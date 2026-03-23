Snohomish, Stanwood sweep tennis opponents
Published 10:27 pm Monday, March 23, 2026
Prep roundup for Monday, March 23:
GIRLS TENNIS
Wesco 3A/2A North
Snohomish 7, Monroe 0
At Snohomish H.S.
Singles: Mak Dauer (S) def. Emersyn Hartway 6-1, 6-0. Janelle Childs (S) def. Emiko Spengler 7-5, 6-1. Morgan Gibson (S) def. Eliana Horner 6-0, 6-3. Elle Cottet (S) def. Ellie Heskew 6-1, 6-1. Doubles: Annie VanAssche-Molly Hammer (S) def. Rowan Grant-Keeley Reed 6-1, 6-1. Lily Masche-Chloe Dauer (S) def Eva Heit-Addyson Sullivan 6-1, 6-2. Ava Beaver-Claire Bosa (S) def. Ava Magruder-Ashtyn Wheeler 6-3, 6-1.
Stanwood 7, Marysville Pilchuck 0
At Stanwood H.S.
Singles: Grace Ross (S) def. Stella Baumgart 6-4, 6-1. Abbie Carlson (S) def. Analise Weber 6-0, 6-0. Katie Rahmn (S) def. Grace Cabrera 6-0, 6-0. Siena McCready (S) def. Gabi Cabrera 6-3, 6-1. Doubles: Mylee LaComb-Kelina Van Horn (S) def. Danna Mendoza-Amina Helo 6-1, 6-0. Zoey Halligan-Megan Smith (S) def. Lila Freeman-Milan Rivera Valencia 6-0, 6-0. Liza Howe-Lindy Howe (S) def. Abby Guzman-Jill Thomas 6-0, 6-1
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 7, Meadowdale 0
At Edmonds-Woodway H.S.
Singles: Maddie Ash (E) def. Claire Yim 6-2, 6-2. Amelia Miller (E) def. Bella Partida Del Rosario 6-1, 6-1. Abby Peterson (E) def. Saryna Moua 6-4, 6-0. Symryn Gill (E) def. Venitia Nguyen 6-1, 6-1. Doubles: Darcy Brennon-Sydney Bates (E) def. Sophia Owen-Leyna Ball 6-0, 6-2. Ava Oliver-Poppy Swenson (E) def. Reina Vanadori-Eleanor Ly 6-0, 6-4. Izzy Beltran-Jenna Hodson (E) def. Loyetana Figueroa-Audrina Ko 6-1, 6-2.
Lynnwood 6, Mountlake Terrace 1
Singles: Rose Tulga (L) def. Amanda Wangma 4-6, 6-2, 6-4. Tayler Simbulan (L) def. Tramanh Ho. Rachel Ericson (L) def. Minh-Grace Ngo 6-1, 6-0. Julia Shteyngart (M) def. Tien Vo 6-0, 6-0. Doubles: Ava Barias-Adeline Tran (L) def. Alex Robles-Lein Anteneh 6-0, 6-2. Maggie Hesedahl-Adeline Tran (L) def. Anka Ariusiban-Hannah Nguyen 6-1, 6-1. Naomi Aquino-Melissa Seng (L) def. Gretta Patterson-Rediet Kassa 6-2, 6-1.
Wesco 4A
Lake Stevens 6, Mariner 1
At Lake Stevens H.S.
Singles: Maya McLaorin (L) def. Crystal Mendoza-Cruz 6-4, 6-4. Julliana Manley (L) def. Christiana Pham 6-1, 6-2. Amanda Pfiester (L) def. Kayla Cahyodi 6-0, 6-2. Tabitha Miller (L) def. Sofia Feolino 6-0, 6-0. Doubles: Megan Dauber-Elise Morton (L) def. Megan Trench-Michelle Huynh 6-2, 6-0. Chloe Bernstein-Natalie Hayden (L) def. Kayla Aberdroth-Mia Le 6-1, 6-0. Emily Huynh-Malary Lai (L) def. Taylor Bryant-Athena Mohler 6-3, 3-6, 10-5.
Kamiak 6, Arlington 1
Singles: Anna K. (K) def. Grace A. 6-4, 0-6, 10-5. Tiya A. (K) def. Iris. S 6-2, 6-0. Julia A. (kamiak) vs Savannah. T. 6-1, 6-0. Hannah K. (K) def. Tatiana C. 6-0, 6-1. Doubles: Audrey M.-Kara. G. (A) def. Madelyn P.-Anne Marie M. 7-5, 5-7, 14-12. Julie Y.-Charlotte L. (K) def. Mia W.-Ellie L. 7-6 (7-2), 6-0. Angela M.-Yeji P. (K) def. Grace F.-Lyla M. 6-2, 6-1.
Jackson 5, Cascade 2
At Cascade H.S.
Singles: Teegan Bridgeman (J) def. Yasmina Drissy 6-3, 6-1. Francys Montilla (J) def. Sophia Manabat 6-2, 4-6, 11-9. Gracie Schouten (J) def. Miley Ho 6-4, 6-2. Sreshta Sundar-Ganesh (J) def. Dani Desimone 6-2, 6-0. Doubles: Leah Wilson-Myla Nguyen (J) def. Sophia Thigpen-Lana Vu 3-6, 6-2, 10-8. Tashi Sherpa-Innes Dmitrak (C) def. Jimena Beltran-Nadia Villareal 6-2, 7-6(10). Eva Wagner-Grace Phu (C) def. Ravenna Holland-Amelia Smart 6-3, 6-0.
Everett 7, Marysville Getchell 0
At Clark Park
Singles: Lauren Desimone (E) def. Felicity SO 6-1, 6-1. Meagan McMains (E) def. Vanessa Ugniva 6-2, 6-2. Elizabeth Moiseyev (E) def. Teaghan Weller 6-4, 6-4. Grace Regan-Bone (E) def. Elshady Yohannes 6-0, 6-2. Doubles: Avery Hammer-Sophia Munro (E) def. Dylan Deboer-Daniela Marmoleji Avila 6-4, 6-0. Tegan Trefry-Alice Buchanan (E) def. Maylie Lillard-Sophia Rieger 6-0, 6-0. Alice Nelson-Lydia Hogan (E) def. Kathryn HU-Alysha Saetyrn 2-6, 6-2, 10-5.
Emerald Sound
King’s at Overlake, score not reported
Non-league
Glacier Peak at North Creek, canceled
BOYS SOCCER
Non-league
Juanita 2, Snohomish 0
Northwest
Lakewood 3, Anacortes 0
BOYS GOLF
Wesco 4A meet
At Harbour Pointe G.C.
Team scores: Kamiak 151, Glacier Peak 160, Jackson 161, Arlington 169, Lake Stevens 172, Cascade 177, Mariner DNQ.
Top 10 golfers: Tristan Kim 36, Lewis Yoon 37, Joey Gosline 37, Hugo Ramires 38, Brayden Van Hook 38, Samual Kao 38, Kason Swanson 39, Cooper Hankins 40, Kai Glenn 40, Peyton Guzman 40.
GIRLS GOLF
Wesco 3A/2A South
Edmonds-Woodway 211, Mountlake Terrace 217, Shorecrest NQ.
At Nile Shrine G.C., Par 34
Top four golfers: Lindsay Curtis (E) 41, Sadie Parker (M) 48, Sydney Carr (S) 52 SC, Sophia Brownell (E) 52.
Non-league
Snohomish at Lake Stevens, scores not reported
Emerald Sound
King’s at Cedar Park Christian (Bothell), scores not reported