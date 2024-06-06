2024 All-Wesco boys track and field teams
Published 9:58 am Thursday, June 6, 2024
Here are the 2024 All-Wesco boys track and field teams. Teams are chosen by the league’s coaches. For any misspellings or typos, please email sports@heraldnet.com.
WESCO 4A
Coach of the Year
Bill Stengele, Kamiak
First Team
110 hurdles—David Brown, sr., Lake Stevens
100—Mateo Ganje, jr., Glacier Peak
1,600—Ares Van Straaten, jr., Lake Stevens
400 relay—Glacier Peak (Alieukama Badjie, soph., Isaiah Owens, soph., Chrisvin Bonshe, sr., Mateo Ganje, jr.)
400—Miller Warme, fr., Kamiak
300 hurdles—Miller Warme, fr., Kamiak
800—Ares Van Straaten, jr., Lake Stevens
200—Mateo Ganje, jr., Glacier Peak
3,200—Colin Wear, soph., Kamiak
1,600 relay—Jackson (Pranay Badri, sr., Cole Truant, jr., Whittaker Perrin, jr., Dat Ly, sr.)
Shot put—Noah Haller, jr., Kamiak
Javelin—Kenneth Buckmiller, soph., Lake Stevens
Discus—Angus Van Valey, sr., Glacier Peak
Long jump—Zack Warren, jr., Kamiak
Triple jump—Stephen Anderson, jr., Mariner
High jump—Teagan Lawson, jr., Lake Stevens
Pole vault—Skyler Zapffe, sr., Lake Stevens
Second Team
110 hurdles—Steven Lee Jr., sr., Lake Stevens
100—Alieukama Badjie, soph., Glacier Peak
1,600—Matthew Fairwell, soph. Jackson
400 relay—Kamiak (Ezra Davis, jr., Miller Warme, fr., Miles Moffett, sr., T’Andre Waverly, jr.)
400—Alexander Rabena, jr., Jackson
300 hurdles—Steven Lee Jr., sr., Lake Stevens
800—Nathan Peacocke, jr., Jackson
200—Alieukama Badjie, soph., Glacier Peak
3,200—Weston Breen, jr., Lake Stevens
1,600 relay—Lake Stevens (Jesse Lewis, sr., David Brown, sr., Aden Cox, fr., Samuel Korthase, jr.)
Shot put—Jay Scott, jr., Kamiak
Javelin—Matthew Thayer, sr., Kamiak
Discus—Noah Haller, jr., Kamiak
Long jump—Adam Loum, sr., Glacier Peak
Triple jump—Aaron Vu, jr., Kamiak
High jump—Jo Lee Jr., jr., Glacier Peak
Pole vault—Anthony Owen, sr., Lake Stevens
Honorable Mention
110 hurdles—Stephen Anderson, jr., Mariner
100—Isaiah Owens, soph., Glacier Peak
1,600—Cole Henriksen, jr. Kamiak
400 relay—Lake Stevens (Jack Korthase, sr., Steven Lee Jr., sr., Jesse Lewis, sr., Niko Tuor, soph,)
400—Whittaker Perrin, jr., Jackson
300 hurdles—David Brown, sr., Lake Stevens
800—Braden Watkins, sr., Kamiak
200—Isaiah Owens, soph., Glacier Peak
3,200—Cole Henriksen, jr., Kamiak
1,600 relay—Glacier Peak (Carter Mecey, sr., Luke Bandy, soph., Joe Lee, jr., Joachim Jakuc, sr.)
Shot put—Owen McGourty, jr., Lake Stevens
Javelin—James Baal, fr., Jackson
Discus—Erick Hernandez, sr., Kamiak
Long jump—Easton Munger, jr, Lake Stevens
Triple jump—Royce Rabb, soph., Lake Stevens
High jump—Myson Jackson, sr., Kamiak
Pole vault—Maxwell Hill, sr., Lake Stevens
WESCO 3A NORTH
Coach of the Year
Michael Randall, Stanwood
First Team
110 hurdles—Elias Tracy, sr., Everett
100—Andi Cosme, jr., Cascade
1,600—Ryan Khoury, soph. Stanwood
400 relay—Arlington (Linkin Currie, fr., Ethan McGuire, jr., Dirci Ngondo, soph., Marquell Butler, soph.)
400—Dallas Miller, sr., Arlington
300 hurdles—Ke’ala Malunay, soph., Marysville Pilchuck
800—Ryan Khoury, soph. Stanwood
200—Andi Cosme, jr., Cascade
3,200—Grady Fournier, jr., Arlington
1,600 relay—Arlington (James Scott, jr., Luke Taylor, jr., Beau Pearson. jr., Dallas Miller, sr.)
Shot put—Dylan Scott, jr., Arlington
Javelin—Bookie Cramer, sr., Arlington
Discus—Evan Hartt, sr., Everett
Long jump—Shukurani Ndayiragije, sr., Everett
Triple jump—Shukurani Ndayiragije, sr., Everett
High jump—Shukurani Ndayiragije, sr., Everett
Pole vault—Brody Wetmore, fr., Snohomish
Second Team
110 hurdles—Ke’ala Malunay, soph. Marysville Pilchuck
100—Emmett Maxwell, jr., Snohomish
1,600—Lucas Spurling, jr., Arlington
400 relay—Snohomish (Felix Disanto, sr., Emmett Maxwell, jr., Mason Surdi, jr., Zayah Nelson, jr.)
400—Andi Cosme, jr., Cascade
300 hurdles— Barric Danielson, soph. Stanwood
800—Kai Yoder, jr., Snohomish
200—Dallas Miller, sr., Arlington
3,200—Lucas Spurling, jr. Arlington
1,600 relay—Stanwood (Stephen Klesick, jr., Ian Hruschka, soph., Barric Danielson, soph., Ryan Khoury, soph.)
