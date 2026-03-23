Wesco announces All-Conference boys basketball teams
Published 4:09 pm Monday, March 23, 2026
Wesco has announced its All-Conference boys basketball teams for the 2025-26 season.
Wesco 4A
First team
Reed Nagel, sr., Glacier Peak
Mac Crews, jr., Arlington
Edison Kan, jr., Glacier Peak
Seamus Williams, sr., Jackson
Devin Freeman, jr., Lake Stevens
Max Christiansen, sr., Kamiak
Coach of the Year
Alex Iverson, Lake Stevens
Second team
Aaron Pierre, sr., Kamiak
Joey Gosline, jr., Jackson
Zach Albright, jr., Glacier Peak
Daniel Ngezaho, sr., Lake Stevens
Paulos Mulugeta, sr., Glacier Peak
Gabe Allinson, sr., Lake Stevens
Hudson Miller, sr., Arlington
Honorable mention
Fanki Bouah, jr., Mariner
Mason Engen, jr., Jackson
DJ Garcia, jr., Jackson
Maveric Vaden, sr., Arlington
Andrew Mitchell III, jr., Cascade
Laryd Christensen, jr., Jackson
Carson Rowell, jr., Arlington
Kenny Rasmussen, jr., Cascade
Justin Vinson, sr., Glacier Peak
Deyan Septimo-Ruiz, jr., Kamiak
Zane Rucker, sr., Kamiak
— — — — — —
Wesco 3A North
First team
Isaiah Kiehl, jr., Monroe
Grady Rohrich, jr., Snohomish
Henry Selders, soph., Everett
Hudson Smith, sr., Snohomish
Caleb Campbell, sr., Monroe
Wyatt Prohn, sr., Monroe
Coach of the Year
Jeff Larson, Snohomish
Second team
Noah Owens, soph., Everett
Michael Smathers, soph., Pilchuck
Evan Trinidad, jr., Getchell
Deyton Wheat, jr., Snohomish
Victor Maldonado, sr., Getchell
Dom Castillo, sr., Monroe
Honorable mention
Gemini Jones, fr., Everett
Amani Ortiz, jr., Stanwood
Tate Hammerquist, sr., Monroe
Jayden Abell, jr., Stanwood
Michael Selders, sr., Everett
Michael Taylor, sr., Pilchuck
Luke Davis, sr., Snohomish
— — — — — —
Wesco 3A South
First team
Brayden Fischer, sr., Shorecrest
DJ Karl, sr., Edmonds-Woodway
Tommy Moles, jr., Shorewood
Jaden Marlow, sr., Shorewood
Noah Million, sr., Meadowdale
Will Alseth, sr., Edmonds-Woodway
Coach of the Year
Joey Petschl, Shorewood
Second team
Grant Williams, jr., Edmonds-Woodway
Carter Hagen, soph., Archbishop Murphy
Tyler Marlow, soph., Shorewood
Marley Miller, jr., Meadowdale
Anthony Fuentes, soph., Mountlake Terrace
Hosny El-Aarag, sr., Lynnwood
Honorable mention
Dre Simonsen, sr., Edmonds-Woodway
Khalil Botley, sr., Meadowdale
Alex Lo, sr., Shorecrest
Julian Gray, sr., Edmonds-Woodway
Kevin Cambronero, jr., Shorewood
Orion Ezeonwuka, sr., Meadowdale
Shan Shah, sr., Lynnwood
Tyree Connor, fr., Mountlake Terrace
Cole Betancourt, jr., Lynnwood
Shayaan Shaw, soph., Edmonds-Woodway
Elijah Haub, sr., Shorewood
Willie Sears, sr., Archbishop Murphy
— — — — — —
Northwest 2B/1B
First team: Hunter Anderson, sr., Darrington
Second team: Grady Stuvland, jr., Darrington