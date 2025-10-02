12-0 Jackson notches fifth sweep of season

Arhan Sinha runs after the ball during the district championship doubles match on Thursday, Oct. 24, 2024 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Prep boys tennis roundup for Thursday, Oct. 2:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 4A

Jackson 7, Arlington 0

At Jackson H.S.

Singles: Arhan Sinha (J) def. Thomas Tsoukalas 6-1, 6-1. Ryan Wijaya (J) def. Charles Euwanger 6-0, 6-0. Leo Villarreal-Carriedo (J) def. Kyler Severson 6-0, 6-0. Vivaan Pillai (J) def. Kade Martin 6-1, 6-1; Doubles; David Song-Andy Stark (J) def. Jay Rusko-Jaxson Angel 6-2, 6-0. Ashton Bergman-Samuel Song (J) def. Eli Hoover-Kyler Rowell 6-0, 6-3. Jordan Gagon-Rajveer Lahankar (J) def. Max Caldwell-Axson Civico

Kamiak 7, Mariner 0

At Kamiak H.S.

Singles: Dylan Kim (K) def. Jaiden Nguyen 6-1, 6-0. Edward Hammar (K) def. Bien Clarin 6-0, 6-0. Christian Shin (K) def. Alex Le 6-0, 6-0. Alvin Tran (K) def. Thales Pham 6-1, 6-3; Doubles: Taylor Pyun-Daniel Ha (K) def. Tom Nguyen-Eric Pham 6-0, 4-0 (injury def.). Shar Kahlon-Isaac An (K) def. Kevin Lun-Daniel Moce 6-2, 6-2. Julian Choe-Tony Nguyen (K) def. Oliver Tetelepta-Hyrum Camara 6-4, 6-2.

Cascade at Glacier Peak, score not reported

Wesco 3A/2A South

Edmonds-Woodway 6, Meadowdale 1

At Meadowdale H.S.

Singles: Nalu Akiona (E) def. Alex Schatz 6-1, 6-0. Liam Milstead (E) def. Caleb Angeles 6-1, 6-1. Erik Alsdorf (E) def. Conor Bartell 6-0, 6-0. Dylan Nguyen (M) def. Logan Rader 6-2, 7-5; Doubles: Tao Mahoney-Will Spear (E) def. Lance Moua-Taylor Wyckoff 6-0, 6-1. Toshi Gilginis-Keston Morton (E) def. Kai Rowse-Kyong Oh 6-0, 6-0. Duncan Marsh-Boris Kuzmanov (E) def. Henry Hagen-Nikos Karnikis 4-6, 6-0, 10-6.

Mountlake Terrace 5, Lynnwood 2

At Mountlake Terrace H.S.

Singles: Stephan Valmayor (M) def. Victor Nguyen 6-2, 6-2. Kevin Vasvarut (M) def. Brandon Tran 7-6(5), 6-4. Tyson Castaneda (M) def. Kaden Chor 6-0, 6-2. Jaikin Choy (L) def. Carlos Brown 6-3, 6-2; Doubles: Owen Smith-Brandon Vuong (M) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 6-2, 6-1. Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Josh Bozick-Jayden Nguyen 7-6(2), 6-4. Edgar Zheng-Tenzin Namgyal (M) def. Payton Cristobal-Simon Huynh 6-1, 6-3.

Shorewood 6, Archbishop Murphy 1

At Gateway M.S.

Singles: Seb Sanchez (S) def. Charles Teichman 6-0, 6-0. Zach Binz (S) def. Riley Imadhay 6-0, 6-0. Jacob Mignogna (S) def. Xavi Wilson 6-0, 6-1. Drew Johnson (S) def. Rex Jobe 6-0, default. Doubles: Eli Sheffield-Reid Bley (S) def. Bryce Casanova-Nicholas Lewark 6-0, 6-1. Elliot Merter-Alder Mackey (S) def. Khaitam Huynh-Parker Campbell 7-5, 6-3. Henry Fahey-Ivan Hernandez (A) def. Tony Sitaros-Austin Timms 3-6, 6-1, 10-8.

Wesco 3A/2A North

Monroe 7, Marysville Pilchuck 0

At Totem M.S.

Singles: Ryan Pickens (M) def. Clancey Flynn 6-1, 6-0. Camden Potter (M) def. Jackson Watson 6-0, 1-6, 10-8. Jackson Butterfield (M) def. Edgar Hernandez De Rio 6-1, 6-0. Casey Grantham (M) def. Isaac Harrison 6-0, 6-0; Doubles: Lucas Hogle-Elias Funston (M) def. Brady Holliday-Kayne Khademi 6-0, 6-0. Aidan Shipley-Mark Gochnauer (M) def. Alan Roman De La Torre-Luke Mackay 6-0, 6-0. Ryder Olsen-Isaiah Kiehl (M) won by forfeit.

Snohomish 7, Marysville Getchell 0

At Snohomish H.S.

Singles: Jackson Fawcett (S) def. Jonah Crain 6-0, 6-0. Ayaan Shariff (S) def. James Traver 6-0, 6-0. Noah Calle (S) def. Jake Hines 6-1, 6-3. Ryan Fykerud (S) def. Sawyer Hurja 6-1, 6-0. Doubles: Everett Woolley-Alden Graafstra (S) def. Yash Ungarala-Diego Munoz 6-1, 6-0. Colton Moores-Carter Moores (S) def. Gabe Elder-Tate Hurly 6-0, 6-2. William Greene-Tej Koganit (S) def. Jimmy Kruger-Alex Cisnera 6-2, 6-0.

Non-league

Lake Stevens 5, Stanwood 2

At Stanwood H.S.

Singles: Caiden Bernstein (L) def. Kellan Zill 6-2, 6-2. Saahith Vangala (L) def. Luiz Otavio Marquez Peixoto 7-5, 6-1. Max Reep (S) def. Connor Anders-Freshwater 6-2, 6-4. Grady Lamb (S) def. Arnav Pareek 6-4, 6-3; Doubles: Colby Flanders-Andres Robles (L) def. Brody Siegel-Tanner Perez 6-3, 6-0. Peter Lapin-Owen Packard (L) def. Derek Nguyen-Aiden Kachele 6-3, 6-1. Gabe Duchesne-Clement Vrillaeq (L) def. Braden Thompson-Steven Doersam 6-3, 6-4.

Shorecrest 7, Everett 0

At Kellogg M.S.

Singles: Ashton Johnson (S) def. Brody Rouse 7-5, 6-0. Zane Weber (S) def. Samuel Russell 6-1, 6-1. Nathaniel Skonier (S) def. Colton Marks 6-2, 6-0. Andrew Broweleit (S) def. Gavin Lewis 6-2, 6-2; Doubles: Miles Garbaccio-Asher Martin (S) def. Owen Brunni-Evan Brunni 6-1, 6-0. Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Cobin Chadwick-Maxwell Bowman 6-2, 7-5. Micah Koehler-Noah Koehler (S) def. Jericho Brown-Ethan Buenaventura 6-1, 6-3.