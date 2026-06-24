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Wesco announces All-Conference boys soccer teams

Published 10:42 am Wednesday, June 24, 2026

By Aaron Coe Herald Writer

Shorewood’s Tajidin Babayev jumps to head the ball during the 3A state semifinal game against Blanchet on Friday, May 29, 2026 in Puyallup, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
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Shorewood’s Tajidin Babayev jumps to head the ball during the 3A state semifinal game against Blanchet on Friday, May 29, 2026 in Puyallup, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Shorewood’s Tajidin Babayev jumps to head the ball during the 3A state semifinal game against Blanchet on Friday, May 29, 2026 in Puyallup, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Shorewood’s Tajidin Babayev jumps to head the ball during the 3A state semifinal game against Blanchet on May 29 in Puyallup. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its All-Conference boys soccer teams for the 2026 season.

Wesco 4A

First team

Isaiah Natividad, Jackson

Anthony Gonzalez, Jackson

Tyler Larsen, Glacier Peak

Gona Markos, Cascade

Coen Stengele, Kamiak

Brody Dalgaard, Arlington

Colby Flanders, Lake Stevens

Axel Lopez, Cascade

Santiago Mendoza, Jackson

Omar Elsir, Kamiak

Tristan Ladiz, Mariner

Ashton Resendiz, Glacier Peak

Elias Hernandez-Paz, Arlington

Brady McPherson, Jackson

Xander Blair, Lake Stevens

Jamil Badru, Kamiak

Jordan Marquez, Cascade

Caiden Ross, Lake Stevens

Darek Corona, Cascade

Mason Mendoza, Arlington

Blake Leavens, Jackson

Second team

Griffin Bourne, Kamiak

Mac Wilson, Lake Stevens

Khalid Babiker, Kamiak

Lucas Mooring, Lake Stevens

Angel Estrada Luna, Mariner

Jiovany Estrada, Lake Stevens

Jakob Gutmann, Arlington

Alex Raqueno, Lake Stevens

Yoel Segura Sandoval, Kamiak

Liam Smith, Glacier Peak

Cesar Torralba, Kamiak

Kai Jewett, Glacier Peak

Ethan Jewett, Glacier Peak

Stiven Sifontes, Cascade

JJ Calderon Ruiz, Glacier Peak

Peter Jackson, Jackson

Joziah Coppin, Glacier Peak

Jarden Reyes, Arlington

Austyn Smith, Lake Stevens

Ryan McKenna, Lake Stevens

Edwin Valdovinos-Campos, Cascade

Liam McIntyre, Lake Stevens

Javier Jaramillo Cruz, Mariner

Coach of the Year

Wesley Vanhooser, Lake Stevens

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Wesco 3A/2A North

First team

Julian Perez, Monroe

Emmitt Beecher, Marysville Pilchuck

Tony Granados, Monroe

Arturo Muniz Munguia, Marysville Pilchuck

Maksim Tchelouchkin, Marysville Pilchuck

Lucas Gaydeski, Stanwood

Max Bowman, Everett

Luiz Peixoto, Stanwood

Kale Frederiksen, Monroe

Yoav Mendez, Monroe

Parker Saldana, Everett

Giovani Alvarez Crue, Marysville Pilchuck

Isaac Rodriguez, Monroe

Teygan Thomas, Marysville Getchell

Toby Rathgeber, Monroe

Zach Khorrami, Snohomish

Second team

Wyatt Baker, Everett

Benji Vodegel, Monroe

Garrett Russell, Stanwood

Saul Pena Salgado, Marysville Pilchuck

Aurick Arreola-Villasenor, Snohomish

Iker Fonseca, Everett

Miguel Murillo, Monroe

Carson Maechler, Snohomish

Alvin Mendez, Monroe

Lucas Dykstra, Monroe

Cole Wentworth, Marysville Pilchuck

Ryder Saldana, Everett

John West, Stanwood

Jayden Cruz, Marysville Getchell

Jakob Synder, Marysville Pilchuck

Kaiden Kunkel, Stanwood

Royal Wescott-Paterson, Everett

Honorable mention

Lexer Porras, Marysville Getchell

Angel Vasquez Espino, Marysville Getchell

Anthony Andriyash, Everett

Owen Blakely, Everett

Jose Esguivel-Corza, Marysville Pilchuck

Dixon Morales, Meadowdale

Tommy Shwaiki, Meadowdale

Coach of the Year

Dan Pingrey, Snohomish

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Wesco 3A/2A South

First team

Henry Torres, Lynnwood

Taj Babayev, Shorewood

Ashton Johnson, Shorecrest

Kai Ayers, Shorewood

Kyler Phillips, Archbishop Murphy

Niki Genadiev, Shorewood

Daniel Bruno, Shorewood

Isak Medhaug, Shorewood

Ameen Tirhi, Shorecrest

Tally Lord, Shorewood

Caleb Butler, Shorewood

George Clark, Shorewood

Meiron Bereket, Shorewood

Jonah Sutcliffe, Edmonds-Woodway

Kaare Nye, Shorewood

Asher Martin, Shorecrest

Second team

Caleb Angeles, Meadowdale

Natan Ghebreamlak, Edmonds-Woodway

Ash Jeffers, Mountlake Terrace

Miles Garbaccio, Shorecrest

Cole Ambrose, Shorecrest

Grant Carpenter, Shorecrest

Omar Somon, Lynnwood

Nickolas Portillo, Mountlake Terrace

Tyki Kobayashi, Mountlake Terrace

Jason Angel, Archbishop Murphy

Maceo Jala, Shorecrest

Abdalaziz Alhaj Mussa, Mountlake Terrace

Wall Matrone, Meadowdale

Ivan Hernandez Vazquez, Archbishop Murphy

Blake Mason, Shorecrest

Daniel Abraham, Edmonds-Woodway

Honorable mention

Vlad Tarasiuk, Lynnwood

Henrey Fahey, Archbishop Murphy

Kai O’Brien, Lynnwood

Andrew Seyler, Mountlake Terrace

Parker Campbell, Archbishop Murphy

Vincent Ortega, Lynnwood

Campbell Turcotte, Edmonds-Woodway

Alex Bromley, Lynnwood

Kaue Basso De Souza Machado, Lynnwood

Kai Short, Shorecrest

Kaemon Chen, Shorecrest

Coach of the Year

Shawn Warner, Shorewood

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