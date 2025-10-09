Everett outlasts Monroe in Thursday matchup
Published 9:35 pm Thursday, October 9, 2025
Prep boys tennis roundup for Thursday, Oct. 9:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco 3A/2A North
Everett 4, Monroe 3
At Clark Park
Singles: Miguel Malagon (M) def. Brody Rouse 6-4, 6-1. Isaiah Kiehl (M) def. Jericho Brown 6-1, 6-0. Samuel Russell (E) def. Aiden Shipley 6-1, 7-6(5). Elias Funston (M) def. Ethan Buenaventura 6-3, 6-3; Doubles: Owen Brunni-Evan Brunni (E) def. Ryan Pickens-Lucas Hogle 6-0, 6-3. Maxwell Bowman-Cobin Chadwick (E) def. Christian Macfarlane-Jackson Butterfield 7-5, 6-7(5), 12-10. Isaac Taylor-Colton Marks (E) def. Ryder Olson-Casey Grantham 6-2, 3-6, 10-5.
Marysville Getchell 5, Marysville Pilchuck 2
At Marysville Getchell H.S.
Singles: Jackson Watson (MP) def. Jake Hines 7-5, 6-2. James Traver (MG) def. Clancey Flynn 6-7(5), 6-2, 10-6. Sawyer Hurja (MG) def. Felix Beach 6-1, 6-1. Kayne Khademi (MP) def. Tate Hurley 6-1, 6-1; Doubles: Yash Ungarala-Diego Munoz (MG) def. Brady Holliday-Emmitt Beech 6-2, 6-3. Jimmy Kruger-Alex Cisnero (MG) def. Sawyer Wentworth-Isaac Harrison 6-3, 6-1. Michael Haynes-Javier Binet (MG) def. Luke MacKay-Alan De La Torre 6-1, 6-0.
Wesco 3A/2A South
Meadowdale 4, Mountlake Terrace 3
At Mountlake Terrace H.S.
Singles: Jayden Nguyen (MT) def. Alex Schatz 6-2, 6-1. Conor Bartell (MD) def. Edgar Zheng 6-4, 3-6, 10-5. Dylan Nguyen (MD) def. Joshua Bozick 6-3, 6-3. Henry Hagan (MD) def. Josh Cho 6-4, 6-7, 10-5; Owen Smith-Brandon Vuong (MT) def. Lance Moua-Taylor Wyckoff 6-0, 6-0. Tenzin Namgyal-Gabriel Jolosky (MT) def. Kai Rowse-Kyong Oh 6-2, 6-2. Nikos Kamikis-Riley Braithwaite (MD) def. Anderson Pak-Dominick Cole 5-7, 6-1, 10-8.
Edmonds-Woodway 5, Shorecrest 2
At Edmonds-Woodway H.S.
Singles: Ashton Johnson (S) def. Nalu Akiona 6-4, 2-6, 10-7. Liam Milstead (E) def. Zane Weber 6-2, 6-2. Erik Alsdorf (E) def. Nathaniel Skonier 6-2, 6-4. Eli Agol (E) def. Andrew Broweleit 6-0, 6-2; Doubles: Miles Garbaccio-Asher Martin (S) def. Joe Menanno-Will Spear 6-0, 6-4. Logan Rader-Tao Mahoney (E) def. Keiran Viswanathan-Shane McMullen 7-5, 6-3. Benny Huerta-Toshi Gilginis (E) def. Noah Koehler-Micah Koehler 1-5, 6-4, 10-7.
Lynnwood 7, Archbishop Murphy 0
At Lynnwood H.S.
Singles: Victor Nguyen (L) def. Charles Teichman 6-1, 6-1. Brandon Tran (L) def. Nicholas Lewark 6-1, 6-3. Kaden Chor (L) def. Bryce Casanova 6-1, 6-2. Jaikin Choy (L) def. Alex Chhin 6-0, 6-0; Matthew Vu-Isamu Nakano (L) def. Khaitam Huynh-Parker Campbell 6-2, 6-4. Jacob Seuferling-Jayden He (L) def. Henry Fahey-Ivan Hernandez 6-2, 6-1. Simon Huynh-Payton Cristobal (L) def. Xavi Wilson-Riley Imadhay 6-3, 6-3.
Wesco 4A
Jackson 7, Cascade 0
At Jackson H.S.
Singles: Samuel Song (J) def. Nathan Kim 6-1, 6-1. Rajveer Lanhankar (J) def. Jiang Yang 6-3, 6-2. Ryan Wijaya (J) def. Agustine Dang 6-2, 6-1; Doubles: David Song-Ashton Bergman (J) def. Stony Bik-Liam Manoppo 6-1, 6-1. Andy Stark-Arhan Sinha (J) def. Jordan Marquez-Dylan Siyangco 6-1, 6-2. Jordan Gagon-Chris Cho (J) def. David Tran-Ted Trinh 6-0, 7-5.
Non-league
Snohomish 5, Lake Stevens 2
At Lake Stevens H.S.
Singles: Jackson Fawcett (S) def. Caiden Bernstein 6-1, 6-1. Tully VanAssche (S) def. Saahith Vangala 6-4, 2-6, 10-2. Colton Moores (S) def. Colby Flanders 6-4, 5-7, 10-6. Ayaan Shariff (S) def. Aiden Bringedahl 6-3, 6-2; Doubles: Everett Woolley-Aiden Graafstra (S) def. Peter Lapin-Andres Robles 6-1, 7-5. Kaden Schwenke-Gabe Duchesne (L) def. Taron Allison-Ryan Fykerud 6-1, 6-2. Owen Packard-Tanner Packard (L) def. Carter Moores-Noah Calle 6-4, 6-1.