2024 All-Wesco boys track and field teams

Published 9:58 am Thursday, June 6, 2024

By Herald Staff

Kamiak’s Miller Warm knocks over the final hurdle before crossing the finish line in the Men’s 300 Meter Hurdles during the Eason Invitational at Snohomish High School on Saturday, April 20, 2024 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Kamiak’s Miller Warm knocks over the final hurdle before crossing the finish line in the Men’s 300 Meter Hurdles during the Eason Invitational at Snohomish High School on Saturday, April 20, 2024 in Snohomish, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)
Kamiak’s Miller Warme. (Olivia Vanni / The Herald)
Stanwood’s Ryan Khoury. (Annie Barker / The Herald)
Monroe’s Mason Davis. (Olivia Vanni / The Herald)

Here are the 2024 All-Wesco boys track and field teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.

WESCO 4A

Coach of the Year

Bill Stengele, Kamiak

First Team

110 hurdles—David Brown, sr., Lake Stevens

100—Mateo Ganje, jr., Glacier Peak

1,600—Ares Van Straaten, jr., Lake Stevens

400 relay—Glacier Peak (Alieukama Badjie, soph., Isaiah Owens, soph., Chrisvin Bonshe, sr., Mateo Ganje, jr.)

400—Miller Warme, fr., Kamiak

300 hurdles—Miller Warme, fr., Kamiak

800—Ares Van Straaten, jr., Lake Stevens

200—Mateo Ganje, jr., Glacier Peak

3,200—Colin Wear, soph., Kamiak

1,600 relay—Jackson (Pranay Badri, sr., Cole Truant, jr., Whittaker Perrin, jr., Dat Ly, sr.)

Shot put—Noah Haller, jr., Kamiak

Javelin—Kenneth Buckmiller, soph., Lake Stevens

Discus—Angus Van Valey, sr., Glacier Peak

Long jump—Zack Warren, jr., Kamiak

Triple jump—Stephen Anderson, jr., Mariner

High jump—Teagan Lawson, jr., Lake Stevens

Pole vault—Skyler Zapffe, sr., Lake Stevens

Second Team

110 hurdles—Steven Lee Jr., sr., Lake Stevens

100—Alieukama Badjie, soph., Glacier Peak

1,600—Matthew Fairwell, soph. Jackson

400 relay—Kamiak (Ezra Davis, jr., Miller Warme, fr., Miles Moffett, sr., T’Andre Waverly, jr.)

400—Alexander Rabena, jr., Jackson

300 hurdles—Steven Lee Jr., sr., Lake Stevens

800—Nathan Peacocke, jr., Jackson

200—Alieukama Badjie, soph., Glacier Peak

3,200—Weston Breen, jr., Lake Stevens

1,600 relay—Lake Stevens (Jesse Lewis, sr., David Brown, sr., Aden Cox, fr., Samuel Korthase, jr.)

Shot put—Jay Scott, jr., Kamiak

Javelin—Matthew Thayer, sr., Kamiak

Discus—Noah Haller, jr., Kamiak

Long jump—Adam Loum, sr., Glacier Peak

Triple jump—Aaron Vu, jr., Kamiak

High jump—Jo Lee Jr., jr., Glacier Peak

Pole vault—Anthony Owen, sr., Lake Stevens

Honorable Mention

110 hurdles—Stephen Anderson, jr., Mariner

100—Isaiah Owens, soph., Glacier Peak

1,600—Cole Henriksen, jr. Kamiak

400 relay—Lake Stevens (Jack Korthase, sr., Steven Lee Jr., sr., Jesse Lewis, sr., Niko Tuor, soph,)

400—Whittaker Perrin, jr., Jackson

300 hurdles—David Brown, sr., Lake Stevens

800—Braden Watkins, sr., Kamiak

200—Isaiah Owens, soph., Glacier Peak

3,200—Cole Henriksen, jr., Kamiak

1,600 relay—Glacier Peak (Carter Mecey, sr., Luke Bandy, soph., Joe Lee, jr., Joachim Jakuc, sr.)

