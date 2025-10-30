Experts make their Week 9 predictions

Published 6:30 am Thursday, October 30, 2025

By Aaron Coe

Stanwood's Michael Mascotti relays the next play to his teammates during football practice on Monday, Aug. 29, 2022 in Stanwood, Washington. (Olivia Vanni / The Herald)

Here are the picks for Week 9 of the high school football season from the experts:

Aaron Coe | Herald Sports Editor

Shorecrest over Marysville Getchell

Lake Stevens over Arlington (KRKO radio)

Mariner over Cascade

Glacier Peak over Kamiak

Sedro-Woolley over Mountlake Terrace

Mount Vernon over Shorewood

Stanwood over Everett

Snohomish over Meadowdale

Edmonds-Woodway over Ferndale

Archbishop Murphy over Sehome

Anacortes over Marysville Pilchuck

Granite Falls over King’s

Tulalip Heritage over Quilcene

Oak Harbor over Monroe

Jackson over Lynnwood

Last week’s record: 14-3

Season record: 113-29

— — — — — —

Tom Lafferty | KRKO Radio

Shorecrest over Marysville Getchell

Lake Stevens over Arlington (KRKO radio)

Mariner over Cascade

Glacier Peak over Kamiak

Sedro-Woolley over Mountlake Terrace

Mount Vernon over Shorewood

Stanwood over Everett

Snohomish over Meadowdale

Ferndale over Edmonds-Woodway

Archbishop Murphy over Sehome

Anacortes over Marysville Pilchuck

Granite Falls over King’s

Tulalip Heritage over Quilcene

Oak Harbor over Monroe

Jackson over Lynnwood

Last week’s record: 14-3

Season record: 108-34

— — — — — —

Steve Willits | Co-Host Prep Sports Weekly

Shorecrest over Marysville Getchell

Lake Stevens over Arlington (KRKO radio)

Mariner over Cascade

Glacier Peak over Kamiak

Mountlake Terrace over Sedro-Woolley

Mount Vernon over Shorewood

Stanwood over Everett

Snohomish over Meadowdale

Ferndale over Edmonds-Woodway

Archbishop Murphy over Sehome

Anacortes over Marysville Pilchuck

Granite Falls over King’s

Tulalip Heritage over Quilcene

Monroe over Oak Harbor

Jackson over Lynnwood

Last week’s record: 14-2

Season record: 114-28

