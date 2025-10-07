Kamiak, Lynnwood earn Tuesday wins
Published 9:31 pm Tuesday, October 7, 2025
Prep boys tennis roundup for Tuesday, Oct. 7:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco 4A
Kamiak 7, Arlington 0
At Arlington H.S.
Singles: Levi Seslar (K) def. Thomas Tsoukalas 6-0, 6-0. Chris McCullough (K) def. Eli Hoover 6-0, 6-0. Edward Hammar (K) def. Charles Ellwanger 6-0, 6-0. Christian Shin (K) def. Kyler Rowell 6-1, 6-0; Doubles: Taylor Pyun-Tony Nguyen (K) def. Jaxson Angel-Jay Rusko 6-1, 7-5. Keagen Estes-Jaiden Kim (K) def. Kade Martin-Kyler Severson 6-1, 6-1. Zane Labugen-Paul Ha (K) def. Max Caldwell-Axson Civico 6-1, 6-3.
Non-league
Lynnwood 4, Stanwood 3
At Lynnwood H.S.
Victor Nguyen (L) def. Kellan Zill 6-0, 7-5. Cole Betancourt (L) def. Oscar Cabe 7-6(3), 6-2. Luiz Marques Peixoto (S) def. Kaden Chor 7-5, 2-6, 6-3. Tanner Perez (S) def. Simon Huynh 6-2, 6-3; Doubles: Max Reep-Grady Lamb (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu (scores not reported). Brandon Tran-Jaikin Choy (L) def. Brody Siegel-Braden Thompson 6-2, 6-1. Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Jaden Fozard-Soren Andersen.
— — — — — —
Burlington-Edison 6, Archbishop Murphy 1