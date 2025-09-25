Jackson, Shorewood continue undefeated league starts

Prep boys tennis roundup for Thursday, Sept. 25:

Wesco 4A

Jackson 7, Lake Stevens 0

At Lake Stevens H.S.

Singles: David Song (J) def. Caiden Bernstein 6-0, 6-1. Andy Stark (J) def. Saahith Vangala 6-0, 6-4. Dev Agarwal (J) def. Peter Lapin 6-0, 6-0. Leo Villarreal-Carriedo (J) def. Conner Anders-Freshwater 6-1, 6-3; Doubles: Arhan Sinha-Ryan Wijaya (J) def. Colby Flanders-Andres Robles 6-3, 6-3. Rajveir Lahankar-Jacob Chiang (J) def. Gabe Duchesne-Owen Packard 6-0, 6-1. Jordan Gagon-Chris Cho (J) def. Kaden Schwenke-Clement Vrillace 6-3, 6-3.

Cascade 6, Arlington 1

At Cascade H.S.

Singles: Nathan Kim (C) def. Otto Hultman-Alwen 6-2, 7-5. Jiang Yang (C) def. Eli Hoover 6-1, 6-0. Clarence Bobadilla (C) def. Thomas Tsoukalas 6-1, 6-4. Charles Ellwanger (A) def. Kian Arayata 6-4, 6-0; Doubles: Stony Bik-Dylan Siaynco (C) def. Jaxon Angel-Jay Rujko 6-2, 6-2. Jordan Marquez-Agustine Dang (C) def. Kyler Rowell-Max Caldwell 6-0, 6-1. Ted Trinh-Kai Loeung (C) def. Kade Martin-Kyler Severson 6-1, 6-2.

Glacier Peak at Mariner, score not reported

Wesco 3A/2A South

Shorewood 6, Mountlake Terrace 1

At Shorewood H.S.

Singles: Xander Gordon (S) def. Stephen Valmayor 6-0, 6-1. Ethan Dong (S) def. Kevin Vasvarut 7-6(3), 4-6, 10-2. Jacob Mignogna (S) def. Tysen Casteneda 6-4, 7-5. Drew Johnson (S) def. Gabe Kurniawan 6-0, 6-0; Doubles: Owen Smith/Brandon Vuong (M) def. Eli Sheffield/Reid Bley 7-6(5), 4-6, 10-5. Austin Timms/Winston Yao (S) def. Jayden Nguyen/Josh Bozic 7-6(2), 4-6, 10-4. Drew Boyd/Elliott Marter (S) def. Carlops Brown/Gabe Jolosky 6-1, 6-1.

Edmonds-Woodway 7, Archbishop Murphy 0

At Edmonds-Woodway H.S.

Singles: Liam Milstead (E) def. Bryce Casanora 6-0, 6-1. Eli Agol (E) def. Parker Campbell 6-2, 6-4. Tao Mahoney (E) def. Rex Jobe 6-2, 6-1. Marcel Rickman (E) def. Charles Teichman 6-2, 6-3; Doubles: Nalu Akiona-Erik Alsdorf (E) def. Khaitan Huynh-Nicholas Lewark 6-1, 6-0. Joe Menanno-Will Spear (E) def. Riley Imadhay-Xavi Wilson 6-0, 6-1. Benny Huerta-Toshi Gilginis (E) def. Henry Fahey-Ivan Hernandez 6-2, 6-3.

Wesco 3A/2A North

Stanwood 7, Marysville Getchell 0

At Marysville Getchell H.S.

Singles: Luiz Otavio Marquez Peixoto (S) def. Jonah Crain 6-1, 6-1. Grady Lamb (S) def. Jake Hines 6-0, 6-2. Jesse Henken (S) def. Sawyer Hurja 6-2, 6-1. Jaden Fozard (S) def. Tate Hurley 6-0, 6-4; Doubles: Oscar Cabe-Kellan Zill (S) def. Yash Ungarala-Diego Munoz 6-0, 6-0. Jake Worsham-Max Reep (S) def. Gabe Elder-Alex Cisnero 6-0, 6-1. Derek Nguyen-Brody Siegel (S) def. Jimmy Kruger-Michael Haynes 6-1, 6-0.

Non-league

Kamiak 6, Monroe 1

At Monroe H.S.

Singles: Levi Seslar (K) def. Camden Potter 6-1, 6-0. Dylan Kim (K) def. Ryan Pickens 6-2, 6-0. Isiah Kiehl (M) def. Taylor Pyun 6-2, 6-4, 10-3. Chris McCullough (K) def. Jackson Butterfield 6-0, 6-0; Doubles: Edward Hammar-Christian Shin (K) def. Miguel Malagon-Aiden Shipley 7-6(6), 6-4. Jaiden Kim-Keagan Estes (K) def. Elias Funston-Lucas Hogle 7-6(4), 6-2, 12-10. Zane Labugen-Paul Ha (K) def. Christian Macfarlane-Brady Williams 6-1, 6-0.