Experts make their Week 9 predictions
Published 6:30 am Thursday, October 30, 2025
Here are the picks for Week 9 of the high school football season from the experts:
Aaron Coe | Herald Sports Editor
Shorecrest over Marysville Getchell
Lake Stevens over Arlington (KRKO radio)
Mariner over Cascade
Glacier Peak over Kamiak
Sedro-Woolley over Mountlake Terrace
Mount Vernon over Shorewood
Stanwood over Everett
Snohomish over Meadowdale
Edmonds-Woodway over Ferndale
Archbishop Murphy over Sehome
Anacortes over Marysville Pilchuck
Granite Falls over King’s
Tulalip Heritage over Quilcene
Oak Harbor over Monroe
Jackson over Lynnwood
Last week’s record: 14-3
Season record: 113-29
— — — — — —
Tom Lafferty | KRKO Radio
Shorecrest over Marysville Getchell
Lake Stevens over Arlington (KRKO radio)
Mariner over Cascade
Glacier Peak over Kamiak
Sedro-Woolley over Mountlake Terrace
Mount Vernon over Shorewood
Stanwood over Everett
Snohomish over Meadowdale
Ferndale over Edmonds-Woodway
Archbishop Murphy over Sehome
Anacortes over Marysville Pilchuck
Granite Falls over King’s
Tulalip Heritage over Quilcene
Oak Harbor over Monroe
Jackson over Lynnwood
Last week’s record: 14-3
Season record: 108-34
— — — — — —
Steve Willits | Co-Host Prep Sports Weekly
Shorecrest over Marysville Getchell
Lake Stevens over Arlington (KRKO radio)
Mariner over Cascade
Glacier Peak over Kamiak
Mountlake Terrace over Sedro-Woolley
Mount Vernon over Shorewood
Stanwood over Everett
Snohomish over Meadowdale
Ferndale over Edmonds-Woodway
Archbishop Murphy over Sehome
Anacortes over Marysville Pilchuck
Granite Falls over King’s
Tulalip Heritage over Quilcene
Monroe over Oak Harbor
Jackson over Lynnwood
Last week’s record: 14-2
Season record: 114-28