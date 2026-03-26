Cascade boys golf wins Everett School District championship

Published 11:29 pm Thursday, March 26, 2026

By Qasim Ali

Prep roundup for Thursday, March 26:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

BOYS GOLF

Wesco

Everett School District Championship

Cascade 324, Jackson 325, Everett 332

At Legion G.C.

1. Gavin Lewis (E) 76, 2. Kenny Rasmussen (C) 77, 3. Joey Gosline (J) 78, 4. Stony Bik (C) 80, T5. George Kippenhan (J) 81, T5. Liam Manoppo (C) 81, 7. Ian Fraser (J) 82, 8. Ethan Buenaventura (E) 83, T9. Kai Schmidt (E) 84, T9. Zach Grenier (J) 84.

Non-league

King’s, Shorecrest vs. Shorewood, scores not reported

BOYS SOCCER

Emerald Sound

King’s 2, Bush 0

Granite Falls at Northwest, canceled

GIRLS GOLF

Wesco

Marysville Getchell vs. Marysville Pilchuck, score not reported

