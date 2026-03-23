Wesco announces All-Conference boys basketball teams

Published 4:09 pm Monday, March 23, 2026

By Aaron Coe

Glacier Peak’s Edison Kan blocks a shot by Arlington’s Mac Crews during the game on Friday, Jan. 16, 2026 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its All-Conference boys basketball teams for the 2025-26 season.

Wesco 4A

First team

Reed Nagel, sr., Glacier Peak

Mac Crews, jr., Arlington

Edison Kan, jr., Glacier Peak

Seamus Williams, sr., Jackson

Devin Freeman, jr., Lake Stevens

Max Christiansen, sr., Kamiak

Coach of the Year

Alex Iverson, Lake Stevens

Second team

Aaron Pierre, sr., Kamiak

Joey Gosline, jr., Jackson

Zach Albright, jr., Glacier Peak

Daniel Ngezaho, sr., Lake Stevens

Paulos Mulugeta, sr., Glacier Peak

Gabe Allinson, sr., Lake Stevens

Hudson Miller, sr., Arlington

Honorable mention

Fanki Bouah, jr., Mariner

Mason Engen, jr., Jackson

DJ Garcia, jr., Jackson

Maveric Vaden, sr., Arlington

Andrew Mitchell III, jr., Cascade

Laryd Christensen, jr., Jackson

Carson Rowell, jr., Arlington

Kenny Rasmussen, jr., Cascade

Justin Vinson, sr., Glacier Peak

Deyan Septimo-Ruiz, jr., Kamiak

Zane Rucker, sr., Kamiak

— — — — — —

Wesco 3A North

First team

Isaiah Kiehl, jr., Monroe

Grady Rohrich, jr., Snohomish

Henry Selders, soph., Everett

Hudson Smith, sr., Snohomish

Caleb Campbell, sr., Monroe

Wyatt Prohn, sr., Monroe

Coach of the Year

Jeff Larson, Snohomish

Second team

Noah Owens, soph., Everett

Michael Smathers, soph., Pilchuck

Evan Trinidad, jr., Getchell

Deyton Wheat, jr., Snohomish

Victor Maldonado, sr., Getchell

Dom Castillo, sr., Monroe

Honorable mention

Gemini Jones, fr., Everett

Amani Ortiz, jr., Stanwood

Tate Hammerquist, sr., Monroe

Jayden Abell, jr., Stanwood

Michael Selders, sr., Everett

Michael Taylor, sr., Pilchuck

Luke Davis, sr., Snohomish

— — — — — —

Wesco 3A South

First team

Brayden Fischer, sr., Shorecrest

DJ Karl, sr., Edmonds-Woodway

Tommy Moles, jr., Shorewood

Jaden Marlow, sr., Shorewood

Noah Million, sr., Meadowdale

Will Alseth, sr., Edmonds-Woodway

Coach of the Year

Joey Petschl, Shorewood

Second team

Grant Williams, jr., Edmonds-Woodway

Carter Hagen, soph., Archbishop Murphy

Tyler Marlow, soph., Shorewood

Marley Miller, jr., Meadowdale

Anthony Fuentes, soph., Mountlake Terrace

Hosny El-Aarag, sr., Lynnwood

Honorable mention

Dre Simonsen, sr., Edmonds-Woodway

Khalil Botley, sr., Meadowdale

Alex Lo, sr., Shorecrest

Julian Gray, sr., Edmonds-Woodway

Kevin Cambronero, jr., Shorewood

Orion Ezeonwuka, sr., Meadowdale

Shan Shah, sr., Lynnwood

Tyree Connor, fr., Mountlake Terrace

Cole Betancourt, jr., Lynnwood

Shayaan Shaw, soph., Edmonds-Woodway

Elijah Haub, sr., Shorewood

Willie Sears, sr., Archbishop Murphy

— — — — — —

Northwest 2B/1B

First team: Hunter Anderson, sr., Darrington

Second team: Grady Stuvland, jr., Darrington

You Might Like