Shot put—Owen McGourty, jr., Lake Stevens

Javelin—James Baal, fr., Jackson

Discus—Erick Hernandez, sr., Kamiak

Long jump—Easton Munger, jr, Lake Stevens

Triple jump—Royce Rabb, soph., Lake Stevens

High jump—Myson Jackson, sr., Kamiak

Pole vault—Maxwell Hill, sr., Lake Stevens

WESCO 3A NORTH

Coach of the Year

Michael Randall, Stanwood

First Team

110 hurdles—Elias Tracy, sr., Everett

100—Andi Cosme, jr., Cascade

1,600—Ryan Khoury, soph. Stanwood

400 relay—Arlington (Linkin Currie, fr., Ethan McGuire, jr., Dirci Ngondo, soph., Marquell Butler, soph.)

400—Dallas Miller, sr., Arlington

300 hurdles—Ke’ala Malunay, soph., Marysville Pilchuck

800—Ryan Khoury, soph. Stanwood

200—Andi Cosme, jr., Cascade

3,200—Grady Fournier, jr., Arlington

1,600 relay—Arlington (James Scott, jr., Luke Taylor, jr., Beau Pearson. jr., Dallas Miller, sr.)

Shot put—Dylan Scott, jr., Arlington

Javelin—Bookie Cramer, sr., Arlington

Discus—Evan Hartt, sr., Everett

Long jump—Shukurani Ndayiragije, sr., Everett

Triple jump—Shukurani Ndayiragije, sr., Everett

High jump—Shukurani Ndayiragije, sr., Everett

Pole vault—Brody Wetmore, fr., Snohomish

Second Team

110 hurdles—Ke’ala Malunay, soph. Marysville Pilchuck

100—Emmett Maxwell, jr., Snohomish

1,600—Lucas Spurling, jr., Arlington

400 relay—Snohomish (Felix Disanto, sr., Emmett Maxwell, jr., Mason Surdi, jr., Zayah Nelson, jr.)

400—Andi Cosme, jr., Cascade

300 hurdles— Barric Danielson, soph. Stanwood

800—Kai Yoder, jr., Snohomish

200—Dallas Miller, sr., Arlington

3,200—Lucas Spurling, jr. Arlington

1,600 relay—Stanwood (Stephen Klesick, jr., Ian Hruschka, soph., Barric Danielson, soph., Ryan Khoury, soph.)

Shot put—Avery Brennan, jr., Marysville Pilchuck

Javelin—Emery Aasen, soph., Stanwood

Discus—Hayden Falor, sr., Arlington

Long jump—Kaid Hunter, jr., Arlington

Triple jump—Isaiah White, sr. , Everett

High jump—Elias Caniglia, jr., Stanwood

Pole vault—Aiden Hagglund, sr., Stanwood

Honorable Mention

110 hurdles—Amaris Lorio, soph. Marysville Pilchuck

100—Brandon Lagutang, jr., Cascade

1,600—Kai Yoder, jr., Snohomish

400 relay—Stanwood (Austin Bulanhagui, soph., Stephen Klesick, jr., Riley Tallquist, jr., Elias Caniglia, jr.)

400—Daniel Bekele, sr., Everett

300 hurdles—Jack Rotondo, fr., Snohomish

800—Beau Pearson, jr., Arlington

200—Shawn Ethridge, sr., Marysville Getchell

3,200—Noah Bumgardner, jr., Arlington

1,600 relay—Everett (Daniel Bekele, sr., Tadgh Wieber, sr., Josiah Pratt, fr., Elias Tracy, sr.)

