewood 1, No. 8 Bellevue 0 (7-6 PK)
No. 3 Mercer Island 3, No. 11 Edmonds-Woodway 2
May 30
Semifinals
No. 1 Shorewood vs. No. 12 Ingraham, 2:15 p.m. at Sparks Stadium (Puyallup)
May 20
First round (loser out)
No. 4 Archbishop Murphy 4, No. 13 Tumwater 1
May 24
Second round (loser out)
No. 5 North Kitsap 1, No. 4 Archbishop Murphy 0
May 23
Second round (loser out)
No. 11 King’s 2, No. 6 Royal 1
May 24
Quarterfinals (loser out)
No. 3 Columbia 3, No. 11 King’s 0
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
FASTPITCH SOFTBALL
May 23
At Columbia Playfields, Richland
First round
No. 15 Lake Stevens 4, No. 2 Richland 3
No. 13 Jackson 4, No. 4 Skyline 1
No. 8 Graham-Kapowsin 8, No. 9 Glacier Peak 5
Quarterfinals
No. 13 Jackson5, No. 4 North Creek 4
No. 10 Rogers (Puyallup) 2, No. 15 Lake Stevens 0
Consolation (loser out)
No. 9 Glacier Peak 9, No. 16 Yelm 1
No. 11 Emerald Ridge 7, No. 9 Glacier Peak 1
No. 4 Skyline 11, No. 15 Lake Stevens 3
May 24
Semifinals
No. 1 Skyview 2, No. 13 Jackson 0
Consolation (loser out)
No. 13 Jackson 4, No. 11 Emerald Ridge 3
Consolation final (3rd/4th)
Graham-Kapowsin 10, No. 13 Jackson 5
At Regional Athletic Complex (Lacey)
May 22
First round
No. 17 Roosevelt 14, No. 16 Edmonds-Woodway 6 (loser out)
May 23
Second round
No. 10 Snohomish 4, No. 7 Gig Harbor 1
No. 12 Monroe 8, No. 5 Ballard 1
No. 1 Stanwood 3, No. 17 Roosevelt 0
Quarterfinals
No. 10 Snohomish 1, No. 18 Inglemoor 0 (8)
No. 4 Sedro-Woolley 10, No. 12 Monroe 0 (6)
No. 8 Garfield 5, No. 1 Stanwood 4
Consolation (loser out)
No. 1 Stanwood 14, No. 19 Hermiston 1
No. 2 Mt. Spokane 9, Monroe 8
May 24
Semifinals
No. 6 Liberty 3, No. 10 Snohomish 2
Consolation (loser out)
No. 2 Mt. Spokane 14, No. 1 Stanwood 1
No. 2 Mt. Spokane 10, No. 10 Snohomish 4
At Carlon Park (Selah)
May 23
First round
No. 10 Archbishop Murphy 10, No. 7 Selah 7
Quarterfinal
No. 2 Mark Morris 4, No. 10 Archbishop Murphy 1
Consolation (loser out)
No. 12 Ephrata 12, No. 10 Archbishop Murphy 4
At Gateway Sports Complex (Yakima)
May 23
First round
No. 6 Darrington 14, No. 11 Mary Walker 1
Quarterfinals
No. 3 Inchelium 19, No. 6 Darrington 0
May 24
Consolation (loser out)
No. 10 Ocosta 15, No. 6 Darrington 10
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BOYS GOLF
May 20-21
4A—Hawks Prairie – The Link (Lacey)
3A—Creek at Qualchan G.C. (Spokane)
2A—Riverside G.C. (Chehalis)
1A—Liberty Lake G.C.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
GIRLS GOLF
May 20-21
4A—Eagles Pride G.C. (DuPont)
3A—Indian Canyon G.C. (Spokane)
2A—Tumwater Valley G.C.
1A—Liberty Lake G.C.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
BOYS & GIRLS TENNIS
May 23-24
Click here for full boys results.
Click here for full girls results.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
TRACK & FIELD
May 29-31
4A, 3A, 2A—Mount Tahoma H.S. (Tacoma)