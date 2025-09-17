Prep boys tennis roundup for Wednesday, Sept. 17:

Wesco 4A

Cascade 4, Glacier Peak 3

At Cascade H.S.

Singles: Ishan Prabhune (G) def. Nathan Kim 6-4, 6-3, 10-5. Jiana Yang (C) def. Marcus Xu 6-4, 7-6 (0). Nathan Olson (G) def. Stony Bik 6-4, 6-2. Abhinar Mederametla (G) def. Clarence Bobadilla 6-4, 6-4. Jad Elayan-Liam Manoppo (C) def. Max Hamlot-Dalton Olson 6-3, 6-2. Dylan Siryangco-Agustine Dang (C) def. Krew Russon-Ryan Macauley 6-3, 6-4. Jordan Marquez-Kai Loeung (C) def. Noah Wyrder-Zach Wynder 6-3, 6-2.

Kamiak 7, Mariner 0

At Mariner H.S.

Singles: Levin Seslar (K) def. Ilya Tambanua 6-1, 6-0. Chris McCullough (K) Oliver Tetelepea 6-0, 6-0. Christian Shin (K) def. Alex Le 6-0, 6-0. Edward Hammar (K) def. Hyrum Camara 6-0, 6-0. Doubles: Alvin Tran-Tony Nguyen (K) def. Kevin Luu-Tom Nguyen 6-3, 6-4. Shar Kalton-Isaac An (K) def. Preston K.-Daniel Moce 6-0, 6-0. Daniel Ha-Julian Choe (K) def. Colby Johnson-Leon Kim 6-0, 6-0.

Jackson 7, Arlington 0

At Arlington H.S.

Singles: Ashton Bergman (J) def. Eli Hoover 6-0, 6-1. Arhan Sinha (J) def. Charles Ellwanger 6-0, 6-0. Jacob Chiang (J) def. Kyler Rowell 6-1, 6-0. Chris Cho (J) def. Max Caldwell 6-1, 6-0. Doubles: David Song-Andy Stark (J) def. Otto Hultman-Alwen-Thomas Tsoukalas 6-0, 6-0. Samuel Song-Rajveer Lahankar (J) def. Jay Rusko-Jaxon Angel 6-1, 6-1. Jordan Gagon-Leo Villareal (J) def. Kyler Severson-Kade Martin 6-0, 6-1.

Wesco 3A/2A North

Everett 7, Marysville Pilchuck 0

At Marysville Pilchuck H.S.

Singles: Brody Rousse (E) def. Clancy Flynn 6-0, 6-1. Samuel Russell (E) def. Felix Beach 6-0, 6-0. Colton Marks (E) def. Brady Holliday 6-0, 6-0. Gavin Lewis (E) def. Edgar Hernandez Del Rio 6-1, 6-0. Doubles: Owen Brunno-Evan Brunno (E) def. Emmitt Beecher-Kayne Khademi 6-0, inj. fft. Jerich Brown-Ethan Buenaventura (E) def. Adolfo Ramos-Isaac Harrison 6-0, 6-0. Isaac Taylor-Cobin Chadwick (E) def. Jamin Aravjo Herrera-Alan Roman De La Torre 6-0, 6-0.

Monroe 7, Marysville Getchell 0

At Marysville Getchell H.S.

Singles: Miguel Malagon (Mo) def. Jonah Crain 6-1, 6-3. Isiah Kiehl (Mo) def. James Traver 6-1, 6-2. Aiden Shipley (Mo) def. Jake Hines 6-0, 6-0. Camden Potter (Mo) def. Yash Ungarala 6-0, 6-2. Doubles: Ryan Pickens-Lucas Hogle (Mo) def. Sawyer Hurja-Diego Munoz 6-1, 6-0. Elias Funston-Ryder Olson (Mo) def. Gabe Elder-Tate Hurley 6-0, 6-0. Christian MacFarlane-Jackson Butterfield (Mo) def. Jimmy Kruger-Michael Haynes 6-1, 6-0.

Snohomish 5, Stanwood 2

At Snohomish H.S.

Singles: Jackson Fawcett (Sn) def. Oscar Cabe 6-1, 6-1. Tully VanAssche (Sn) def. Kellan Zill 6-2, 6-3. Colton Moores (Sn) def. Brody Siegel 6-2, 6-0. Ayaan Shariff (Sn) def. Tanner Perez 6-2, 6-4. Doubles: Everett Woolley-Alden Graffstra (Sn) def. Max Reep-Tanner Requa 6-3, 7-5. Grady Lamb-Jess Henken (St) def. Taron Allison-Ryan Fykerud 4-6, 7-5 (10-8). Luiz Marques Peixoto-Derek Nguyen (St) def. Noah Calle-Carter Moores 7-5, 7-5.

Wesco 3A/2A South

Shorecrest 6, Archbishop Murphy 1

Singles: Ashton Johnson (S) def. Riley Imadhay 6-0, 6-0. Zane Weber (S) def. Xavi Wilson 6-1, 6-0. Miles Garbaccio (S) def. Rex Jobe 6-0, 6-0. Nathaniel Skonier (S) def. Charles Teichman 6-1, 6-0. Doubles: Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Parker Campbell-Bryce Casanova 6-3, 6-0. Asher Martin-Keane Patterson (S) def. Nicholas Lewark-Khaiton Huynh 3-6, 6-3, 10-7. Henry Fahey-Ivan Hernandez (A) def. Andrew Broweleit-Noah Koehler 6-3, 3-6, 10-4.

Shorewood 7, Meadowdale 0

At Shorewood H.S.

Singles: Seb Sanchez (S) def. Alex Schatz 6-0, 6-0. Xander Gordon (S) def. Caleb Angeles 6-0, 6-0. Zack Binz (S) def. Conor Bartell 6-0, 6-0. Jacob Mignogna (S) def. Taylor Wycoff 6-0, 6-1. Doubles: Drew Johnson-Kristian Hagemeier (S) def. Dylan Nguyen-Lance Mova 6-0, 6-2. Alder Macky-Ryan Rosenberg (S) def. Kai Rowse-Kyong Oh 6-0, 6-1. Elliott Marter-Scott Swartzwelder (S) def. Henry Hagen-Nikos Karnikis 6-0, 6-0.

Mountlake Terrace at Edmonds-Woodway, scores not reported

Northwest

Bellingham at Lakewood, scores not reported

Non-league

Lake Stevens 7, Lynnwood 0

At Lake Stevens H.S.

Singles: Caiden Bernstein (LS) def. Victor Nguyen 6-4, 4-6, 10-6. Colby Flanders (LS) def. Cole Betancourt 6-3, 2-6, 10-5. Andres Robles (LS) def. Joakin Choy 6-1, 6-3. Conner Anders-Freshwater (LS) def. Kaden Choy 6-3, 7-6 (8). Doubles: Soahith Vangala-Peter Lapin (LS) def. Jacob Seuferling-Isamu Nakono 6-1, 6-0. Clement Vrilloq-James Eichert (LS) def. Simon Hyunh-Kevin Phan 6-3, 6-2. Gabe Duchesne-Kaden Schwenke (LS) def. Ari Bettrom-Payton Cristobal 6-2, 7-6.