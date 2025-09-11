Prep boys tennis roundup for Thursday, Sept. 11
Published 9:08 pm Thursday, September 11, 2025
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco 4A
Kamiak 5, Cascade 2
At Kamiak H.S.
Singles: Levi Seslar (K) def. Nathan Kim 6-4, 7-6 (3). Dylan Kim (K) def. Jiang Yang 6-4, 6-1. Tayler Pyun (K) def. Clarence Bobadilla 6-3, 7-5. Chris McCullough (K) def. Kai Loeung 6-0, 6-0; Doubles: Stony Bik-Liam Manoppo (C) def. Edward Hammer-Christian Sith 2-6, 7-6, 1-0 (8). Jad Elayan-Agustine Dang (C) def. Alvin Tran-Tony-Nyugen 6-4, 6-1. Keagen Estes-Jaiden Kim (K) def. Dylan Siyangco-David Tran 3-6, 6-1, 1-0 (3)
Jackson 5, Glacier Peak 2
At Jackson H.S.
Singles: David Song (J) def. Ishan Prabhune 6-1, 6-0. Andy Stark (J) def. Marcus Yu 6-3, 6-0. Nathan Olson (G) def. Saurish Srivastava 6-1, 6-1. Abhinav Mederametla 6-3, 5-7, 11-9; Doubles: Ashton Bergman-Arhan Sinha (J) def. Dalton Olson-Max Hamlot 6-2, 6-0. Rajveer Lahanker-Ryan Wijaya (J) def. Zach Wynder-Noah Wynder 6-1, 6-0. Jacob Chiang-Leo Villarreal-Corriedo 7-6 (7-3), 6-1.
Lake Stevens 6, Arlington 1
Wesco 3A/2A South
Shorewood 6, Shorecrest 1
At Kellogg M.S.
Singles: Seb Sanchez (SW) def. Ashton Johnson 6-0, 6-4. Riley Boyd (SW) def. Zane Weber 6-1, 6-4. Zack Binz (SW) def. Miles Garbaccio 6-2, 6-1. Nathaniel Skonier (SC) def. Jacob Mignogna 7-6 (1), 1-6, 10-8; Doubles: Eli Sheffield-Drew Johnson (SW) def. Asher Martin-Keane Patterson 6-2, 6-2. Kristian Hagemeier-Reid Bley (SW) def. Andrew Broweleit-Noah Koehler 7-5, 7-5. Elliott Matter-Austin Timms (SW) def. Eli Currah-Micah Koehler 6-1, 6-1.
Lynnwood 7, Meadowdale 0
At Meadowdale H.S.
Singles: Brandon Tran (L) def. Alex Schatz 6-4, 6-1. Victor Nguyen (L) def. Caleb Angeles 6-0, 6-0. Cole Betancourt (L) def. Conor Bartell 6-1, 6-3. Jaikin Choy (L) def. Taylor Wyckoff 6-0, 6-0; Doubles: Matthew Vu-Isamu Nakcahu (L) def. Dylan Nguyen-Lance Moua 6-1, 6-2. Jacob Seuferling-Simon Huynh (L) def. Kai Rowse-Kyong Oh 6-4, 6-1. Kaden Chin-Kevin Phan (L) def. Henry Hagen-Riley Braithwaite 6-3, 6-4.
Edmonds-Woodway 7, Archbishop Murphy 0
At Archbishop Murphy H.S.
Single: Nalu Akiona (E) def. Parker Campbell 6-1, 6-1. Eli Agol (E) def. Bryce Casanova 6-4, 6-3. Keston Morton (E) def. Alex Chhin def. 6-0, 6-1. Finn Crawford (E) def. Charles Teichman 2-6, 7-5, 10-8; Doubles: Stas Agol-Duncan Marsh (E) Nicholas Lewark-Khaitam Huynh 6-2, 6-2. Kems Argopradipto-Abraham Ho (E) def. Riley Imadhay-Xavi Wilson 6-3, 6-0. Boris Kuzmanov-Toshi Gilginis (E) def. Henry Fahey-Ivan Hernandez 6-0, 6-4.
Wesco 3A/2A North
Stanwood 5, Everett 2
At Clark Park
Singles: Oscar Cabe (S) def. Jericho Brown 6-2, 6-1. Kellan Zill (S) def. Ethan Buenaventura 6-3, 6-4. Brody Rouse (E) def. Derek Nguyen 6-1, 6-3. Brody Siegel (S) def. Samuel Russell 7-5, 7-5; Doubles: Max Reep-Tanner Requa (S) def. Owen Brunni-Evan Brunni 7-5, 2-6, 7-6 (7-5). Grady Lamb-Jesse Henken (S) def. Isaac Taylor-Dian Dody 6-3, 6-3. Cobin Chadwick-Maxwell Bowman (E) def. Luiz Margues Peixoto-Tanner Perez 6-4, 6-3.
Snohomish 7, Marysville Getchell 0
At Marysville Getchell H.S.
Singles: Jackson Fawcett (S) def. Jonah Crain 6-0, 6-0. Tully VanAssche (S) def. James Traver 6-3, 6-0. Colton Moores (S) def. Jake Hines 6-0, 6-0. Ayaan Shariff (S) def. Yash Ungarala 6-0, 6-0; Doubles: Everett Woolley-Alden Graafstra (S) def. Sawyer Hurja-Tate Hurley 6-0, 6-0. Taron Allison-Ryan Fykerud (S) def. Gabe Elder-Alex Cisnero 6-1, 6-2. Carter Moores-Noah Calle (S) def. Jimmy Kruger-Michael Haynes 6-0, 6-1.
Monroe 7, Marysville Pilchuck 0
At Monroe H.S.
Singles: Miguel Malagan (Mo) def. Clancey Flynn 6-2, 6-0. Isiah Kiehl (Mo) def. Jackson Watson 6-0, 6-1. Aiden Shipley (Mo) def. Dylan Turner 6-4, 6-2. Camden Potter (Mo) def. Emmitt Beecher 6-0, 6-0. Doubles: Ryan Pickens-Lucas Hogle (Mo) def. Felix Beach-Kayne-Khademi 6-0, 6-0. Elias Funston-Ryder Olson (Mo) def. Brady Holliday-Sawyer Wentworth 6-0, 6-0. Christian Macfarlane-Jackson Butterfield (Mo) def. Adolfo Ramos-Isaac Harrison 6-1, 6-0.
Non-league
Mountlake Terrace 7, Mariner 0
At Mariner H.S.
Singles: Stephen Valmayor (MT) def. Oliver Tetelepta 6-0, 6-0. Tyson Castaneda (MT) def. Bien Clarin 6-3, 6-1. Kevin Vesvant (MT) def. Alex Le 6-0, 6-0. Jayden Nguyen (MT) def. Thales Pham 6-0, 6-0; Doubles: Owen Smith-Brandon Vuong (MT) def. Ilya Tambanua-Jaiden Nguyen 6-2, 7-6 (4). Edgar Zheng-Tenzin Nangyal (MT) def. Daniel Moce-Tom Nguyen 6-3, 6-0. Jaedon Belo-Carlos Brown (MT) def. Kevin Luu-Eric Pham 6-3, 6-3.
Northwest
Lakewood at Ferndale, score not reported.