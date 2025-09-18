Prep boys tennis roundup for Thursday, Sept. 18:

Wesco 4A

Kamiak 6, Lake Stevens 1

At Kamiak H.S.

Singles: Levi Seslar (K) def. Caiden Bernstein 6-4, 6-3. Dylan Kim (K) def. Saahith Vangala 6-3, 6-3. Andres Robles (L) def. Taylor Pyun 7-6(7), 6-3. Chris McCullough (K) def. Connor Anders-Freshwater 6-2, 6-2; Doubles: Edward Hammar-Christian Shin (K) def. Colby Flanders-Peter Lapin 6-1, 6-1. Keagan Estes-Caiden Kim (K) def. Clement Vrillace-James Eichert 6-2, 6-3. Zane Labugen-Paul Ha (K) def. Kaden Schwenke-Gabe Duchesne 6-3, 6-2.

Glacier Peak 7, Arlington 0

At Glacier Peak H.S.

Singles: Ishan Prabhune (G) def. Otto Hultman-Alwen 6-0, 6-1. Marcus Xu (G) def. Charles Ellwanger 6-1, 6-0. Nathan Olson (G) def. Max Caldwell 6-0, 6-0. Abinar Mederametla (G) def. Kade Martin 6-0, 6-0; Doubles: Max Hamlot-JJ Westlund (G) def. Thomas Tsoukalas-Eli Hoover 6-1, 5-7, 10-6. Krew Russon-Ryan Macauley (G) def. Jay Rusko-Jaxson Angel 6-1, 6-1. Noah Wynder-Zach Wynder (G) def. Kyler Rowell-Kyler Severson 6-1, 6-0.

Jackson 7, Mariner 0

At Jackson H.S.

Singles: Ryan Wijaya (J) def. Bien Clarin 6-0, 6-0. Leo Villarreal-Carriedo (J) def. Oliver Tetelepta 6-1, 6-1. Vivaan Pillai (J) def. Alex Le 6-0, 6-0. Samir Samikov (J) def. Hyrum Camara 6-1, 6-1; Doubles: Andy Stark-Jordan Gagon (J) def. Kevin Lun-Tom Nguyen 6-1, 6-1. Ashton Bergman-JJ Moreno (J) def. Jaiden Nguyen-Daniel Moce 6-1, 6-1. Daniel Yoon-Saurish Srivastava (J) def. Thales Pham-Herrald Duran 6-0, 6-0.

Wesco North 3A/2A

Snohomish 7, Marysville Pilchuck 0

At Marysville Pilchuck H.S.

Singles: Colton Moores (S) def. Clancey Flynn 6-1, 6-1. Ayaan Shariff (S) def. Jackson Watson 6-1, 6-1. Taron Allison (S) def. Felix Beach 6-0, 6-0. Ryan Fykerud (S) def. Kayne Khademi 6-0, 6-0; Doubles: Noah Calle-Carter Moores (S) def. Brady Holliday-Sawyer Wentworth 6-0, 6-0. William Green-Tej Koganti (S) def. Adolfo Ramos-Isaac Harrison 6-0, 6-0. Chase Beazer-Connor Hall (S) def. Edgar Hernandez Del Rio-Jamin Araujo Herrera 6-0, 6-0.

Monroe 5, Everett 2

At Monroe H.S.

Singles: Miguel Malagon (M) def. Jericho Brown 6-4, 6-2. Isaiah Kiehl (M) def. Brody Rouse 6-0, 6-2. Aiden Shipley (M) def. Ethan Buenaventura 6-4, 6-2. Camden Potter (M) def. Samuel Russell 7-5, 7-6(4); Doubles: Evan Brunni-Owen Brunni (E) def. Ryan Pickens-Lucas Hogle 6-0, 6-3. Elias Funston-Ryder Olson (M) def. Colton Marks-Isaac Taylor 6-1, 7-6(2). Cobin Chadwick-Maxwell Bowman (E) def. Jackson Butterfield-Christian Macfarlane 6-3, 6-3.

