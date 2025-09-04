Prep boys tennis roundup for Thursday, Sept. 4
Published 8:30 pm Thursday, September 4, 2025
Cascade 5, Monroe 2
At Monroe H.S.
Singles: Jiang Yang (C) def. Miguel Malagon 6-4, 7-6 (7-4). Isiah Kiehl (M) def. Clarence Bobadilla 6-3, 6-3. David Tran (C) def. Camden Potter 6-4, 6-3. Aiden Shipley (M) def. Roel Fuguaio 6-2, 6-1. Doubles: Stony Bihl-Liam Mannopo (C) def. Lucas Hogle-Ryder Olson 6-1, 6-2. Jad Elayan-Dylan Siyangco (C) def. Elias Funston-Ryan Pickens 6-2, 6-3. Agustine Dang-Jordan Marquez (C) def. Jackson Butterfield-Christian Macfarlane 6-0, 6-0.
Shorewood 4 Glacier Peak 3
At Glacier Peak H.S.
Singles: Xander Gordon (S) def. Ishan Prabhune 6-2, 6-1. Riley Boyd (S) def. Nathan Olson 6-1, 6-0. Marcus Xu (G) def. Zack Binz 6-0, 7-6 (7-2), 10-7. Abhinav Mederametla (S) def. Jacob Mignogna 5-7, 6-4, 10-4. Doubles: Eli Sheffield -Kristian Hagameier (S) def. Noah Wynder-Zach Wynder 6-3, 6-3. Max Hamlot-Dalton Olson (G) def. Zachary Gordon-Winston Yao 6-2, 6-1. Krew Russon-Jason Kim (G) def. Drew Boyd-Austin Timms 6-2, 6-3.
Oak Harbor 5, Stanwood 2
Singles: Henry Schuller (O) def. Oscar Cabe 6-1 6-1. Kellan Zill (S) def. Sean Byler 6-2 4-6 6-4. Bryce Hoffman (O) def. Grady Lamb 6-3 4-6 6-1. Tanner Perez (S) def. Alex Manuel 6-2 6-3. Doubles: Trevor Sadler-John Totten (O) def. Max Reep-Tanner Requa 6-4 6-7(1) 6-2. Joseph Welch-Matthew Hupfauer (O) def. Brodie Siegel-Jesse Henken 4-6 6-3 6-3. Jayden Wallace-Caleb Smith (O) def. Derek Nguyen-Olen Anderson6-4 4-6 6-4.
Inglemoor 6, Kamiak 1
At Kamiak H.S.
Singles: Aayush Rane (I) def. Levi Seslar 6-3, 6-3. Nathan Choey (I) def. Taylor Pyun 6-1, 6-4. George Xu (I) def. Taylor Pyun 6-1, 6-4. Doubles: Tyler Regala-Elly Lee (I) def. Edward Hammar-Christian Shin. Teddy Qiao Rui-Aryan Velo (I) def. Alvin Tran-Tony Nguyen 6-4, 6-1. Keagan Estes-Jaiden Kim (K) def. Kohei Rymo-Oliver Wakeman, 7-6.
Jackson 6, Newport 1
Singles: Sam Song (J) def. Scott Huang 6-1, 7-5. David Song (J) def. Justin Huang 6-1, 6-0. Andy Stark (J) def. Aadi Hetamasaria 6-4, 6-4. Jaden Huang (N) def. Saurish Srivastava 6-4, 6-1. Doubles: Ashton Bergman-Arhan Sinha (J) def. Andrew Luo-Ethan Li 6-0, 6-1. Rajveer Lahankar-Ryan Wijaya (J) def. Tomio Stoner-Ian Kwan 6-4, 6-2. Chris Cho-Jacob Chiang (J) def. Kyler Bui-Ashwin Anand 1-6, 6-4, 6-2.