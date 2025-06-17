Wesco all-league boys soccer teams announced

Published 7:30 am Tuesday, June 17, 2025

By Aaron Coe

Wesco has announced its all-league teams for boys soccer.

WESCO 4A

First team

Isaiah Natividad, Jackson

Tyler Larson, Glacier Peak

Yegor Tarasov, Kamiak

Lucas Mooring, Lake Stevens

Colby Flanders, Lake Stevens

Otto Nicholson, Glacier Peak

Anthony Gonzalez-Marroquin, Jackson

Angel Estrada-Luna, Mariner

Takuya (Alex) Raqueno, Lake Stevens

Yeabsera Asmamaw, Mariner

Axel Lopez, Cascade

Chris Abyot, Jackson

Xander Blair, Lake Stevens

Brady McPherson, Jackson

Connor Huynh, Jackson

Shad Schmitt, Lake Stevens

Federico Zamolo, Glacier Peak

Ashton Resendiz, Glacier Peak

Brayden Zakimi, Lake Stevens

Otto Richter, Kamiak

Second team

Derek Martinez, Jackson

Angel Jimenez, Mariner

Elijah Manansala, Lake Stevens

George Meadows Morrice, Lake Stevens

Brody Dalgaard, Arlington

Carter Kjolso, Kamiak

Gona Markos, Cascade

Max George, Kamiak

Jordan Marquez, Cascade

Ethan Jewett, Glacier Peak

Yoel Segura-Sandoval, Kamiak

Josh Bonilla, Mariner

Adan Coto, Lake Stevens

Nathan Stone, Jackson

Cameron Payne, Arlington

Scott Rutherford, Arlington

Karson Ghosh, Jackson

Aiden Larsen, Glacier Peak

Javier Jarmillo-Cruz, Mariner

Coach of the Year

Wes VanHooser

— — — — — —

WESCO 3A/2A NORTH

First team

Julian Perez, Monroe

Isaac Reyes, Marysville Getchell

Benji Vodegel, Monroe

Abdala Hassani, Marysville Getchell

Connor Dayley, Monroe

Max Bowman, Everett

Cody Duncan, Monroe

Conner Doherty, Marysville Getchell

Alejandro Morales, Marysville Pilchuck

Iker Fonseca, Everett

Zach Pazier, Monroe

Tanner Hudson, Snohomish

Tristan Coe, Monroe

Matthew Gunter, Monroe

Roberto Mata Castellon, Everett

Gabe Cortes, Snohomish

Jase Barnett, Marysville Getchell

Pedro Gaspar, Monroe

Zachary Khorrami, Snohomish

Second team

Wyatt Baker, Everett

Noah Nyman, Snohomish

Kaleb Christy, Marysville Getchell

Landon Falor, Stanwood

Bryant Recendez, Snohomish

Nate Westerfield, Stanwood

Brander Standish, Stanwood

Carson Fields, Monroe

Saul Pena Salgado, Marysville Pilchuck

Lexer Porras, Marysville Getchell

Cole Wentworth, Marysville Pilchuck

Josef Mecko, Snohomish

Carson Maechler, Snohomish

Yoav Mendez, Monroe

Teygan Thomas, Marysville Getchell

Damian Saldana, Stanwood

Jesse Vicente-Tzun, Marysville Pilchuck

Laith Al-Bahathly, Marysville Getchell

Asher Sutton, Stanwood

Coach of the Year

Korey Hope, Monroe

— — — — — —

WESCO 3A/2A SOUTH

First team

Alex Plumis, Edmonds-Woodway

Wyatt Kimball, Shorecrest

Kyler Phillips, Archbishop Murphy

Brayden Reuling, Shorecrest

Zach Mohr, Archbishop Murphy

Benjamin Ikegami, Edmonds-Woodway

Isak Medhaug, Shorewood

Abdou Fatty, Meadowdale

Zahni Dembrow, Shorecrest

Ivan Juarez Oropeza, Archbishop Murphy

Caleb Butler, Shorewood

Matthew Bareket, Shorewood

Ivan Genadiev, Shorewood

Daniel Abraham, Edmonds-Woodway

Cameron Ilgenfritz, Archbishop Murphy

Second team

Maximo Falagan, Meadowdale

Joey Dornay, Edmonds-Woodway

Niki Genadiev, Shorewood

Will Matrone, Meadowdale

Oliver Zoloth, Edmonds-Woodway

Daniel Bruno, Shorewood

Kai Ahumada, Lynnwood

Tally Lord, Shorewood

Maceo Jala, Shorecrest

Will Prada Baretto, Archbishop Murphy

Ivan Hernandez Vazquez, Archbishop Murphy

Marco Herrera, Archbishop Murphy

Meiron Bereket, Shorewood

Hunter Licata, Lynnwood

Eduardo Gonzales Canal, Shorecrest

Coach of the Year

Shaun Warner, Shorewood

