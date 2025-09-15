Prep roundup for Monday, Sept. 15
Published 9:24 pm Monday, September 15, 2025
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS TENNIS
Wesco 3A/2A North
Stanwood 7, Marysville Pilchuck 0
At Stanwood H.S.
Singles: Max Reep (S) def. Clancy Flynn 6-0, 6-0. Tanner Requa (S) def. Emmitt Beecher 6-0, 6-0. Brody Siegel (S) def. Felix Beach 6-0, 6-0. Tanner Perez (S) def. Kayne Khademi 6-0, 6-0; Doubles: Oscar Cabe-Kellan Zill (S) def. Brady Holliday-Sawyer Wentworth 6-0, 6-0. Grady Lamb-Jesse Henken (S) def. Adolfo Ramos-Edgar Hernandez Del Rio 6-0, 6-0. Luiz Marques Peixoto-Derek Nguyen (S) def. Isaac Harrison-Alan Roman De La Torre 6-0, 6-0.
Snohomish 5, Monroe 2
At Snohomish H.S.
Singles: Jackson Fawcett (S) def. Miguel Malagon 6-0, 6-2. Tully VanAssche (S) def. Isiah Kiehl 6-1, 6-4. Colton Moores (S) def. Aiden Shipley 6-1, 6-4. Camden Potter (M) def. Ayaan Shariff 4-6, 6-1, 10-6; Doubles: Everett Woolley-Alden Graafstra (S) def. Ryan Pickens-Lucas Hogle 6-2, 6-1. Elias Funston-Ryder Olson (M) def. Taron Allison-Ryan Fykerud 6-4, 3-6, 10-6. Noah Calle-Carter Moores (S) def. Christian MacFarlane 7-6 (4), 6-3.
Everett 6, Marysville Getchell 1
At Everett H.S.
Singles: Jonah Crain (M) def. Jericho Brown 7-6 (4), 6-1. Brody Rouse (E) def. James Traver 6-1, 6-1. Ethan Buenaventura (E) def. Jake Hines 6-2, 6-4. Samuel Russell (E) def. Yash Ungarala 6-0, 6-0; Doubles: Evan Brunni-Owen Brunni (E) def. Sawyer Hurja-Diego Munoz 6-0, 6-0. Colton Marks-Isaac Taylor (E) def. Gabe Elder-Tate Hurley 6-0, 6-2. Cobin Chadwick-Maxwell Bowman (E) def. Jimmy Kruger-Alex Cisnero 6-2, 6-0.
Wesco 4A
Lake Stevens 7, Mariner 0
At Lake Stevens H.S.
Singles: Caiden Bernstein (L) def. Ilya Tambanua 6-1, 6-3. Saahith Vangala (L) def. Bien Clarin 6-1, 6-1. Andres Robles (L) def. Oliver Tetelepta 6-2, 6-2. Connor Anders-Freshwater (L) def. Jaiden Nguyen 6-4, 4-1 (inj. ret.). Colby Flanders-Peter Lapin (L) def. Tom Nguyen-Daniel Moco 6-0, 6-1. Kaden Schwenke-Gabe Duchesne (L) def. Alex Le-Thales Pham 6-3, 6-1. James Eichert-Clement Vrillaca (L) def. Herrald Duran-Eric Pham 6-0, 6-1.
Jackson 6, Cascade 1
At Cascade H.S.
Singles: Samuel Song (J) def. Nathan Kim 6-3, 6-0. Saurish Srivastava (J) def. Jiang Yang 6-4, 6-1. Ryan Wijaya (J) def. Clarence Robadilla 6-0, 6-1. Ted Trinh (C) def. Jordan Gagon 6-3, 6-3; Doubles: David Song-Andy Stark (J) def. Stony Bik-Liam Manoppo 6-1, 6-0. Ashton Bergman-Arhan Sinha (J) def. Jad Elayan-Agustine Dang 6-1, 6-1. Rajveer Lahankar-Chris Cho (J) def. Dylan Siyangco-Jordan Marquez 6-1, 6-4.