Stanwood 7, Marysville Getchell 0

At Stanwood H.S.

Singles: Oscar Cabe (S) def. Jonah Crain 6-0, 6-0. Kellan Zill (S) def. James Traver 6-0, 6-0. Luiz Marques Peixoto (S) def. Jake Hines 7-5, 6-0. Derek Nguyen (S) def. Yash Ungarala 6-0, 6-0; Doubles: Max Reep-Tanner Requa (S) def. Sawyer Hurja-Diego Munoz 6-0, 6-1. Jesse Henken-Grady Lamb (S) def. Gabe Elder-Tate Hurley 6-1, 6-1. Brody Siegel-Tanner Perez (S) def. Alex Cisnero-Michael Haynes 6-0, 6-0.

Wesco South 3A/2A

Shorewood 6, Mountlake Terrace 1

At Mountlake Terrace H.S.

Singles: Seb Sanchez (S) def. Stephen Valmayor 6-2, 6-4. Xander Gordon (S) def. Kevin Vasvarut 6-0, 6-0. Zack Binz (S) def. Tyson Castaneda 6-0, 6-1. Jayden Nguyen (M) def. Ryan Rosenberg 3-6, 6-4, 10-5; Doubles: Riley Boyd-Eli Sheffield (S) def. Owen Smith-Brandon Vuong 6-0, 6-1. Drew Johnson-Kristian Hagemeier (S) def. Edgar Zheng-Josh Bozick 6-0, 6-0. Reid Bley-Alder Macky (S) def. Tenzin Namgyal-Carlos Brown 6-3, 6-3.

Edmonds-Woodway 4, Lynnwood 3

At Lynnwood H.S.

Singles: Nalu Akiona (E) def. Brandon Tran 6-2, 6-4. Victor Nguyen (L) def. Liam Milsted 6-3, 6-0. Cole Betancourt (L) def. Erik Alsdorf 6-3, 6-3. Eli Agol (E) def. Jaikin Choy 6-4, 6-2; Doubles: Logan Rader-Mateo Mahoney (E) def. Isamu Nakamo-Matthew Vu 7-6(9-7), 7-6(3). Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Benny Huerta-Tashi Gilginis 7-5, 7-5. Stas Agol-Caleb Agol (E) def. Kaden Chor-Simon Huynh 6-4, 6-4.

Shorecrest 7, Meadowdale 0

At Meadowdale H.S.

Singles: Ashton Johnson (S) def. Alex Schatz 6-1, 6-1. Zane Weber (S) def. Caleb Angeles 6-0, 6-3. Miles Garbaccio (S) def. Taylor Wyckoff 6-1, 6-0. Nathaniel Skonier (S) def. Dylan Nguyen 6-3, 7-6(2); Doubles: Shane McMullen-Asher Martin (S) def. Lance Moua-Kai Rowse 6-0, 6-0. Andrew Browcleit-Noah Koehler (S) def. Kyong Oh-Nikos Karnickis 6-0, 6-1. Keane Patterson-Micah Koehler (S) def. Henry Hagen-Riley Braithwaite 6-1, 6-0.

Non-league

Cascade 6, Archbishop Murphy 1

At Cascade H.S.

Singles: Jiang Yang (C) def. Bryce Casanova 6-0, 6-0. Ted Trinh (C) def. Alex Chhin 6-2, 6-2. Kai Locung (C) def. Rex Jobe 6-2, 6-1. Charlie Teichman (A) def. Shivron Manickam 6-2, 1-3 (medical default); Doubles: Stony Bik-Jad Elayan (C) def. Nicholas Lewark-Khaitam Huynh 6-0, 6-3. Dylan Siayngco-David Tran (C) def. Parker Campbell-Ivan Hernandez 6-3, 7-6(2). Roel Fuguiao-Kian Arayata (C) def. Riley Imadhay-Xavi Wilson 6-3, 4-6, 10-7.