Prep girls tennis: Everett and Lynnwood draw in a rain-filled day

Prep girls tennis roundup for Thursday, April 2:

Non-league

Everett 3, Lynnwood 3 (rain)

At Everett H.S.

Singles—Taylor Simbulan (L) def. Meagan McMains 7-6(4), 6-2. Elizabeth Moiseyev (E) def. Rachel Ericson 6-4, 6-3. Grace Regan-Bone (E) def. Tien Vo 6-3, 6-1. Olivia McCullough (E) def. Tina Vo 6-1, 6-1; Doubles—Ava Barias-Adeline Tran (L) def. Alice Buchanan-Tegan Trefry 6-4, 6-1. Maggie Hesedahl-Venus Hernandez (L) def. Sophia Munro-Avery Hammer 6-4, 3-6, 10-8. Stephanie Garcia-Solia Khnor (L) vs. Lydia Hogan-Alice Nelson (rained out).

Stanwood 6, Marysville Getchell 0 (rain)

At Stanwood H.S.

Singles—Grace Ross (S) def. Hallie Peterson 6-1, 6-1. Katie Rahmn (S) def. Felicity So 6-1, 6-1. Liza Howe (S) vs. Teaghan Weller (rained out). Lindy Howe (S) def. Daniela Marmolejo 6-0, 6-2; Doubles—Abbie Carlson-Mylee LaComb (S) def. Dylan Deboer-Megan Phung 6-1, 6-1. Poppy Hanson-Teagan Swanson (S) def. Elshady Johannes-Maylic Lillard 6-2, 6-3. Eva D’Amico-Alexa Wright (S) def. Alysha Saeturn-Kathryn Hu 6-4, 7-6(5).

Kamiak 4, Monroe 1 (rain)

At Monroe H.S.

Singles—Anna Kim (K) def. Eva Heit 6-3, 6-0. Julia Amarsaihan (K) def. Eliana Horner 6-4, 6-1. Hannah Kim (K) vs. Ashtyn Wheeler (rained out). Anne Marie Madson (K) def. Madelyn Clark 6-0, 6-1; Doubles—Emersyn Hartway-Emiko Spengler (M) def. Yeji Park-Madlyn Pyun 6-1, 6-2. Julie Yi-Charlotte Lee (K) def. Rowyn Grant-Keeley Reed 6-2, 6-2. Ava Magruder-Addyson Sullivan (M) vs. Angela Madson-Jimin Hahm (rained out).

Wesco 3A/2A South

Edmonds-Woodway 5, Archbishop Murphy 0 (rain)

At Edmonds-Woodway H.S.

Singles—Simryn Gill (E) vs. Kamdyn Latta (rained out). Hannah Huong (E) def. Angelia Pedersen 6-2, 6-3. Izzy Beltran (E) def. Fernanda Lopez 6-0, 6-0. Ellie Sadler (E) def. Lizzy Robinson 6-0, 6-0; Doubles—Poppy Swenson-Ava Oliver (E) def. Rachel Reynolds-Anneliese Hallgren 6-0, 6-3. Tiffany Chang-Josephine Bahm (E) def. Ceci Mayans-Soulin Chhow 6-0, 6-0. Kate O’Connor-Pippi Lofrese (E) vs. Angela Ocana-Natalie Blackely (rained out).

Shorewood vs. Mountlake Terrace, canceled

Wesco 3A/2A North

Stanwood 6, Marysville Getchell 1

At Marysville Getchell H.S.

Singles—Grace Ross (S) def. Hallie Peterson 6-1, 6-1. Katie Rahmn (S) def. Felicity So 6-1, 6-1. Teaghan Weller (MG) def. Liza Howe by forfeit. Lindy Howe (S) def. Daniela Marmolejo 6-0, 6-2; Doubles—Abbie Carlson-Mylee LaComb (S) def. Dylan Deboer-Megan Phung 6-1, 6-1. Teagan Swanson-Poppy Hanson (S) def. Elshady Yohannes-Maylie Lillard 6-2, 6-3. Eva D’Amico-Alexa Wright (S) def. Alysha Saeturn-Kathryn Hu 6-6, 7-6(7-5).

Wesco 4A

Cascade 4, Arlington 1 (rain)

At Cascade H.S.

Singles—Sophia Manabat (C) def. Grace Armes 6-2, 7-5. Yasmina Drissy (C) def. Iris Suchan 6-2, 6-0. Miley Ho (C) def. Savannah Thomas 6-0, 6-0. Dani Desimone (C) vs. Tatiana Carrillo (rained out); Doubles—Audrey Marsh-Kara Glassman (A) def. Sophia Thigpen-Lana Vu 6-2, 6-4. Inessa Dmitruk-Tashi Sherpa (C) def. Grace Farris-Mia Whobrey (rained out). Eva Wagner-Audri Everett (C) def. Andrea Hernandez-Ashlyn Huling 6-2, 6-4.

Glacier Peak 6, Mariner 0 (rain)

At Mariner H.S.

Singles—Jasmine Neph (G) def. Crystal Mendoza Cruz 6-0, 6-0. Sofia Carmona (G) def. Christina Pham 6-2, 6-0. Sara Pena (G) def. Michelle Huynh 6-0, 6-0. Kumi Jayasinghe (G) def. Mia Le 6-0, 6-0; Doubles—Tenasyn Pacini-Kaitlyn Wong (G) def. Morgan Trenh-Kayla Cahyahi 6-3, 6-1. Sophia Leuck-Olivia Ribbins (G) def. Kayla Abendroth-Rohey Saitch 6-4, 6-0. Maddy Undseth Bella Edmonds (G) vs. Emily Huynh-Malany Lai (rained out).

Jackson at Lake Stevens, postponed

Glacier Peak at Mariner, score not reported