Kamiak 7, Arlington 0
At Kamiak H.S.
Singles: Levi Seslan (K) def. Otto Hultman-Alwaen 6-1, 6-2. Dylan Kim (K) def. Eli Hoover 6-1, 6-1. Taylor Pyun (K) def. Thomas Tsoukalas 3-6, 6-0, 6-0. Chris McCullough (K) def. Charles Ellwanger 6-0, 6-1; Doubles: Edward Hammar-Christian Shin (K) def. Jason Angel-Jay Rusko 6-3, 6-0. Paul Ha-Zane Labugen (K) def. Max Caldwell-Kyler Severson 6-0, 6-3. Keagan Estes-Jaiden Kim (K) def. Kyler Powell-Kade Martin 6-0, 6-0.
Wesco 3A/2A South
Lynnwood 5, Mountlake Terrace 2
At Lynnwood H.S.
Singles: Stephen Valmayor (M) def. Brandon Tran 6-3, 6-3. Victor Nguyen (L) def. Brandon Vuong 6-4, 7-5. Cole Betancourt (L) def. Owen Smith 6-4, 6-2. Jaikin Choy (L) def. Jaden Nguyen 6-2, 6-3; Doubles: Tyson Castaneda-Kevin Vesvarut (M) def. Isamu Nakano-Matthew Vu 6-7 (1), 6-2, 6-2. Jayden He-Jacob Seuferling (L) def. Edgar Zheng-Tenzin Namgyal 7-6 (3), 6-4. Kaden Chor-Simon Huynh (L) def. Josh Bozick-Carlos Brown 7-6 (4), 7-6 (5).
Shorewood 6, Archbishop Murphy 1
At Shorewood H.S.
Singles: Seb Sanchez (S) def. Bryce Casanova 6-0, 6-0. Xander Gordon (S) def. Parker Campbell 6-0, 6-0. Zack Binz (S) def. Alex Clurr 6-0, 6-0. Jacob Mignogna (S) def. Charlie Tecchinam 6-0, 6-1; Doubles: Kristian Hagemeier-Drew Johnson (S) def. Haitan Huyun-Nicholas Lewark 6-0, 6-0. Reid Bley-Elliott Marter (S) def. Xan Wilson-Riley Imadoay 6-1, 6-0. Henry Fahey-Wau Huhadeo (A) def. Austin Timms-Brian Harris 6-3, 4-6, 1-0 (7).
Edmonds-Woodway 7, Meadowdale 0
At Edmonds-Woodway H.S.
Singles: Nalu Akiona (E) def. Alex Schatz 6-4, 6-0. Liam Milstead (E) def. Caleb Angeles 6-1, 6-3. Erik Alsdorf (E) def. Conor Bartell 6-2, 6-1. Eli Agol (E) def. Taylor Wyckoff 6-0, 6-2; Doubles: Logan Rader-Teo Mahoney (E) def. Dylan Nguyen-Lance Moua 6-0, 6-3. Will Speaer-Joe Menanno (E) def. Kai Rowse-Kyong Oh 6-2, 6-0. Toshi Gilginis-Keston Morton (E) def. Henry Hagen-Nikos Karnickis 6-1, 6-1.
Non-league
Glacier Peak 6, Shorecrest 1
At Glacier Peak H.S.
Singles: Ishan Prabune (G) def. Ashton Johnson 6-1, 6-4. Marcus Xu (G) def. Zane Weber 7-5, 6-1. Nathan Olson (G) def. Miles Garbaccio 6-0, 6-2. Abhinav Mederamtla (G) def. Nathaniel Skonier 6-3, 6-4; Doubles: Dalton Olson-Max Hamlot (G) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 2-6, 6-1, 1-0 (1). Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Noah Wynder-Zach Wynder 6-2, 7-5. Ryan Macauley-Ethan Work (G) def. Andrew Broweleit-Noah Koehler 6-3, 6-1.
Northwest
Lynden 6, Lakewood 1
GIRLS SOCCER
Non-league
Oak Harbor 6, Everett 1