Shot put—Avery Brennan, jr., Marysville Pilchuck
Javelin—Emery Aasen, soph., Stanwood
Discus—Hayden Falor, sr., Arlington
Long jump—Kaid Hunter, jr., Arlington
Triple jump—Isaiah White, sr. , Everett
High jump—Elias Caniglia, jr., Stanwood
Pole vault—Aiden Hagglund, sr., Stanwood
Honorable Mention
110 hurdles—Amaris Lorio, soph. Marysville Pilchuck
100—Brandon Lagutang, jr., Cascade
1,600—Kai Yoder, jr., Snohomish
400 relay—Stanwood (Austin Bulanhagui, soph., Stephen Klesick, jr., Riley Tallquist, jr., Elias Caniglia, jr.)
400—Daniel Bekele, sr., Everett
300 hurdles—Jack Rotondo, fr., Snohomish
800—Beau Pearson, jr., Arlington
200—Shawn Ethridge, sr., Marysville Getchell
3,200—Noah Bumgardner, jr., Arlington
1,600 relay—Everett (Daniel Bekele, sr., Tadgh Wieber, sr., Josiah Pratt, fr., Elias Tracy, sr.)
Shot put—Cody Barnett, sr., Marysville Getchell
Javelin—Ethan Paul, sr., Cascade
Discus—Dylan Scott, jr., Arlington
Long jump—Shawn Etheridge, sr., Marysville Getchell
Triple jump—Travant Schulz, soph., Arlington
High jump—Lukas Nations, soph., Arlington
Pole vault—Travis Roberts, fr., Snohomish
WESCO 3A/2A SOUTH
Coach of the Year
Paul Villanueva and Joel Reese, Shorewood
First Team
110 hurdles—Ever Yamada, jr, Edmonds-Woodway
100—Mason Davis, jr., Monroe
1,600—Keiyu Mamiya, sr., Shorewood
400 relay—Lynnwood (Zakary Hill, sr., Shayden McIntyre, sr., Andrew Redila, sr., Jaikin Choy, soph.)
400—Hayes Stetler, fr., Shorewood; Ethan Swanson, sr., Cedarcrest
300 hurdles—Ever Yamada, jr., Edmonds-Woodway; Chase Meikle, jr., Cedarcrest
800—Keiyu Mamiya, sr., Shorewood
200—Ethan Swanson, sr., Cedarcrest; Carl Watson, jr., Monroe
3,200—Max Billett, soph. Shorewood
1,600 relay—Mountlake Terrace (Chandler, Hyde, sr., Jaxon Dubiel, sr., Joe Asalifew, sr., Talha Ali, sr.)
Shot put—Nicholas Manz, jr., Edmonds-Woodway
Javelin—Luke Francois, sr., Lynnwood; Juuso Luoto, sr., Cedarcrest
Discus—Nicholas Manz, jr., Edmonds-Woodway
Long jump—Joe Asalifew, sr., Mountlake Terrace
Triple jump—Kahlil Richards, jr., Edmonds-Woodway
High jump—K.J. Chappell, jr., Edmonds-Woodway
Pole vault—Brendan Rudberg, sr., Shorecrest
Second Team
110 hurdles—Jaden Marlow, soph. Shorewood
100—Shayden McIntyre, sr., Lynnwood
1,600—Max Billett, soph., Shorewood
400 relay—Monroe (Mason Davis, jr., Ireland Guthrie, jr., Myron Robinson, soph., Carl Watson, jr.)
400—Brian Mills, jr., Meadowdale
300 hurdles—Jaxon Dubiel, sr., Mountlake Terrace
800—John Patterson, jr., Meadowdale
200—Mason Davis, jr., Monroe
3,200—Otto Erhart, jr., Shorewood
1,600 relay—Meadowdale (Matthew Patterson, jr., KeyShawn Shepard, jr., Sebastian Summers, jr., John Patterson, jr.)
Shot put—Luke Francois, sr., Lynnwood
Javelin—Jackson Sketchley, jr., Shorecrest
Discus—Luke Francois, sr., Lynnwood
Long jump—Mason Davis, jr., Monroe
Triple jump—Thomas Linville, jr., Shorecrest
High jump—Avery Lagasca, sr., Shorewood
Pole vault—Justice Funston, sr., Monroe
Honorable Mention
110 hurdles—Justice Funston, sr., Monroe
100—Kaeen Eban, sr., Edmonds-Woodway
1,600—Luke Gillingham, sr., Shorewood
400 relay—Edmond-Woodway (Kaeen Eban, sr., Ever Yamada, jr., Jesse Hart, sr., David Danyo, sr.)
400—Avery Lagasca, sr., Shorewood
300 hurdles—Jaden Marlow, soph., Shorewood
800—John Patterson, jr., Meadowdale
200—Hayes Stetler, fr., Shorewood
3,200—Fedem Irungu, sr., Shorecrest
1,600 relay—Shorewood (Avery Lagasca, sr., Kyan McCary-Smith, jr., Aidan McDonald, soph., Keiyu Mamiya, sr.)
Shot put—Iseah Canizales, sr., Monroe
Javelin—Zev Berger, fr., Edmonds-Woodway
Discus—Edison Phillips, sr., Shorecrest
Long jump—Jaden Marlow, soph., Shorewood
Triple jump—Joe Asalifew, sr., Mountlake Terrace
High jump—Blake Piekkola, soph., Lynnwood
Pole vault—Jaden Marlow, soph., Shorewood