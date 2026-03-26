Cascade boys golf wins Everett School District championship
Published 11:29 pm Thursday, March 26, 2026
Prep roundup for Thursday, March 26:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS GOLF
Wesco
Everett School District Championship
Cascade 324, Jackson 325, Everett 332
At Legion G.C.
1. Gavin Lewis (E) 76, 2. Kenny Rasmussen (C) 77, 3. Joey Gosline (J) 78, 4. Stony Bik (C) 80, T5. George Kippenhan (J) 81, T5. Liam Manoppo (C) 81, 7. Ian Fraser (J) 82, 8. Ethan Buenaventura (E) 83, T9. Kai Schmidt (E) 84, T9. Zach Grenier (J) 84.
Non-league
King’s, Shorecrest vs. Shorewood, scores not reported
BOYS SOCCER
Emerald Sound
King’s 2, Bush 0
Granite Falls at Northwest, canceled
GIRLS GOLF
Wesco
Marysville Getchell vs. Marysville Pilchuck, score not reported