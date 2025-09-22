Jackson takes down Shorewood in battle of unbeatens
Published 9:19 pm Monday, September 22, 2025
Prep boys tennis roundup for Monday, Sept. 22:
Non-league
Jackson 6, Shorewood 1
At Jackson H.S.
Singles: Samuel Song (J) def. Seb Sanchez 6-1, 6-3. Xander Gordon (S) def. David Song 4-6, 6-0, 1-0 (default). Andy Stark (J) def. Zack Binz 6-4, 6-2. Saurish Srivastava (J) def. Jacob Mignogna 6-2, 6-3; Doubles: Ashton Bergman-Arhan Sinha (J) def. Eli Sheffield-Riley Boyd 6-4, 6-3. Rajveer Lahankar-Ryan Wijaya (J) def. Kristian Hagemeier-Drew Johnson 7-5, 6-2. Chris Cho-Jacob Chiang (J) def. Reid Bley-Ryan Rosenberg 6-3, 7-6(1).
Wesco 4A
Lake Stevens 4, Cascade 3
At Lake Stevens H.S.
Singles: Caiden Bernstein (L) def. Nathan Kim 6-0, 7-6(3). Colby Flanders (L) def. Stony Bik 7-5, 6-2. Saahith Vangala (L) def. Jiang Yang 6-4, 7-6(5). Andres Robles (L) def. Agustine Dang 6-4, 4-6, 10-8; Doubles: Clarence Bobadilla-Liam Manoppo (C) def. Peter Lapin-Conner Anders-Freshwater 6-2, 6-4. Jad Elayan-Dylan Siayngco (C) def. Clement Vrillace-James Eichert 6-4, 6-4. David Tran-Jordan Marquez (C) def. Gabe Duchesne-Owen Packard 6-2, 4-6, 11-9.
Arlington 5, Mariner 2
At Mariner H.S.
Singles: Otto Hultman-Alwen (A) def. Ilya Tambanua 0-3 (injury forfeit). Jay Rusko (A) def. Bien Clarin 5-7, 6-0, 10-7. Eli Hoover (A) def. Oliver Tetelepta 6-2, 2-6, 10-8. Jaiden Nguyen (M) def. Kyler Rowell 6-2, 6-4; Doubles: Tom Nguyen-Kevin Luu (M) def. Jaxson Angel-Thomas Tsoukalas 6-2, 1-6, 11-9. Charles Ellwanger-Max Caldwell (A) def. Daniel Moce-Herrald Duran 6-0, 6-2. Kade Martin-Kyler Severson (A) def. Alex Le-Thales Pham 6-3, 6-1.
Kamiak 6, Glacier Peak 1
At Kamiak H.S.
Singles: Levi Seslar (K) def. Ishan Prabhune 7-6(5), 6-1. Dylan Kim (K) def. Marcus Xu 6-3, 2-6, 1-0(6). Nathan Olson (G) def. Taylor Pyun 6-1, 6-1. Chris McCullough (K) def. Abhinar Mederametla 6-1, 6-2; Doubles: Edward Hammar-Christian Shin (K) def. Max Hamlot-Dalton Olson 6-3, 6-2. Keagan Estes-Jaiden Kim (K) def. Ryan Macauley-Krew Russon 7-6, 7-5. Zane Labugen-Paul Ha (K) def. Ethan Work-Jason Kim 4-6, 6-2, 1-0(1).
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 4, Shorecrest 3
At Kellogg M.S.
Singles: Nalu Akiona (E) def. Ashton Johnson 7-5, 6-3. Zane Weber (S) def. Liam Milstead 6-4, 7-5. Miles Garbaccio (S) def. Erik Alsdorf 6-0, 6-0. Eli Agol (E) def. Nathaniel Skonier 1-6, 6-2, 10-5; Doubles: Logan Rader-Teo Mahoney (E) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-1, 6-7(9), 10-2. Joe Menanno-Will Spear (E) def. Asher Martin-Micah Koehler 6-3, 6-1. Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Benny Huerta-Toshi Gilginis 6-3, 4-6, 10-8. Kazuki Stellmon-Davin Yoon (S) won 8-4.
