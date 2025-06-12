Site Logo

Wesco all-league softball teams announced

Published 8:30 am Thursday, June 12, 2025

By Aaron Coe

Stanwood’s Rubi Lopez cheers after getting a base hit during the 3A District 1 championship game against Sedro-Woolley on Thursday, May 15, 2025 in Everett, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Wesco has announced its all-league teams for boys soccer.

WESCO 4A

First team

Peyton Aanstad, Arlington

Tessa Hahn, Cascade

Bri Titus, Glacier Peak

Emma Hirshorn, Glacier Peak

Allie Thomsen, Jackson

Kiana Holden, Jackson

Madi Jacquot, Jackson

Synclair Mawedeku, Kamiak

Emma Stansfield, Kamiak

Charli Pugmire Lake Stevens

Alaina Emme, Lake Stevens

McKenna Richer, Lake Stevens

Second team

Cameron Zodrow, Arlington

Kodi Rasmussen, Cascade

Lauren Hufford, Glacier Peak

Morgan Udy, Glacier Peak

Samantha Christensen, Glacier Peak

Matea Lopez, Jackson

Mia Ediger, Jackson

Ty Karabach, Kamiak

Gabby Veighey, Kamiak

Frances Famatiga, Kamiak

Mara Sivley, Lake Stevens

Emerson Cummins, Lake Stevens

Coach of the Year

Sarah Hirsch, Lake Stevens

— — — — — —

WESCO 3A/2A NORTH

First team

Maddie Pewitt, Everett

Ana Luscher, Everett

Lily Balgos, Marysville Getchell

Scarlett Nagy, Monroe

Hadley Oylear, Monroe

Abby Edwards, Snohomish

Hannah Siegler, Snohomish

Rubi Lopez, Stanwood

Reagan Ryan, Stanwood

Addi Anderson, Stanwood

Second team

Mia Hoekendorf, Everett

Elle Glover, Marysville-Getchell

Vivian Knuckey, Monroe

Izzy Webster, Monroe

Addy Bryant, Monroe

Tenny Oylear, Monroe

Amelie Lopez, Snohomish

Rhys Doyle, Snohomish

Megan Stulc, Stanwood

Coach of the Year

Patrick Ryan, Stanwood

— — — — — —

WESCO 3A/2A SOUTH

First team

Carly Madhavan, Archbishop Murphy

Abby McCorvey, Edmonds-Woodway

Ella Campbell, Edmonds-Woodway

Catie Ingalls, Edmonds-Woodway

Olivia Feistel, Meadowdale

Jaeden Sajec, Meadowdale

Amaya Johnson, Mountlake Terrace

Lyla Taing, Shorecrest

Lillian Perrault, Shorewood

Ellie Van Horn, Shorewood

Second team

Maddie Evans, Archbishop Murphy

Markella Vick, Archbishop Murphy

Sarah Fletcher, Archbishop Murphy

Maddie Jones, Edmonds-Woodway

Briar Knoth, Lynnwood

Peyton Fry, Meadowdale

Samantha Martens, Meadowdale

Charlotte Snook, Mountlake Terrace

Brie Reyes, Mountlake Terrace

Riu Hanrahan, Shorecrest

Maddie Schilperoort, Shorewood

Coach of the Year

Josh McClure, Edmonds-Woodway

