Prep boys tennis roundup for Monday, Sept. 8:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 3A/2A South

Shorecrest 4, Mountlake Terrace 3

At Mountlake Terrace H.S.

Singles: Stephen Valmayor (M) def. Ashton Johnson 6-7(6), 6-2, 10-7. Zane Weber (S) def. Tyson Castaneda 7-6(2), 5-7, 11-9. Miles Garbaccio (S) def. Kevin Vesvarut 6-0, 6-4. Jayden Nguyen (M) def. Nathaniel Skonier 6-3, 6-2. Doubles: Owen Smith-Brandon Vuong (M) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 6-4, 6-4. Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Charlie Schofield-Edgar Zheng 4-6, 6-3, 10-7. Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) def. Joshua Bozick-Gabe Kurniawan 6-2, 6-3.

Shorewood 7, Lynnwood 0

At Lynnwood H.S.

Singles: Xander Gordon (S) def. Brandon Tran 6-1, 6-0. Seb Sanchez (S) def. Victor Nguyen 6-0, 6-0. Zack Binz (S) def. Cole Betancourt 6-0, 6-1. Ethan Dong (S) def. Jaikin Choy 6-2, 6-0. Doubles: Riley Boyd-Eli Sheffield (S) def. Jayden He-Jacob Seuferling 6-0, 6-0. Drew Johnson-Kristian Hagameier (S) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 6-0, 7-6 (8-6). Reid Bley-Jacob Mignogna (S) def. Simon Huynh-Payton Cristobal 6-1, 6-2.

Meadowdale 6, Archbishop Murphy 1

At Meadowdale H.S.

Singles: Alex Schatz (M) def. Parker Campbell 4-6, 6-3, 7-5. Caleb Angeles (M) def. Bryce Casanova 6-1, 6-2. Conor Bartell (M) def. Charlie Teichman 6-2, 6-1. Taylor Wyckoff (M) def. Nicco Urbaniak 6-1, 6-1. Doubles: Riley Imadbay-Khaitam Huynh (A) def. Dylan Nguyen-Lance Moua 3-6, 6-4, 6-1. Kai Rowse-Kyong Oh (M) def. Alex Chhin-Xavi Wilson 4-6, 6-3, 6-4. Henry Hagen-Riley Braithwaite (M) def. Max Tsang-Isaac Russell 7-5, 6-2.

Non-league

Marysville Getchell 4, Lakewood 3

At Marysville Getchell H.S.

Singles: Clemens Corall (L) def. Jonah Crain 6-0, 6-0. Dayton Lewis (L) def. James Traver 6-0, 6-0. Jake Hines (M) def. Karlen Detrick 6-0, 6-0. Michael Powers (L) def. Yash Ungarala 6-4, 7-5. Doubles: Sawyer Hurja-Tate Hurley (M) def. Ashton Tedford-Jonathan Sahatdjian 7-6 (4), 6-2. Alex Cisnero-Gabe Elder (M) def. Keola Ryden-Prince Otto 6-1, 7-5. Chris Almeda-Michael Haynes (M) def. Chris Conklin-Alex Maras 6-1, 6-4.

Mt. Vernon 4, Stanwood 3

At Mount Vernon H.S.

Singles: Oscar Cabe (S) def. Gavin Zagelow 6-4 7-5. Max Carpenter (M) def. Kellan Zill 6-1 6-2. George Tebb (M) def. Brodie Siegel 6-2 3-6 7-5. Chris Lowe (M) def. Tanner Perez 6-3 6-4. Doubles: Max Reep-Tanner Requa (S) def. Liam Carpenter-Jace Swanson 6-3 6-2. Grady Lamb-Jesse Henken (S) def. Sam Thomas-Connor Swanson 6-1 5-7 6-1. Ari Laguna-Brennan Robinson (M) def. Olen Anderson-Derek Nguyen 6-1 6-4.

— — — — — —

Edmonds-Woodway at Kamiak, 3:30 p.m.

Wesco 4A

Cascade 7, Arlington 0

At Arlington H.S.

Singles: Nathan Kim (C) def. Thomas Tsoukalas 6-2, 6-0. Jian Yang (C) def. Eli Hoover 6-4, 6-1. Clarence Bobedilla (C) def. Charles Ellwanger 6-2, 6-2. Ted Trinh (C) def. Levi Christoffersen 6-0, 6-2. Doubles: Stony Bik-Liam M. (C) def. Jaxon Angel-Jay Rusko 6-0, 6-0. Jad Elayan-Agustine Dang (C) def. Max Caldwell-Axson-Civico 6-1, 6-1. Dylan Siyangco-Jordan Marquez (C) def. Kyler Severson-Jayden Mano 6-0, 6-0.

Glacier Peak 7, Mariner 0

At Glacier Peak H.S.

Singles: Ishan Prabhune (G) def. Ilya Tambanua 7-5, 6-1. Nathan Olson (G) def. Oliver Tetelepta 6-0, 6-0. Marcus Xu (G) def. Kevin Luu 6-0, 6-0. Abhinar Mederametla (G) def. Jaiden Nguyen 6-1, 6-0. Doubles: Noah Wynder-Zach Wynder (G) def. Bien Clarin-Alex Le 6-0, 6-0. Max Hamlot-Jason Kim (G) def. Thales Pham-Tom Nguyen 6-0, 6-1. Krew Russon-Ryan Macauley (G) def. Daniel Moce-Herrald Duran 6-0, 6-1.

Jackson 7, Lake Stevens 0

At Jackson H.S.

Singles: Davis Song (J) def. Caiden Bernstein 6-1, 6-1. Saurish Srivastava (J) def. Colby Flanders 6-2, 6-2. Rajveer Lahankar (J) def. Saahith Vangala 6-3, 6-0. Arhan Sinha (J) def. Andres Robles 6-1, 6-2. Doubles: Sam Song-Andy Stark (J) def. Peter Lapin-Connor Freshwater 6-1, 6-0. Ashton Bergman-Ryan Wijaya (J) def. Gabe DuSchensne-Kaden Schwenke 6-0, 6-0. Chris Cho-Jacob Chiang (J) def. Owen Packard-Arnav Pareek 6-1, 6-1.