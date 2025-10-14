Stanwood, Kamiak among Tuesday winners
Published 11:18 pm Tuesday, October 14, 2025
Prep girls swimming roundup for Tuesday, Oct. 14:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco North
Stanwood 116, Cascade 53
At Everett YMCA
200 medley relay—Cascade (Alana Dewing, May S. Phut, Raegan Meyer, Ellie Edwards) 2:18.13; 200 Freestyle—Ryane Wright (S) 2:17.40; 200 individual medley—Olivia Otto (S) 2:35.74; 50 freestyle—Phut (C) 26.56; 100 butterfly—Alora de Vera (S) 1:08.75; 100 freestyle—Alex Marquis (S) 1:01.78; 500 freestyle—Anna Paul (S) 5:55.60; 200 freestyle relay—Stanwood (Wright, Brooke Surdyk, Kaelyn Caskey, Paisley Conger) 2:04.39; 100 backstroke—de Vera (S) 1:08.94. 100 breaststroke—Phut (C) 1:14.49; 400 freestyle relay—Stanwood (Paul, Marquis, Otto, de Vera) 4:09.47.
Kamiak 124, Archbishop Murphy 41
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Kamiak (Hannah Kang, Destiny Nguyen, Kiara Berger, Olivia Griffin) 2:20.99; 200 freestyle—Shelby Chandler (A) 2:17.45; 50 freestyle—Sienna Cordoba (K) 27.12; Diving—Avery Fairchild (K) 117.00; 100 butterfly—Chandler (A) 1:15.90; 100 freestyle—Stephanie Yang (K) 1:13.24; 500 freestyle—Evie Lucas (K) 7:09.33; 200 freestyle relay—Kamiak (Fiona Ge, McKenna Boonsripisal, Maddy Jones, Cordoba) 2:06.41; 100 backstroke—Cordoba (K) 1:11.62; 100 breaststroke—Ge (K) 1:28.92; 400 freestyle relay—Kamiak (Jayden Barnes, Berger, Griffin, Boonsripisal) 5:00.13.
Marysville Pilchuck 84, Everett 83
Marysville Getchell 99, Everett 73
At Marysville Pilchuck H.S.
200 medley relay—Marysville Getchell (Natalie Bennett, Katherine Carlson, Milee Yanagida, Annika Norberg) 2:16.55; 200 freestyle—Carlson (MG) 2:06.85; 200 individual medley—Hallie Higgins (MP) 2:23.13; 50 freestyle—Yanagida (MG) 29.86; Diving—Jill Thomas (MP) 142.65; 100 butterfly—Malachai Smith (E) 1:30.26; 100 freestyle—Elsbeth DiMartino (E) 1:24.92; 500 freestyle—Carlson (MG) 5:47.66; 200 freestyle relay—Everett (Tegan Larama, Kathryn Wyatt, Kyla Royce, Smith) 2:06.86; 100 backstroke—Higgins (MP) 1:07.60; 100 breaststroke—Higgins (MP) 1:18.60; 400 freestyle relay—Marysville Getchell (Yanagida, Carlson, Jenna Muise, MaryAnna Garner) 4:46.37.
Monroe and GP vs. Snohomish at Snohomish Aquatic Center, scores not reported
Wesco South
Edmonds-Woodway 126, Meadowdale 38
Edmonds-Woodway 90, Shorewood 80
Shorewood 118, Meadowdale 46
At Lynnwood H.S.
200 medley relay—Edmonds-Woodway (Olivia Garcia, Tatumn Detjen, Zoe MacDonald, Sydney Bates) 1:58.61; 200 freestyle—Dylan Buechler-Flack (M) 2:04.15; 200 individual medley—Daniel Buccholz (S) 2:20.55; 50 freestyle—Maya Bergan (E) 26.94; 100 butterfly—Garcia (E) 1:04.92; 100 freestyle—Buchholz (S) 56.50; 500 freestyle—MacDonald (E) 6:10:82; 200 freestyle relay—Shorewood (Olivia Sanchez, Vivian Foral, Addison Marx, Buccholz); 100 backstroke—Buechler-Flack (M) 1:02.62; 100 breaststroke—Detjen (E) 1:12.83; 400 freestyle relay—Shorewood (Foral, Addie Aker, Elana Bronsther, Allie Mae Gallagher) 4:09.23.