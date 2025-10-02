Monroe wins multi-team meet in Marysville
Published 10:49 pm Thursday, October 2, 2025
Prep girls swimming roundup for Thursday, Oct. 2:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco North
Monroe 98, Marysville Getchell 80
Monroe 114, Marysville Pilchuck 59
At Marysville Pilchuck
200 medley relay—Marysville-Pilchuck (Hallie Higgins, Ava Christensen, Zoey Getty, Vian Nguyen-vo) 2:19.91; 200 freestyle—Renee Ridout (Mon.) 2:19.66; 200 individual medley—Christensen (MP) 2:53.59; 50 freestyle—Higgins (MP) 27.14; Diving—Brynn Magelsen (Mon.) 161.30; 100 butterfly—Milee Yanagida (MG) 1:13.84; 100 freestyle—Katherine Carlson (MG) 59.93; 500 freestyle—Getty (MP) 6:52.20; 200 freestyle relay—Monroe (Ridout, Lucia Gaytan-Salgado, Ally Hanson, Lexi Marr) 2:07.28; 100 backstroke—Higgins (MP) 1:08.62; 100 breaststroke—Carlson (MG) 1:22.13; 400 freestyle relay—Marysville-Getchell (Savea Kazen, Annika Norberg, Yanagida, Carlson) 4:51.39.
Glacier Peak 126, Cascade 54
At Everett YMCA
200 medley relay—Glacier Peak (Keelie Sullivan, Kendra Miller, Jolie Takano, Reeya Shinde) 2:08.51; 200 freestyle—Anna Becerra (G) 2:16.32; 200 individual medley—Megan Maley (G) 2:23.46; 50 freestyle—May Phut (C) 26.55; 100 butterfly—Taylor Thompson (G) 1:07.31; 100 freestyle—Aubrey Heinson (G) 1:07.46; 500 freestyle—Becerra (G) 6:04.11; 200 freestyle relay—Glacier Peak (Maley, Claire Hassell, Namuun Munkhnasan, Riley Lowell) 1:55.99; 100 backstroke—Jolie Takano (G) 1:10.11; 100 breaststroke—Phut (C) 1:13.32; 400 freestyle relay—Glacier Peak (Lowell, Hassell, Reeya Shinde, Sullivan) 4:23.87.
Jackson 149, Mariner 14
At West Coast Athletics
200 medley relay—Jackson (Akari Omichi, Krystyna Yefremova, Elissa Anderson, Elliana Lam) 1:56.39; 200 freestyle—Sakura Gabor (J) 2:19.53; 200 individual medley—Hanna Fritts (J) 2:21.96; 50 freestyle—Fritts (J) 26.39; Diving—Charlotte Jetten (J) 147.45; 100 butterfly—Lam (J) 1:07.59; 100 freestyle—Gabor (J) 1:01.20; 500 freestyle—Anderson (J) 5:33.52; 200 freestyle relay—Jackson (Yefremova, Mia Abrigo, Omichi, Lam) 1:46.66; 100 backstroke—Yefremova (J) 1:07.45; 100 breaststroke—Sudharshini Surendran (J) 1:21.06; 400 freestyle relay—Jackson (Gabor, Heidi Candland, Abrigo, Omichi) 4:14.16.
Stanwood 133, Everett 33
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Stanwood (Sarah Veazey, Anna Paul, Ryane Wright, Alex Marquis) 2:10.80; 200 freestyle—Alora de Vera 2:11.59; 200 individual medley—Wright 2:37.86; 50 freestyle—Marquis 28.65; 100 butterfly—Paul 1:10.09; 100 freestyle—de Vera 59.92; 500 freestyle—Wright 6:14.34; 200 freestyle relay—Stanwood (Marquis, Olivia Otto, Sophie Plano, de Vera) 1:53.79; 100 backstroke—Paul 1:12.07; 100 breaststroke—Plano 1:26.26; 400 freestyle relay—Stanwood (Paul, de Vera, Wright, Plano) 4:10.59.
Lake Stevens 105, Snohomish 71
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Lake Stevens (Joylynn Kim, Devin Kwan, Gwen Werner, Isabella Martin) 2:05.49; 200 freestyle—Olivia Huber (S) 2:11.64; 200 individual medley—Sophia Kuntz (S) 2:15.23; 50 freestyle—Martin (L) 28.04; Diving—Cailin Matias (L) 108.10; 100 butterfly—Emily Gesick (L) 1:12.67; 100 freestyle—Huber (S) 59.34; 500 freestyle—Kuntz (S) 5:31.90; 200 freestyle relay—Snohomish (Kaydence Moore, Aurora Hesselgrave, Greta Shears, Lauren Peterson) 2:04.54; 100 backstroke—Werner (L) 1:07.27; 100 breaststroke—Martin (L) 1:20.40; 400 freestyle relay—Snohomish (Huber, Peterson, Alaina Arnold, Kuntz) 4:14.02.
Wesco South
Shorewood 109, Kamiak 71
At Shorewood H.S.
200 medley relay—Kamiak (Hannah Kang, Ella Jafari, Katie Zou, Sienna Cordoba) 2:08.55; 200 freestyle—Vivian Foral (S) 2:16.30; 200 individual medley—Sienna Cordoba (K) 2:34.11; 50 freestyle—Daniel Buchholz (S) 25.52; Diving—Avery Fairchild (K) 133.95; 100 butterfly—Ella Jafari (K) 1:10.45; 100 freestyle—Buchholz (S) 56.26; 500 freestyle—Katie Zou (K) 6:06.34; 200 freestyle relay—Shorewood (Olivia Sanchez, Addison Marx, Natalia Martin, Buchholz) 1:52.63; 100 backstroke—Kang (K) 1:14.63; 100 breaststroke—Jafari (K) 1:17.79; 400 freestyle relay—Shorewood (Foral, Allie Mae Gallagher, Elana Bronsther, Buchholz) 4:04.26.
— — — — — —
Edmonds-Woodway vs. Shorecrest at Innis Arden Pool, score not reported