Mountlake Terrace 6, Meadowdale 1
At Meadowdale H.S.
Singles: Owen Smith (MT) def. Alex Schatz 6-1, 6-0. Brandon Young (MT) def. Caleb Angeles 6-1, 6-0. Jayden Nguyen (MT) def. Conor Bartell 6-1, 6-1. Dylan Nguyen (M) def. Gabe Kurniawan 6-4, 7-5; Doubles: Stephen Valmayor-Tyson Castaneda (MT) def. Lance Moua-Taylor Wyckoff 6-0, 6-0. Edgar Zheng-Josh Bozick (MT) def. Kai Rowse-Nikos Karnikis 6-4, 6-2. Tenzin Namgyal-Carlos Brown (MT) def. Kyong Oh-Henry Hagen 6-0, 6-0.
Lynnwood 7, Archbishop Murphy 0
At Gateway M.S.
Singles: Victor Nguyen (L) def. Bryce Casanova 6-0, 6-0. Cole Betancourt (L) def. Parker Campbell 6-3, 6-0. Kaden Chor (L) def. Khaitun Huynh 6-1, 6-0. Simon Huynh (L) def. Riley Imadhay 6-2, 6-3; Doubles: Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Nicholas Lewark-Charlie Teichman 6-2, 6-0. Matthew Vu-Jaikin Choy (L) def. Ivan Hernandez-Henry Fahey 6-1, 6-0. Art Beltran-Payton Cristobal (L) def. Xavi Wilson-Rex Jobe 7-5, 7-5.
Wesco 3A/2A North
Stanwood 5, Monroe 2
At Stanwood H.S.
Singles: Oscar Cabe (S) def. Miguel Malagon 6-2, 6-4. Kellan Zill (S) def. Isiah Kiehl 6-3, 6-3. Aiden Shipley (M) def. Tanner Perez 4-6, 6-4, 10-7. Camden Potter (M) def. Brody Siegel 6-1, 7-5; Doubles: Max Reep-Tanner Requa (S) def. Ryan Pickens-Elias Funston 4-6, 6-2, 10-8. Luiz Marques Peixoto-Derek Nguyen (S) def. Ryder Olson-Christian Mcfarlane 6-2, 6-2. Grady Lamb-Jesse Henken (S) def. Jackson Butterfield-Mark Gochnauer 6-2, 6-2.
Snohomish 6, Everett 1
At Snohomish H.S.
Singles: Jackson Fawcett (S) def. Brody Rouse 6-0, 6-0. Tully VanAssche (S) def. Jericho Brown 6-0, 6-2. Colton Moores (S) def. Ethan Buenaventura 6-1, 6-2. Aayan Shariff (S) def. Samuel Russell 6-3, 6-4; Doubles: Everett Woolley-Alden Graafstra (S) def. Owen Brunni-Evan Brunni 6-3, 6-2. Cobin Chadwick-Maxwell Bowman (E) def. Ryan Fykerud-Taron Allison 6-7(3) 6-0, 10-6. Noah Calle-Carter Moores (S) def. Isaac Taylor-Colton Marks 7-5, 6-0.
Marysville Getchell 6, Marysville Pilchuck 1
At Totem M.S.
Singles: Jonah Crain (MG) def. Clancey Flynn 6-3, 6-0. James Traver (MG) def. Jackson Watson 6-3, 6-3. Jake Hines (MG) def. Felix Beach 6-3, 6-1. Yash Ungarala (MG) def. Kayne Khademi 6-1, 7-6(1); Doubles: Emmitt Beech-Brady Holliday (MP) def. Sawyer Hurja-Diego Munoz 6-3, 3-6, 13-11. Gabe Elder-Tate Hurley (MG) def. Adolfa Ramos-Edgar Hernandez Del Rio 6-3, 6-1. Michael Haynes-Jimmy Kruger (MG) def. Alan Roman De La Torre-Isaac Harrison 6-3, 6-1.