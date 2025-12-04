Jackson notches multiple state-qualifying times
Published 8:58 pm Thursday, December 4, 2025
Prep boys swimming roundup for Thursday, Dec. 4:
(Note for coaches/scorekeepers: To report results and statistics, email sports@heraldnet.com. Please report results by 10:30 p.m.)
Wesco
Jackson 134, Mariner 29
MILL CREEK — Sophomore Syunta Lee was part of a Timberwolves 200 medley relay team that qualified for state by time standard, and also won the breaststroke with a qualifying time.
At West Coast Aquatics
200 medley relay—Jackson (Syunta Lee, Nolan Thai, Vincent Phillips, Prestyn Ruijters) 1:38.58; 200 freestyle—Wes Jasper (J) 1:55.64; 200 individual medley—Nolan Thai (J) 2:07.20; 50 freestyle—Phillips (J) 22.88; 100 butterfly—Ruijters (J) 56.40; 100 freestyle—Sacha Esparza (J) 55.80; 500 freestyle—Hesham Salem (J) 5:30.90; 200 freestyle relay—Jackson (Phillips, Lee, Ruijters, Thai) 1:30.80; 100 backstroke—Jonathan Yim (J) 1:01.26; 100 breastroke—Lee (J) 58.22; 400 freestyle relay (Yim, Phillips, Thai, Ryan Oh) 3:36.10.
Snohomish 136, Marysville Pilchuck 33
Snohomish 103, Marysville Getchell 79
Glacier Peak 125, Marysville Pilchuck 38
Marysville Getchell 92, Glacier Peak 90
At Snohomish Aquatic Center
200 medley relay—Snohomish (Keanu Moghrabi, Gage Peterson, Devin Love, Cody Peterson) 1:52.42; 200 freestyle—Rysen Tuomisto (S) 1:48.31; 200 individual medley—Gage Peterson (S) 2:24.53; 500 freestyle—Noah Wynder (G) 22.95; Diving—Cristian Pineda-Lopez (MG) 146.65; 100 butterfly—Jacob Christy (MG) 55.37; 100 freestyle—Tuomisto (S) 47.06; 500 freestyle—Ed Hirschi (G) 5:33.89; 200 freestyle relay—Snohomish (Tuomisto, Moghrabi, Devin Love, Ayden Albertsen) 1:39.04; 100 backstroke—Albertsen (S) 55.26; 100 breaststroke—Gage Peterson (S) 1:12.02; 400 freestyle relay—Snohomish (Cody Peterson, Tuomisto, Albertsen, Peterson) 3:43.35.
Kamiak 130, Mountlake Terrace 48
Kamiak 146, Archbishop Murphy 24
Mountlake Terrace 95, Archbishop Murphy 52
At Kamiak H.S.
200 medley relay—Kamiak (Dario Baez, Minh T. Nguyen, Kaiden Nguyen, Ryhs Fast) 1:44.75; 200 freestyle—Baez (K) 2:00.03; 200 individual medley—Bruce Wolfe (M) 2:08.05; 50 freestyle—Quinn Sievers (A) 25.10; Diving—James Richter (K) 145.30; 100 butterfly—Wolfe (M) 59.17; 100 freestyle—Baez (K) 53.12; 500 freestyle—Lewis Tai (K) 5:57.56; 200 freestyle relay—Kamiak (Jack T. Fast, Ben Chen, Kaiden Nguyen, Baez) 1:35.00; 100 backstroke—Nguyen (K) 1:06.37; 100 breaststroke—Fast (K) 1:16.47; 400 freestyle relay—Mountlake Terrace (Wolfe, Harrison Haight, Michael Okrut, Alexander Morozov) 4:06.19.
Everett 109, Monroe 66
At Everett YMCA
200 medley relay—Everett (Dillon Adams, Max Rathbun, Andre Nwapa, Charlie Henggeler) 1:59.50; 200 freestyle—Nathan Pace (M) 2:22.42; 200 individual medley—Nwapa (E) 2:02.32; 50 freestyle—Max Jerome (M) 28.76; Diving—Tyler Simmons (E) 263.85; 100 butterfly—Nwapa (E) 55.88; 100 freestyle—Henggeler (E) 59.44; 500 freestyle—Kevin Castorena (E) 6:49.40; 200 freestyle relay—Everett (Nwapa, Rathbun, Henggeler, Adams) 1:46.14; 100 backstroke—Adams (E) 1:11.32; 100 breaststroke—Pace (M) 1:17.71; 400 freestyle relay—Everett (Castorena, Brayden Ryan, Josiah Pratt, Conrad Galenburg) 5:09.59.
Shorewood 139, Edmonds-Woodway 43
At Lynnwood Pool
200 medley relay—Shorewood (Samuel Doll, Huey Hoff, James Mitchell, Kristian Hagemeier) 1:47.31; 200 freestyle—Colin Bell (S) 1:54.23; 200 individual medley—Doll (S) 2:13.98; 50 freestyle—Sebastian Sanchez (S) 23.96; Diving—Aiden Witt (S) 160.25; 100 butterfly—Bell (S) 57.04; 100 freestyle—Doll (S) 53.63; 500 freestyle—Hoff (S) 5:18.53; 200 freestyle relay—Shorewood (Sanchez, Tyler Pike, Cael Cunningham, Bell) 1:37.54; 100 backstroke—Hagemeier (S) 1:03.93; 100 breastroke—Hoff (S) 1:09.74; 400 freestyle relay—Shorewood (Mitchell, Doll, Hoff, Bell) 3:33.17.
Stanwood 119, Cascade 49
At Stanwood-Camano YMCA
200 medley relay—Stanwood (Ben Clark, Gavin Plano, Lennon Bain, Ole Lervick) 1:51.19; 200 freestyle—Lervick (S) 2:11.70; 200 individual medley—Clark (S) 2:14.71; 50 freestyle—Isaiah Fox (S) 26.31; 100 butterfly—Plano (S) 57.18; 100 freestyle—Bain (S) 58.82; 500 freestyle—Lervick (S) 6:06.42; 200 freestyle relay—Stanwood (Fox, Levi Stiers, Brewer Walker, Callan Romano) 1:50.81; 100 backstroke—Plano (S) 1:00.10; 100 breaststroke—Clark (S) 1:13.36; 400 freestyle relay (Clark, Bain, Lervick, Plano) 3:52.34.