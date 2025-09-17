Prep roundup for Tuesday, Sept. 16
Published 8:00 am Wednesday, September 17, 2025
Prep roundup for Tuesday, Sept. 16:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
BOYS TENNIS
Non-league
Everett 4, Arlington 3
ARLINGTON — Singles: Otto Hultman-Alwaen (A) def. Brody Rouse 6-2, 6-2. Eli Hoover (A) def. Samuel Russell 7-5, 6-4. Thomas Tsoukalas (A) def. Colton Marks 6-3, 6-4. Gavin Lewis (E) def. Kyler Severson 6-3, 6-4; Doubles: Owen Brunni-Evan Brunni (E) def. Jaxson Angel-Jay Rusko 6-0, 6-4. Jericho Brown-Ethan Buenaventura (E) def. Max Caldwell-Charles Ellwanger 6-7 (4), 6-0, 10-7. Isaac Taylor-Cobin Chadwick (E) def. Kyler Rowell-Kade Martin 6-3, 6-1.
CROSS COUNTRY
Wesco
Glacier Peak, Shorewood, Cascade at Mountlake Terrace
At Ballinger Field
Girls team scores: Shorewood 24, Glacier Peak 44, Mountlake Terrace 65
Boys team scores: Glacier Peak 24, Shorewood 32, Mountlake Terrace 82, Cascade 112