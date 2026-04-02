Prep roundup: Glacier Peak boys golf wins Everett Invitational
Published 10:36 pm Thursday, April 2, 2026
BOYS GOLF
Everett Golf Invitational
Glacier Peak 305, Lake Stevens 318, Ferndale 330, Meridian 334, Meadowdale 339, Oak Harbor 343, Everett 356, South Whidbey 370
At Legion Memorial G.C.
Top 10 golfers: 1. Kason Swanson (G) 70, 2. Hugo Ramires (L) 72, 3. Floyd Villanueva (Mea.) 74, 4. Matthew Blankenburg (Mer.) 75, T5. Oscar Hendrickson (G) 76, T5. Eli Williams (G) 76, 7. Travis Brockie (F) 79, T8. Tobias Wood (O) 80, T8. Austin Ament (L) 80, T8. Gabe Cook (L) 80.
GIRLS GOLF
Wesco 4A Match
Arlington, Jackson, Kamiak, Glacier Peak, Lake Stevens, Mariner vs. Cascade, scores not reported
TRACK AND FIELD
Wesco
Everett, Meadowdale vs. Shorewood
At Shoreline Stadium
Boys team scores: Everett 98.5, Meadowdale 86.5; Everett 111.5, Shorewood 77.5; Meadowdale 122, Shorewood 65.
Girls team scores: Everett 122, Meadowdale 47; Shorewood 99, Everett 86; Shorewood 126, Meadowdale 44.
Marysville Getchell, Archbishop Murphy at Snohomish
At Veterans Memorial Stadium
Arlington, Monroe vs. Marysville Pilchuck
At Marysville Pilchuck H.S.
Boys team scores: Arlington 111, Monroe 99; Arlington 132, Marysville-Pilchuck 17; Monroe 62, Marysville-Pilchuck 51.
Girls team scores: Arlington 99, Monroe 75; Arlington 114, Marysville-Pilchuck 33; Monroe 38, Marysville-Pilchuck 35.
Glacier Peak vs. Kamiak
At Frank Goddard Memorial Stadium
Boys team scores: Kamiak 79, Glacier Peak 76.
Girls team scores: Kamiak 82, Glacier Peak 72.
Mariner at Lake Stevens
At Lake Stevens H.S.
Boys team scores: Lake Stevens 113, Mariner 32.
Girls team scores: Lake Stevens 121, Mariner 24.
Shorecrest, Mountlake Terrace vs. Lynnwood
At Edmonds-Woodway H.S.
BOYS SOCCER
Non-league
Stanwood 5, Sultan 3
Wesco 3A/2A North
Everett 4, Marysville Pilchuck 1
Northwest
Lakewood 2, Bellingham 0