Shot put—Cody Barnett, sr., Marysville Getchell

Javelin—Ethan Paul, sr., Cascade

Discus—Dylan Scott, jr., Arlington

Long jump—Shawn Etheridge, sr., Marysville Getchell

Triple jump—Travant Schulz, soph., Arlington

High jump—Lukas Nations, soph., Arlington

Pole vault—Travis Roberts, fr., Snohomish

WESCO 3A/2A SOUTH

Coach of the Year

Paul Villanueva and Joel Reese, Shorewood

First Team

110 hurdles—Ever Yamada, jr, Edmonds-Woodway

100—Mason Davis, jr., Monroe

1,600—Keiyu Mamiya, sr., Shorewood

400 relay—Lynnwood (Zakary Hill, sr., Shayden McIntyre, sr., Andrew Redila, sr., Jaikin Choy, soph.)

400—Hayes Stetler, fr., Shorewood; Ethan Swanson, sr., Cedarcrest

300 hurdles—Ever Yamada, jr., Edmonds-Woodway; Chase Meikle, jr., Cedarcrest

800—Keiyu Mamiya, sr., Shorewood

200—Ethan Swanson, sr., Cedarcrest; Carl Watson, jr., Monroe

3,200—Max Billett, soph. Shorewood

1,600 relay—Mountlake Terrace (Chandler, Hyde, sr., Jaxon Dubiel, sr., Joe Asalifew, sr., Talha Ali, sr.)

Shot put—Nicholas Manz, jr., Edmonds-Woodway

Javelin—Luke Francois, sr., Lynnwood; Juuso Luoto, sr., Cedarcrest

Discus—Nicholas Manz, jr., Edmonds-Woodway

Long jump—Joe Asalifew, sr., Mountlake Terrace

Triple jump—Kahlil Richards, jr., Edmonds-Woodway

High jump—K.J. Chappell, jr., Edmonds-Woodway

Pole vault—Brendan Rudberg, sr., Shorecrest

Second Team

110 hurdles—Jaden Marlow, soph. Shorewood

100—Shayden McIntyre, sr., Lynnwood

1,600—Max Billett, soph., Shorewood

400 relay—Monroe (Mason Davis, jr., Ireland Guthrie, jr., Myron Robinson, soph., Carl Watson, jr.)

400—Brian Mills, jr., Meadowdale

300 hurdles—Jaxon Dubiel, sr., Mountlake Terrace

800—John Patterson, jr., Meadowdale

200—Mason Davis, jr., Monroe

3,200—Otto Erhart, jr., Shorewood

1,600 relay—Meadowdale (Matthew Patterson, jr., KeyShawn Shepard, jr., Sebastian Summers, jr., John Patterson, jr.)

Shot put—Luke Francois, sr., Lynnwood

Javelin—Jackson Sketchley, jr., Shorecrest

Discus—Luke Francois, sr., Lynnwood

Long jump—Mason Davis, jr., Monroe

Triple jump—Thomas Linville, jr., Shorecrest

High jump—Avery Lagasca, sr., Shorewood

Pole vault—Justice Funston, sr., Monroe

Honorable Mention

110 hurdles—Justice Funston, sr., Monroe

100—Kaeen Eban, sr., Edmonds-Woodway

1,600—Luke Gillingham, sr., Shorewood

400 relay—Edmond-Woodway (Kaeen Eban, sr., Ever Yamada, jr., Jesse Hart, sr., David Danyo, sr.)

400—Avery Lagasca, sr., Shorewood

300 hurdles—Jaden Marlow, soph., Shorewood

800—John Patterson, jr., Meadowdale

200—Hayes Stetler, fr., Shorewood

3,200—Fedem Irungu, sr., Shorecrest

1,600 relay—Shorewood (Avery Lagasca, sr., Kyan McCary-Smith, jr., Aidan McDonald, soph., Keiyu Mamiya, sr.)

Shot put—Iseah Canizales, sr., Monroe

Javelin—Zev Berger, fr., Edmonds-Woodway

Discus—Edison Phillips, sr., Shorecrest

Long jump—Jaden Marlow, soph., Shorewood

Triple jump—Joe Asalifew, sr., Mountlake Terrace

High jump—Blake Piekkola, soph., Lynnwood

Pole vault—Jaden Marlow, soph., Shorewood

