Wesco announces All-Conference boys soccer teams
Published 10:42 am Wednesday, June 24, 2026
Wesco has announced its All-Conference boys soccer teams for the 2026 season.
Wesco 4A
First team
Isaiah Natividad, Jackson
Anthony Gonzalez, Jackson
Tyler Larsen, Glacier Peak
Gona Markos, Cascade
Coen Stengele, Kamiak
Brody Dalgaard, Arlington
Colby Flanders, Lake Stevens
Axel Lopez, Cascade
Santiago Mendoza, Jackson
Omar Elsir, Kamiak
Tristan Ladiz, Mariner
Ashton Resendiz, Glacier Peak
Elias Hernandez-Paz, Arlington
Brady McPherson, Jackson
Xander Blair, Lake Stevens
Jamil Badru, Kamiak
Jordan Marquez, Cascade
Caiden Ross, Lake Stevens
Darek Corona, Cascade
Mason Mendoza, Arlington
Blake Leavens, Jackson
Second team
Griffin Bourne, Kamiak
Mac Wilson, Lake Stevens
Khalid Babiker, Kamiak
Lucas Mooring, Lake Stevens
Angel Estrada Luna, Mariner
Jiovany Estrada, Lake Stevens
Jakob Gutmann, Arlington
Alex Raqueno, Lake Stevens
Yoel Segura Sandoval, Kamiak
Liam Smith, Glacier Peak
Cesar Torralba, Kamiak
Kai Jewett, Glacier Peak
Ethan Jewett, Glacier Peak
Stiven Sifontes, Cascade
JJ Calderon Ruiz, Glacier Peak
Peter Jackson, Jackson
Joziah Coppin, Glacier Peak
Jarden Reyes, Arlington
Austyn Smith, Lake Stevens
Ryan McKenna, Lake Stevens
Edwin Valdovinos-Campos, Cascade
Liam McIntyre, Lake Stevens
Javier Jaramillo Cruz, Mariner
Coach of the Year
Wesley Vanhooser, Lake Stevens
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Wesco 3A/2A North
First team
Julian Perez, Monroe
Emmitt Beecher, Marysville Pilchuck
Tony Granados, Monroe
Arturo Muniz Munguia, Marysville Pilchuck
Maksim Tchelouchkin, Marysville Pilchuck
Lucas Gaydeski, Stanwood
Max Bowman, Everett
Luiz Peixoto, Stanwood
Kale Frederiksen, Monroe
Yoav Mendez, Monroe
Parker Saldana, Everett
Giovani Alvarez Crue, Marysville Pilchuck
Isaac Rodriguez, Monroe
Teygan Thomas, Marysville Getchell
Toby Rathgeber, Monroe
Zach Khorrami, Snohomish
Second team
Wyatt Baker, Everett
Benji Vodegel, Monroe
Garrett Russell, Stanwood
Saul Pena Salgado, Marysville Pilchuck
Aurick Arreola-Villasenor, Snohomish
Iker Fonseca, Everett
Miguel Murillo, Monroe
Carson Maechler, Snohomish
Alvin Mendez, Monroe
Lucas Dykstra, Monroe
Cole Wentworth, Marysville Pilchuck
Ryder Saldana, Everett
John West, Stanwood
Jayden Cruz, Marysville Getchell
Jakob Synder, Marysville Pilchuck
Kaiden Kunkel, Stanwood
Royal Wescott-Paterson, Everett
Honorable mention
Lexer Porras, Marysville Getchell
Angel Vasquez Espino, Marysville Getchell
Anthony Andriyash, Everett
Owen Blakely, Everett
Jose Esguivel-Corza, Marysville Pilchuck
Dixon Morales, Meadowdale
Tommy Shwaiki, Meadowdale
Coach of the Year
Dan Pingrey, Snohomish
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Wesco 3A/2A South
First team
Henry Torres, Lynnwood
Taj Babayev, Shorewood
Ashton Johnson, Shorecrest
Kai Ayers, Shorewood
Kyler Phillips, Archbishop Murphy
Niki Genadiev, Shorewood
Daniel Bruno, Shorewood
Isak Medhaug, Shorewood
Ameen Tirhi, Shorecrest
Tally Lord, Shorewood
Caleb Butler, Shorewood
George Clark, Shorewood
Meiron Bereket, Shorewood
Jonah Sutcliffe, Edmonds-Woodway
Kaare Nye, Shorewood
Asher Martin, Shorecrest
Second team
Caleb Angeles, Meadowdale
Natan Ghebreamlak, Edmonds-Woodway
Ash Jeffers, Mountlake Terrace
Miles Garbaccio, Shorecrest
Cole Ambrose, Shorecrest
Grant Carpenter, Shorecrest
Omar Somon, Lynnwood
Nickolas Portillo, Mountlake Terrace
Tyki Kobayashi, Mountlake Terrace
Jason Angel, Archbishop Murphy
Maceo Jala, Shorecrest
Abdalaziz Alhaj Mussa, Mountlake Terrace
Wall Matrone, Meadowdale
Ivan Hernandez Vazquez, Archbishop Murphy
Blake Mason, Shorecrest
Daniel Abraham, Edmonds-Woodway
Honorable mention
Vlad Tarasiuk, Lynnwood
Henrey Fahey, Archbishop Murphy
Kai O’Brien, Lynnwood
Andrew Seyler, Mountlake Terrace
Parker Campbell, Archbishop Murphy
Vincent Ortega, Lynnwood
Campbell Turcotte, Edmonds-Woodway
Alex Bromley, Lynnwood
Kaue Basso De Souza Machado, Lynnwood
Kai Short, Shorecrest
Kaemon Chen, Shorecrest
Coach of the Year
Shawn Warner, Shorewood