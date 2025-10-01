Snohomish improves to 7-0 in dominant win
Published 9:27 pm Wednesday, October 1, 2025
Prep boys tennis roundup for Wednesday, Oct. 1:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco 3A/2A North
Snohomish 7, Marysville-Pilchuck 0
At Snohomish H.S.
Singles: Taron Allison (S) def. Clancey Flynn 6-0, 6-0. Ryan Fykerud (S) def. Jackson Watson 6-2, 6-0. Noah Calle (S) def. Felix Beach 6-0, 6-0. Carter Moores (S) won by forfeit; Doubles: William Greene-Tej Koganti (S) def. Kayne Khademi-Brady Holliday 6-2, 6-2. Chase Beazer-Jackson Hill (S) def. Edgar Hernandez Del Rio-Isaac Harrison 6-1, 6-0. Conner Hall-Conner Hallmark (S) def. Luke MacKay-Alan Roman De La Torre 6-0, 6-0.
Wesco 4A
Lake Stevens 7, Mariner 0
At Mariner H.S.
Singles: Caiden Bernstein (L) def. Jaiden Nguyen 6-0, 6-0. Saohith Vargala (L) def. Alex Le 6-0, 6-1. Kaden Schwenke (L) def. Hyrum Camara 6-0, 6-1. Clement Vrilbica (L) def. Preston Klam 6-0, 6-0; Doubles: Colby Flanders-Andres Robles (L) def. Tom Nguyen-Kevin Luu 6-2, 6-3. Peter Lapin-Conner Freshwater (L) def. Bien Clarin-Oliver Tetelepta 6-3, 6-4. Gabe DuChesne-Owen Packard (L) def. Daniel Moce-Thales Pham 6-2, 6-3.
Kamiak at Arlington, postponed
Wesco 3A/2A South
Shorecrest 7, Archbishop Murphy 0
At Gateway M.S.
Singles: Miles Garbaccio (S) def. Xavi Wilson 6-0, 6-0. Nathaniel Skonier (S) def. Henry Fahey 6-0, 6-3. Asher Martin (S) def. Rex Jobe 6-3, 6-0. Andrew Broweleit (S) def. Alex Chhin 6-3, 6-1; Doubles: Ashton Johnson-Zane Weber (S) def. Bryce Casanova-Nicholas Lewark 6-0, 6-1. Keiran Viswanathan-Shane McMullen (S) def. Khaitam Huynh-Charles Teichman 6-2, 6-1. Noah Koehler-Micah Koehler (S) def. Riley Imadhay-Ivan Hernandez 6-0.
Shorewood at Meadowdale, postponed
Non-league
Glacier Peak 6, Everett 1
At Clark Park
Singles: Ishan Prabhune (G) def. Brody Rouse 6-1, 6-1. Marcus Xu (G) def. Samuel Russell 6-0, 6-2. Nathan Olson (G) def. Colton Marks 6-0, 6-0. Abhinav Mederametla (G) def. Gavin Lewis 6-1, 6-3; Doubles: Owen Brunni-Evan Brunni (E) def. Max Hamlot-Dalton Olson 6-2, 6-2. Krew Russon-Ryan MaCauley (G) def. Maxwell Bowman-Cobin Chadwick 6-2, 2-6, 10-8. Jason Kim-Ethan Work (G) def. Jericho Brown-Ethan Buenaventura 4-6, 7-5, 10-8.
Bothell 6, Monroe 1
At Bothell H.S.
Singles: Andrew Lv (B) def. Ryan Pickens 6-1, 6-1. Mack McCausland (B) def. Camden Potter 6-3, 7-6(5). Caleb Howell (B) def. Jackson Butterfield 6-1, 6-3. Anson Bian (B) def. Casey Grantham 6-1, 6-0; Doubles: Miguel Malagon-Aiden Shipley (M) def. Roman Ghazal-Charlie Tchervenski 6-3, 6-2. Levi Sullivan-Thomas Scott (B) def. Lucas Hogle-Elias Funston 6-1, 6-2. Janit Kapoor-Shawn Li (B) def. Ryder Olsen-Christian Macfarlane 6-0, 6-3.
Stanwood at Lynnwood, postponed
Northwest
Burlington-Edison 5, Lakewood 2