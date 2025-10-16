Edmonds-Woodway dominates four-school meet
Published 9:25 pm Thursday, October 16, 2025
Prep cross country roundup for Thursday, Oct. 16:
Wesco
Mountlake Terrace, Lynnwood, Meadowdale vs. Edmonds-Woodway
At Ballinger Field
Girls team scores: Edmonds-Woodway 28, Mountlake Terrace 50, Meadowdale 53, Lynnwood 111
Boys team scores: Edmonds-Woodway 15, Mountlake Terrace 50, Meadowdale 98, Lynnwood 99
Kamiak, Cascade, Jackson, Mariner vs. Everett
At McCollum Park
Girls team scores: Kamiak 27, Jackson 31, Everett 78, Mariner 120
Boys team scores: Jackson 37, Kamiak 39, Everett 73, Mariner 102, Cascade 114
Marysville Getchell at Marysville Pilchuck
At Marysville Pilchuck H.S.
Girls team scores: Marysville Getchell 15, Marysville Pilchuck not reported
Boys team scores: Marysville Getchell 19, Marysville Pilchuck 42
