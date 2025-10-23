Kamiak picks up trio of wins on Thursday
Published 9:30 pm Thursday, October 23, 2025
Prep roundup for Thursday, Oct. 23:
Wesco South
Lynnwood 100, Archbishop Murphy 53
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Lynnwood (Caitlin Lee, Lexi Coates, Sophia Cordova, Naomi Aquino) 2:15.21; 200 freestyle—Shelby Chandler (A) 2:19.41; 200 individual medley—Coates (L) 2:34.37; 50 freestyle—Rachel Reynolds (A) 30.55; 100 butterfly—Lee (L) 1:14.64; 100 freestyle—Cordova (L) 1:12.70; 500 freestyle—Coates (L) 6:21.98; 200 freestyle relay—Archbishop Murphy (Reynolds, Valeria Mendiola, Kamille Catapang, Chandler) 2:14.98; 100 backstroke—Lee (L) 1:16.69; 100 breaststroke—Joceyln Deuman (L) 1:35.15; 400 freestyle relay—Lynnwood (Bella Abrahamyan, Acacia Yu, Deuman, Caotes) 4:55.20.
Cascade 95, Meadowdale 67
At Everett YMCA
200 medley relay—Cascade (Maya Dickerson, May Phut, Raegan Meyer, Ellie Edwards) 2:20.31; 200 freestyle—Beebe (C) 2:22.90; 200 individual medley—Dylan Buechler-Flack (M) 2:25.16; 50 freestyle—Phut (C) 26.68; 100 butterfly—Anderson (M) 1:13.39; 100 freestyle—Buechler-Flack (M) 59.90; Dickerson (C) 7:43.67; 200 freestyle relay—Cascade (Beebe, Edwards, Meyer, Phut) 2:05.58; 100 backstroke—Anderson (M) 1:09.96; 100 breaststroke—Phut (C) 1:13.97; 400 freestyle relay—Meadowdale (Anderson, Elizabeth Goergen, Leyna Ball, Buechler-Flack) 4:30.96;
At Lynnwood Pool
Kamiak, Mariner, Marysville Getchell, Marysville Pilchuck, South Whidbey
At Kamiak H.S.
Team scores: Kamiak 141, Mariner 11; Kamiak 111, MG 46; Kamiak 131, MP 19; MG 104, Mariner 12; MP 75, Mariner 24.
200 medley relay—Kamiak (Kiara Berger, Ella Jafari, Fiona Ge, Aspen Van Auken) 2:20.90; 200 freestyle—Katherine Carlson (MG) 2:12.53; 50 freestyle—Sean Carr (SW) 27.39; 1-meter diving—Avery Fairchild (K) 127.20; 100 butterfly—Stephanie Yang (K) 1:21.62; Hallie Higgins (MP) 1:00.05; 200 freestyle relay—Kamiak (Katie Zou, Jafari, Berger, Ge) 2:00.18; 100 backstroke—Loghan LaMay (K) 1:28.42; 100 breaststroke—Griffin (K) 1:39.85; 400 freestyle relay—Kamiak (Jayden Barnes, Logan LaMay, Evie Lucas, Elena Zauli) 5:19.29.
Shorecrest 97, Shorewood 89
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Shorewood (Allie Mae Gallagher, Daniel Buchholz, Olivia Sanchez, Natalia Martin) 2:00.24; 200 freestyle—Anna Bendiksen (SC) 2:06.47; 200 individual medley—Buckholz (SW) 2:18.10; 50 freestyle—Ella Luu (SC) 26.17; 1-meter diving—Maggie Beatty-Witt (SC) 208.80; 100 butterfly—Bendiksen (SC) 1:04.02; Charlotte Phillips (SC) 55.71; 500 freestyle—Finseth (SW) 6:16.91; 200 freestyle relay—Shorecrest (Lauren Reeves, Luu, Bendiksen, Phillips) 1:46.25; Gallagher (SW) 1:08.58; Buchholz (SW) 1:10.19; 400 freestyle relay—Shorecrest (Reeves, Bendiksen, Luu, Phillips) 3:55.90.
Wesco North
Stanwood 118, Snohomish 52
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Stanwood (Alora de Vera, Anna Paul, Sophie Plano, Alex Marquis) 2:03.72; 200 freestyle—Ryan Wright (St) 2:17.86; 200 individual medley—Paul (St) 2:26.16; 50 freestyle—Marquis (St) 28.35; 100 butterfly—de Vera (St) 1:08.98; Marquis (St) 1:00.52; 500 freestyle—Wright (St) 6:08.92; 200 freestyle relay—Stanwood (de Vera, Marquis, Plano, Paul) 1:50.73; 100 backstroke—de Vera (St) 1:11.41; 100 breaststroke—Paul (St) 1:15.21; 400 freestyle—Stanwood (Olivia Otto, Wright, Kaelyn Caskey, Plano) 4:19.51.
Glacier Peak 125, Marysville Getchell 45
Glacier Peak 124, Marysville Pilchuck 45
At Marysville Pilchuck H.S.
200 medley relay—Glacier Peak (Taylor Thompson, Anna Becerra, Jolie Takano, Riley Lowell) 2:06.55; 200 freestyle—Keelie Sullivan (G) 2:03.89; 200 medley relay—Higgins (MP) 2:20.03; 50 freestyle—Sullivan (G) 26.40; 1-meter diving—Claire Butler (G) 234.05; 100 butterfly—Higgins (MP) 1:03.59; 100 freestyle—Thompson (G) 1:00.41; 500 freestyle—Takano (G) 6:16.41; 200 freestyle—Glacier Peak (Takano, Namuun Munkhnasan, Sullivan, Lowell) 1:53.16; 100 backstroke—Megan Maley (G) 1:04.33; 100 breaststroke—Brooke Vandehey (G) 1:29.71; 400 freestyle—Glacier Peak (Sullivan, Claire Hassell, Aubrey Heinson, Reeya Shind) 4:32.95.
Lake Stevens 148, Everett 34
At Lake Stevens H.S.
200 medley relay—Lake Stevens (Ainsley Miller, Addison Bowen, Emily Gesick, Mercer Allen) 2:13.40; 200 freestyle—Gwen Werner (L) 2:11.20; 200 individual medley—Devin Kwan (L) 2:45.82; 50 freestyle—Gesick (L) 28.50; 1-meter diving—Cailin Matias (L) 153.05; 100 butterfly—Bowen (L) 1:14.28; 100 freestyle—Gesick (L) 1:02.61; 500 freestyle—Miller (L) 6:25.89; 200 freestyle relay—Lake Stevens (Makayla Haack, Devin Kwan, Isabella Martin, Ella Harden) 2:00.82; 100 backstroke—Werner (L) 1:08.85; 100 breaststroke—Kwan (L) 1:22.45; 400 freestyle relay—Lake Stevens (Gesick, Harden, Serenity Watts, Werner) 4:19.36.