Wesco all-league boys soccer teams announced
Published 7:30 am Tuesday, June 17, 2025
Wesco has announced its all-league teams for boys soccer.
WESCO 4A
First team
Isaiah Natividad, Jackson
Tyler Larson, Glacier Peak
Yegor Tarasov, Kamiak
Lucas Mooring, Lake Stevens
Colby Flanders, Lake Stevens
Otto Nicholson, Glacier Peak
Anthony Gonzalez-Marroquin, Jackson
Angel Estrada-Luna, Mariner
Takuya (Alex) Raqueno, Lake Stevens
Yeabsera Asmamaw, Mariner
Axel Lopez, Cascade
Chris Abyot, Jackson
Xander Blair, Lake Stevens
Brady McPherson, Jackson
Connor Huynh, Jackson
Shad Schmitt, Lake Stevens
Federico Zamolo, Glacier Peak
Ashton Resendiz, Glacier Peak
Brayden Zakimi, Lake Stevens
Otto Richter, Kamiak
Second team
Derek Martinez, Jackson
Angel Jimenez, Mariner
Elijah Manansala, Lake Stevens
George Meadows Morrice, Lake Stevens
Brody Dalgaard, Arlington
Carter Kjolso, Kamiak
Gona Markos, Cascade
Max George, Kamiak
Jordan Marquez, Cascade
Ethan Jewett, Glacier Peak
Yoel Segura-Sandoval, Kamiak
Josh Bonilla, Mariner
Adan Coto, Lake Stevens
Nathan Stone, Jackson
Cameron Payne, Arlington
Scott Rutherford, Arlington
Karson Ghosh, Jackson
Aiden Larsen, Glacier Peak
Javier Jarmillo-Cruz, Mariner
Coach of the Year
Wes VanHooser
— — — — — —
WESCO 3A/2A NORTH
First team
Julian Perez, Monroe
Isaac Reyes, Marysville Getchell
Benji Vodegel, Monroe
Abdala Hassani, Marysville Getchell
Connor Dayley, Monroe
Max Bowman, Everett
Cody Duncan, Monroe
Conner Doherty, Marysville Getchell
Alejandro Morales, Marysville Pilchuck
Iker Fonseca, Everett
Zach Pazier, Monroe
Tanner Hudson, Snohomish
Tristan Coe, Monroe
Matthew Gunter, Monroe
Roberto Mata Castellon, Everett
Gabe Cortes, Snohomish
Jase Barnett, Marysville Getchell
Pedro Gaspar, Monroe
Zachary Khorrami, Snohomish
Second team
Wyatt Baker, Everett
Noah Nyman, Snohomish
Kaleb Christy, Marysville Getchell
Landon Falor, Stanwood
Bryant Recendez, Snohomish
Nate Westerfield, Stanwood
Brander Standish, Stanwood
Carson Fields, Monroe
Saul Pena Salgado, Marysville Pilchuck
Lexer Porras, Marysville Getchell
Cole Wentworth, Marysville Pilchuck
Josef Mecko, Snohomish
Carson Maechler, Snohomish
Yoav Mendez, Monroe
Teygan Thomas, Marysville Getchell
Damian Saldana, Stanwood
Jesse Vicente-Tzun, Marysville Pilchuck
Laith Al-Bahathly, Marysville Getchell
Asher Sutton, Stanwood
Coach of the Year
Korey Hope, Monroe
— — — — — —
WESCO 3A/2A SOUTH
First team
Alex Plumis, Edmonds-Woodway
Wyatt Kimball, Shorecrest
Kyler Phillips, Archbishop Murphy
Brayden Reuling, Shorecrest
Zach Mohr, Archbishop Murphy
Benjamin Ikegami, Edmonds-Woodway
Isak Medhaug, Shorewood
Abdou Fatty, Meadowdale
Zahni Dembrow, Shorecrest
Ivan Juarez Oropeza, Archbishop Murphy
Caleb Butler, Shorewood
Matthew Bareket, Shorewood
Ivan Genadiev, Shorewood
Daniel Abraham, Edmonds-Woodway
Cameron Ilgenfritz, Archbishop Murphy
Second team
Maximo Falagan, Meadowdale
Joey Dornay, Edmonds-Woodway
Niki Genadiev, Shorewood
Will Matrone, Meadowdale
Oliver Zoloth, Edmonds-Woodway
Daniel Bruno, Shorewood
Kai Ahumada, Lynnwood
Tally Lord, Shorewood
Maceo Jala, Shorecrest
Will Prada Baretto, Archbishop Murphy
Ivan Hernandez Vazquez, Archbishop Murphy
Marco Herrera, Archbishop Murphy
Meiron Bereket, Shorewood
Hunter Licata, Lynnwood
Eduardo Gonzales Canal, Shorecrest
Coach of the Year
Shaun Warner, Shorewood