Glacier Peak, Stanwood among Tuesday winners

Prep boy tennis roundup for Tuesday, Sept. 30:

(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)

Wesco 4A

Glacier Peak 5, Lake Stevens 2

At Glacier Peak H.S.

Singles: Ishan Prabhune (G) def. Caiden Bernstein 6-1, 6-0. Marcus Xu (G) def. Saahith Vangala 6-2, 6-1. Nathan Olson (G) def. Peter Lapin 6-1, 6-2. Abhinar Mederametla (G) def. Conner Anders-Freshwater 6-3, 5-7 (10-8). Doubles: Colby Flanders-Andres Robles (L) def. Max Hamlot-Dalton Olson 6-0, 6-1. Ryan Macauley-Krew Russon (G) def. Kaden Schwenke-James Eichert 6-2, 6-0. Owen Packard-Clement Vrillaca (L) def. Ethan Work-Jason Kim 6-2, 6-3.

— — — — — —

Jackson at Kamiak, postponed

Wesco 3A/2A North

Stanwood 5, Everett 2

At Stanwood H.S.

Singles: Kellan Zill (S) def Brody Rouse 6-1, 6-1. Luiz Otavio Marques Peixoto (S) def Jericho Brown 6-0, 6-1. Grady Lamb (S) def Ethan Buenaventura 6-1, 6-2. Jesse Henken (S) def Gavin Lewis 6-3, 6-2. Doubles: Max Reep-Tanner Requa (S) def Owen Brunni-Evan Brunni 6-0, 7-6 (6). Cobin Chadwick-Maxwell Bowman (E) def Brody Siegel-Tanner Perez 6-4, 6-1. Isaac Taylor-Elisha Hekker (E) def Derek Nguyen-Jaden Fozard 7-6 (4), 6-2.

Wesco 3A/2A South

Shorecrest 4, Meadowdale 0

At Kellogg M.S., weather-shortened

Singles: Ashton Johnson (S) def. Alex Schatz 6-0, 6-0. Zane Weber (S) vs. Caleb Angeles 6-4, 5-2, DNF; Miles Garbaccio (S) def. Conor Bartell 6-0, 6-0. Nathaniel Skonier (S) vs. Dylan Nguyen 6-4, 0-1 DNF. Doubles: Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Lance Moua-Taylor Wyckoff 4-6, 6-1, 10-4. Asher Martin-Micah Koehler (S) def. Kai Rowse-Kyong Oh 6-1, 6-1. Andrew Broweleit-Noah Koehler (S) vs. Henry Hagen-Nikos Karnikis 5-0 DNF.

Edmonds-Woodway 4, Lynnwood 2

At Edmonds-Woodway H.S.

Singles: Nalu Akiona (E) def. Brandon Tran 6-1, 6-3. Victory Nguyen (L) def. Liam Mistead 4-6, 6-0, 1-0. Erik Alsdorf (E) def. Kadon Chor 6-3, 2-6, 1-0. Eli Agol (E) Jaydon He 6-2, 7-5. Isamu Nakano-Matthew Vo (L) def. Joe Menanno-Will Spear 6-2, 6-4. Lorgan Rader-Tao Mahoney (E) def. Jaikin Choy-Simon Huynh 6-2, 6-1. No. 3 doubles canceled (rain).

Non-league

Snohomish 4, Cascade 3

At Snohomish H.S.

Singles: Jackson Fawcett (S) def. Jiang Yang 6-2 6-1. Tully VanAssche (S) def. Agustine Dang 6-2, 6-1. Colton Moores (S) def. Dylan Siyangco 6-4, 6-0; Jad Elayan (C) def. Ayaan Shariff 6-4, 6-3. Doubles: Everett Woolley-Alden Graafstra (S) def. Clarence Bobadilla-Liam Manoppo 7-6 (7-1), 6-1. Kai Loeung-Jordan Marquez (C) def. Taron Allison-Ryan Fykerud 3-6, 6-1, (10-8). David Tran-Ted Trinh (C) def. Noah Calle-Carter Moores 6-4, 6-4.

Mountlake Terrace 7, Marysville Getchell 0

At Mountlake Terrace H.S.

Singles: Stephen Valmayor (MT) def. Jonah Crain 6-1, 6-0. Kevin Vesvarat (MT) def. James Traver 6-0, 6-1. Tyson Castaneda (MT) def. Jake Hines 6-1, 6-0. Gabe Jolosky (MT) win by fft. Doubles: Owen Smith-Brandon Vuong (MT) def. Yasu Ungarala-Diego Munoz 6-1, 6-0. Josh Bozick-Jayden Nguyen (MT) def. Gabe Elders-Tate Hurley 6-0, 6-2. Edgar Zheng-Carlos Brown (MT) def. Alex Cisnero-Jimmy Kruger 6-0, 6-0.

Arlington 7, Marysville Pilchuck 0

At Totem M.S.

Singles: Otto Hultman-Allen (A) def. Jackson Watson 6-2, 6-2. Jay Rusko (A) def. Brady Holliday 6-0, 6-0. Thomas Tsoukalas (A) def. Sawyer Wentworth 6-0, 6-0. Charles Ellwanger (A) def. Isaac Harrison 6-0, 6-0. Doubles: Eli Hoover-Kyler Rowell (A) def. Alan Roman De La Torre-Luke Mackay 6-0, 6-1. Arlington win by fft. Arlington win by fft.

Northwest

Burlington-Edison 5, Lakewood 2