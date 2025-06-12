Wesco all-league softball teams announced
Published 8:30 am Thursday, June 12, 2025
Wesco has announced its all-league teams for boys soccer.
WESCO 4A
First team
Peyton Aanstad, Arlington
Tessa Hahn, Cascade
Bri Titus, Glacier Peak
Emma Hirshorn, Glacier Peak
Allie Thomsen, Jackson
Kiana Holden, Jackson
Madi Jacquot, Jackson
Synclair Mawedeku, Kamiak
Emma Stansfield, Kamiak
Charli Pugmire Lake Stevens
Alaina Emme, Lake Stevens
McKenna Richer, Lake Stevens
Second team
Cameron Zodrow, Arlington
Kodi Rasmussen, Cascade
Lauren Hufford, Glacier Peak
Morgan Udy, Glacier Peak
Samantha Christensen, Glacier Peak
Matea Lopez, Jackson
Mia Ediger, Jackson
Ty Karabach, Kamiak
Gabby Veighey, Kamiak
Frances Famatiga, Kamiak
Mara Sivley, Lake Stevens
Emerson Cummins, Lake Stevens
Coach of the Year
Sarah Hirsch, Lake Stevens
— — — — — —
WESCO 3A/2A NORTH
First team
Maddie Pewitt, Everett
Ana Luscher, Everett
Lily Balgos, Marysville Getchell
Scarlett Nagy, Monroe
Hadley Oylear, Monroe
Abby Edwards, Snohomish
Hannah Siegler, Snohomish
Rubi Lopez, Stanwood
Reagan Ryan, Stanwood
Addi Anderson, Stanwood
Second team
Mia Hoekendorf, Everett
Elle Glover, Marysville-Getchell
Vivian Knuckey, Monroe
Izzy Webster, Monroe
Addy Bryant, Monroe
Tenny Oylear, Monroe
Amelie Lopez, Snohomish
Rhys Doyle, Snohomish
Megan Stulc, Stanwood
Coach of the Year
Patrick Ryan, Stanwood
— — — — — —
WESCO 3A/2A SOUTH
First team
Carly Madhavan, Archbishop Murphy
Abby McCorvey, Edmonds-Woodway
Ella Campbell, Edmonds-Woodway
Catie Ingalls, Edmonds-Woodway
Olivia Feistel, Meadowdale
Jaeden Sajec, Meadowdale
Amaya Johnson, Mountlake Terrace
Lyla Taing, Shorecrest
Lillian Perrault, Shorewood
Ellie Van Horn, Shorewood
Second team
Maddie Evans, Archbishop Murphy
Markella Vick, Archbishop Murphy
Sarah Fletcher, Archbishop Murphy
Maddie Jones, Edmonds-Woodway
Briar Knoth, Lynnwood
Peyton Fry, Meadowdale
Samantha Martens, Meadowdale
Charlotte Snook, Mountlake Terrace
Brie Reyes, Mountlake Terrace
Riu Hanrahan, Shorecrest
Maddie Schilperoort, Shorewood
Coach of the Year
Josh McClure, Edmonds-Woodway